Senad Avdić u Pressingu : Nisam siguran da je ono što je dobro za SDA i Bakira Izetbegovića, automatski dobro za Bosnu i Hercegovinu ! (VIDEO)

Osnivač i dugogodišnji glavni urednik “Slobodne Bosne” Senad Avdić gostujući u Pressingu na N1 kazao je da nije bio saradnik Kontraobavještajne službe (KOS), već da su KOS-ovci bili njegovi saradnici.

Avdić je na početku naveo da je N1 televizija jedna važna, možda najvažnija, medijska činjenica na prostoru BiH, ali i u susjedstvu. Na upit urednika i voditelja Amira Zukića o tome da često vrijeme provodi u sudnicama, Avdić je kazao da su platili ogromnu finansijsku cijenu kada je u pitanju magazin Slobodna Bosna.

“Ti koji su nas tužili dolazili su iz svijeta politike, visokog biznisa koji je povezan sa visokom politikom. Kad se to dvoje upari sa potpuno pristrasnim, neprofesionalnim, neautonomnim, nereformiranim pravosuđem, dobijemo to što smo dobili”.

Kako se desilo da ta Slobodna Bosna postane medij blizak SDA-u? Je li SDA kupila Slobodnu Bosnu?

“Nije kupila. Nakon posljednjeg broja Slobodne Bosne koji je bio hiljaditi, novina je prešla na online. Ja sam se iz zdravstvenih razloga povukao i vratio se samo kao autor. Ja sam ono, što se kaže, odlučio da više ništa ne odlučujem. Ja sam tamo kolumnista, novinar. Nemam nikakvu uredničku odgovornost. Nisam siguran da bi to bilo puno bolje da se i ja išta pitam. Pokušavam puno više vremena posvetiti sebi”.

Kakva je uloga Čampara u sadašnjoj strukturi Slobodne Bosne?

“Nema apsolutno nikakve. Možda su nekakvi izvori informiranja, ali nema tu nikakve veze. Ja sam sa njima, manje-više, dobar poznanik. To su ljudi koje ja znam kao što znam 50.000 ljudi. Nemaju nikakvu apsolutno ni u vlasničkom ni uredničkom smislu nijedna stranka, u to sam potpuno siguran. Možda neko u SB ima ove ili one stranačke preferencije, što je u redu, nekada je to bio SDP i mi smo otvoreno navijali za SDP što je bilo naše pravo i to nije nepoznanica u medijskom svijetu”.

Nikada niste navijali za Fahrudina Radončića, čak šta više, preko Slobodne Bosne i Avaza ste ratovali. Avaz je godinama objavljvao stare tekstove Slobodne Bosne. Gost na toj stolici mi je bio Fahrudin Radončić i pitao sam ga za komentar informacija da je on nekadašnji saradnik UDBA-e pod kodnim imenom “Šćepo”. On je rekao ‘nisam ja Šćepo, Šćepo je Senad Avdić’. Ovu tvrdnju Avdić je u Pressingu negirao.

“Kad otvorite Avaz, na prvoj strani imate laž da je pokrenut Avaz 1991. godine, to je potpuna laž. Avaz je pokrenut 1993. godine, sedmični Avaz, u vrijeme rata. Dakle odmah imate laž”.

Jeste li vi bili saradnik KOS-a?

“Kako ću biti? Oficiri KOS-a su bili moji saradnici. Fikret Muslimović, današnji savjetnik Šefika Džaferovića, prije toga Bakira Izetbegovića, prije toga Alijin, prvi posao nakon što je izašao iz JNA gdje je bio potpukovnik KOS-a, je imao u SB kao moj savjetnik. Došao je negdje malo pred pad Vukovara, u jesen 1991. godine. Tad smo pokrenuli Slobodnu Bosnu. Kakav ja i KOS. KOS-ovci su bili moji saradnici, a ne obrnuto. Fahrudin Radončić ima Mustafu Čamdžića i tog Radujka koji su to potvrdili i za njega i za njegovog brata. Svaki moj korak u karijeri je manje-više transparentan i zna se. Nisam radio za KOS, nemam toranj, hotel, apartmane… Riječ je o zamjeni teza. Zašto bi mene neko zvao Šćepo?”.

Hoće li Izetbegović i Radončić ponovo u koaliciju?

“Ja sam prije ovih izbora objavio njihovu SMS prepisku koju su vodili tokom uspostavljanja prethodne koalicije, kad je izašao DF. Vidio sam tu njihovu prepisku, bio sam šokiran, kako ljudi pređu tako preko uvreda, laži…”.

Otkud vam te SMS poruke?

“Recimo da sam ih dobio iz dobro provjerenih izvora, niko ih nije demantovao, taj sadržaj. Ovaj selami njegovu suprugu o kojoj je pisao sve najgore, doktoricu Sebiju, ovaj selami nekog njegovog”.

Ko je od njih dvojice vama draži?

“Ne volim ni jedno ni drugog. Oni simboliziraju jedan period koji je obilježen pljačkaškom privatizacijom, urušavanjem standarda, urušavanjem institucija”.

Slododna Bosna je u predratnom periodu objavljivla informacije koji nije imao niko drugi, o skorom napadu JNA na BiH, govorili su da ste huškački, nacionalistički medij. Pokazalo se da ste u pravu.

“Mi smo tada pokušavali doći do informacija koje možda nije bilo pretjerato teško prikupiti, a koje su ukazivale na to da BiH prijeti jedan užasan, mračani ratni scenario. Niko nije mogao reći i znati kako će težak i krvav taj rat biti. Nije trebalo biti pretjerano inteligentan da se vidi to. Ja sam u Sarajevo došao iz Beograda, ta mržnja i antibosanstvo se moglo osjetiti u zraku. Kroz neke afere je obezglavljeno dotadašnje rukovodstvo BiH. Njihovi nasljednici nisu imali vremena, a možda čak ni znanja i hrabrosti da se suprostave tome. To je bio neki okvir koji je sugerisao na šta sve to ide”.

Svi koji danas upiru prstom i kažu da se kuha nešto u bosanskom loncu bivaju proglašenim huškačima, pa čak i nacionalsitima. Je li ovo neka vrsta medijske anestezije kakavu smo imali pred rat?

“14. novembra 1991. godine ja sam objavio tekst ‘Sarajevo na četničkom nišanu’, sa tim lokacijama gdje se nalazi artiljerija JNA. Bilo je prilično šokantno i izazivalo je nevjericu. Mediji poput Jutela i tako dalje krenuli su u neutraliziranje toga, razgovarali sa oficirima JNA, koji su rekli da su to budalaštine i da u slučaju napada na Sarajevo da brane grad. Novinari su propustili priliku da pitaju od koga ćete braniti taj grad. Sada mi je malo smiješno, kuriozitetet, taj prilog u kojem je demantovano sve o čemu sam ja pisao, odnosno Slobodna Bosna i čitav tim, taj prilog na Jutelu ili televiziji je radio Peđa Kojović. Nema veze, on je bio samo loš novinar”.

Kako je kazao, još uvijek ga bole neki promašaji.

“Da sam napravio krivu procjenu, da sam baratao krivim informacijama, da sam nekad bio manipuliran, dobijao informacije koje nisam provjeravao, a bile su tendeciozne, to se dešavalo i to je cijena i faktura koja vam se ispostavlja”.

Govoreći to dome da je Slobodna Bosna među prvima, možda i jedina uz Dane, istraživala i pojedinačne zločine pripadnika Armije BiH, Avdić je kazao:

“O tome da li je Armija BiH vršila zločine, nema dileme, naravno da jeste. Sva ta patriotska potiskivanja da se time izjednačava agresor sa branicoima, dušman sa patritoima, je smiješna, ispolitizirana i nevaljala”.

Smislili ste sintagmu “Bošnjaci nakon demokratije dobili zetokratiju”?

Imate sličnih slučajeva i u svijetu. Imate Trumpovog zeta koji je moćan, a imate i Erdoganovog zeta zbog kojeg je navodno Davutoglu napustio fukciju. Nedavno sam čitao list Mladih muslimana iz ‘40. godina i kada pogledate prezimena iz redakcije toga lista ista su prezimena danas na vlasti. Imate Izetbegović, Behmen, Mašović… prošlo je 70 godina. Sličnih slučajeva ima i kod Srba i Hrvata. Kćerke Čovića su u državnim institucijama.

Da li su političke partije u BiH, kako kažu neki, organizovane firme koje djeluju po jaranskom ili rođačkom principu?

Jedan pseudofeudalni model. Možete vidjeti da su ljudi unutar tih partija uvezani u “halke”. Pogledajte i glavne kafane ili restorane po Sarajevu drže ti zetovi.

Šta preporučujete Bh. bloku?

Navijao sam i za Komšića i za Našu stranku za koju mislim da ima jedina autohtonu politiku, koja tačno zna šta hoće i šta neće. Logično je da je Naša stranka ušla u kantonalnu vladu. Sad je problem šta su nacionalne stranke za nekoga. Da li je stranka Dine Konakovića manje nacionalna od one u kojoj je Fadil Novalić? Ja se ne bih smio zakleti da jest. Konaković je nedavno rekao da će podržati izglasavanje ugovora Predsjedništva BiH sa Islamskom zajednicom u državnom Parlamentu. Dakle, on se dodvorava Islamskoj zajednici iako nema nijednog poslanika u Parlamentu. Bh. blok da je želio i da je postojala unutrašnja želja da se ide zajedno sa SDA oni bi to uradili.

Hoće li SBB biti taj četvrti partner?

Očigledno kao u pjesmi Johnnyja Štulića “Meni se od tebe dušo ne rastaje”, Radončiću se ne rastaje od Izetbegovića i Vlade FBiH. On moli i kumi svim silama da Bh. blok zadrži tu svoju principijelnu poziciju i ne uđe u vladu da bi se oslobodio prostor za njega. Imate i Nermina Nikšića koji priča da je SDP platio cijenu jer je bio sa SDA u koaliciji od 2010. do 2014. godine, a u toj koaliciji su oni bili generatori kriminala, nepotizma. On je doveo svoga brata u Autoputeve. Ostale su brojne afere. Mene je, dakle, prestalo zanimati koja je formalno nacionalna, a koja nije stranka.

Čović najmoćniji čovjek u Hrvatskoj?

U vrijeme Tuđmana Hrvatska je diktirala kadrove u HDZ-u BiH. Danas imate obrnutu poziciju. Čović diktira politiku Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Imamo, kad je u pitanju Srbija, transfer Vučićeve politke na Dodika. Ja sam protiv politike SDA da se na tu vrstu nacionalne homogenizaciju jedino može odgovoriti homogenizacijom Bošnjaka. To vodi podjeli BiH. Na to se može odgovoriti demokratijom.

Nisam siguran da je ono što je dobro sa SDA, za Bakira Izetbegovića, da je to automatski dobro za Bosnu i Hercegovinu. Bakir Izetbegović kada govori o Našoj stranci kaže “ona je formirana u Rudom”. Pa gdje je to Rudo, da li se nalazi u Mijanmaru? On ne voli Rudo zato što je u Republici Srpskoj i zato što ima tu komunističku konotaciju. Priča o tome da je SDA unitaristička stranka je glupost. To je interesna stranka koja se služi kleronacionalizmom.