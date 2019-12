Senad Avdić :U Bihaću se nadaju da će prebaciti u njihov grad afričke igrače “Mancester Cityja” tokom gostovanja u Zagrebu!

Afera sa dvojicom državljana Nigerije, sportistima koje su hrvatski policajci najprije uhapsili u Zagrebu, a potom ilegalno prebacili na teritorij Bosne i Hercegovine zaprepastila je domaću i međunarodnu javnost, ali stavila na novo iskušenje vlasti u susjednoj državi od kojih se traži odgovor na pitanje kako i zbog čega su posegnuli za ovakvim kriminalnim postupkom?

Piše : Senad Avdić (Slobodna Bosna)

Ovim povodom su se oglasili Minisatarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo vanjskih poslova koji su u odvojenim saopćenjima “pojasnili” sve što su mislili da je bitno u vezi sa boravkom Nigerijaca u Hrvatskoj, samo su ostali dužni odgovor na jedino relevantno pitanje; kako su se dvojica sportista iz ove afričke zemlje koji su boravili u Hrvatskoj, volšebno i mimo bilo kakve zdravom razumu prihvatljive logike obreli u Bihaću, odnosno ko ih je prebacio preko granice sa Bosnom i Hercegovinom?!

Čelnik Hrvatske granične službe čak je posumnjao da su Nigerijci, koji su imali uredne vize za boravak u Hrvatskoj gdje su nastupali na sportskim igrama koje su se održavale u Puli, uopće sportaši-stonotenisači, jer, kako je rekao, “nisu doputovali sa reketima, a, također, su izgubili sve mečeve koje su igrali”!?

IVANA, ZABAVA ZA JEDNU BARTOLOMEJSKU NOĆ

Kao ni u ranijim slučajevima međunarodnog nasilja i pravnog divljaštva hrvatskih vlasti prema migrantima, ni ovom prilikom nije izostala medijska podrška tom vandalizmu od strane provjerenih patriotskih medija i ostrašćenih novinarskih udarnika. Ponovo je prednjačila Nova TV koja tradicionalno opravdava svaku, a pogotovo kriminalnu i zločinačku penetraciju Hrvatske u susjednu Bosnu i Hercegovinu.

Bilo da je riječ o pravosudno presuđenoj agresiji Hrvatske na susjednu državu, ili vrbovanju državljana BiH za obavještajni rad protiv svoje države i njenih vlasti. Tako je na najavi Centralnog dnevnika Nove TV u srijedu 4.12. stajalo kao će objaviti “pravu istinu o Nigerijcima koji blate policiju“. Prave istine, naravno nije bilo ni u tragovima, bilo je samo nekoliko tendecioznih saopćenja hrvatskih institucija i domoljubnih laži loše pripremljenih hrvatskih policijskih dužnosnika. Jer, očito je da Nigerijci nisu “blatili hrvatsku policiju”, nego je stvar bila obrnuta: Hrvatska policija je oblatila njih, tako što ih je kidnapirala u Zagrebu i istresla na blatnjavoj ledini u Bosni i Hercegovini.

“Pravu istinu o blaćenju” ponudila je i najpoznatija, što ujedno znači najozloglašenija uposlenica Nove TV, Ivana Petrović, urednica za specijalne (uglavnom antibosanskohercegovačke i islamofobne) zadatke na ovoj komercijalnoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom i nacionalističkom ekstenzijom.

“Nigerijci su prijevara kako sam i mislila“, napisala je Petrovićeva na svom Twitter nalogu, bez potrebe da svoj domaći rad opterećuje zarezima, vjerovatno da zapjenušana mržnja i uraganski idiotluk ne bi izgubili na snazi i energiji. Potom je krenula u forenzički precizno dokazivanje svojeg otkrića. “Dakle što se izvora tiče kada prvi put netko dezinformira kažemo ‘jbg.dogodi se svakome’, kad se to dogodi drugi put malo nam je čudno, ali kada se dogodi treći put onda je jasno da je to dio difamiranja jedne države i rušenja povjerenja u njezin sigurnsoni sustav”.

TREBAJU LI U ZAGREBU SRAHOVATI IGRAČI “MANCHESTER CITYJA”?

Šta se to dogodilo prvi, a šta drugi put, novinarka i urednica Nove TV ne objašnjava. Može se naslutiti kako je ona uočila da neko u kontinuitetu “difamira i ruši povjerenje u sigurnosni sustav Hrvatske” do kojeg notorna Ivana Petrović neobično mnogo drži. Kao što i taj sigurnosni sustav (Sigurnosno-obavještajna agencija, SOA) drži do dotične novinarke, odnosno, preciznije rečeno drži je u medijskom prostoru Hrvatske kao najodaniju simpatizerku i promidžbenicu svojih operativnih sranja u susjednoj državi.

Podsjetimo, Ivana Petrović je prošle godine dobila nagradu Hrvatskog novinarskog novinarskog društva za izvještavanje iz Haaga sa suđenja “hrvatskoj šestorci”. Nagrađena je za osobito, pravovremeno i prisebno izvještavanje o samoubojstvu generala Slobodana Praljka u trenutku kada je osuđen zbog ratnih zločina u Hercegovini. Dvadesetak uglednih hrvatskih novinara odreklo se svojih nagrada zbog Petrovićke. Ona je u svom dramatičnom izvještaju iz Haaga, pored ostalog, objektivno i profesionalno zavapila: “Ako se tako nastavi, tko će nam čuvati ovaj uski dio granice, od Splita do Prevlake? Prema ovoj presudi, vjerovatno mudžhedini, povratnici iz Sirije.“

U kidnapiranju stranih državljana od strane hrvatskih sigurnosnih službi i njihovom degažiranju u Bosnu i Hercegovinu Ivana Petrović vidi pravovremeno, preventivno djelovanje kojim će se preduprijediti da “uski dio granice, od Splita do Prevlake” osiguravaju nigerijski stonenisači, za koje će SOA sasvim sigurno ustanoviti da su povezani sa teroristima Boko Harama rođenim u BiH.

O medijskoj histeriji u Hrvatskoj koja ima elemente rasizma i državnog terora, na svom Twiter statusu duhovito je svjedočio najoznatiji Hrvat porijeklom iz Afrike Hamed Bangoura, televizijski voditelj i medijski djelatnik. Bangoura, čiji je otac prije mnogo godina stigao u Hrvatsku iz Gvineje, je povodom antimigranske histerije u Hrvatskoj napisao: “Hvala što brinete, ali braća i ja smo dobro. Nisu nas izručili u BiH. Nisu ni prije, neće ni sada. Dobro jutro i vama”.

Društvene mreže preplavljene su komentarima vezanim za kidnapovanje sportaša iz Nigerije i njihovom prebacivanju u Bihać. Jedan od duhovitijih komentara bio je kako se čelnici Nogometnog kluba “Jedinstvo” iz Bihaća nadaju da će vlasti Hrvatske tokom predstojećeg gostovanja “Manchester Cityja” u Zagrebu na utakmici Lige prvaka protiv “Dinama” uhapsiti i u Bihać prebaciti nekoliko tamnoputih igrača porijeklom iz Afrike koji nastupaju za momčad Pepa Guardiole. “Dobro bi nam došlo da nam deportiraju Ryada Mahreza i Rahema Sterlinga, bila bi to prava pojačanja “, ponadao se jedan navijač kluba iz Bihaća.