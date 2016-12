Senad Avdić odgovara svjedoku Fahrudinu Radončiću : Intervju sa Ćelom Delalićem nije rađen na dan njegove likvidacije!

Fahrudin Radončić je prošlog mjeseca u Prištini, tokom višednevnog svjedočenja na suđenju Naseru Kelmendiju, svjedočeći o ubistvu Ramiza Delalića Ćele, u nekoliko navrata pominjao magazin “Slobodna Bosna” i intervju koji je u njemu objavljen sa Delalićem.

Gospodin Radončić je, kako se moglo vidjeti na televizijskim snimcima i fotografijama, ispred sudnice pred novinarima mahao primjercima “Slobodne Bosne” u kojima je taj intervju objavljen.

Gospodin Radončić je nakon povratka iz Prištine, a poslije burnih reakcija na njegovo svjedočenje od strane njegovih koalicionih partnera, pa i dobrog dijela javnosti, donekle korigirao i “umekšao” dijelove svjedočenja, pripisujući ga “trganju iz konteksta” i “tendencioznom izvrtanju”.

Zbog toga se do sada nisam osvrtao na njegovo (zlo)upotrebljavanje “Slobodne Bosne”, čekajući vjerodostojan i nedvosmislen njegov iskaz.

Svjedok Fahrudin Radončić je, međutim, gostujući u nedjelju 28. novembra u emisiji “Tačka na 7” na Televiziji N1 novinarki Suzani Stambol rekao tim povodom nešto što se ne može tumačiti nikako drugačije, nego kako je izgovoreno.

Dakle, na pitanje novinarke Stambol o zločinima “bošnjačke mafije” koje je pominjao na Sudu u Prištini, Radončić odgovara:

“Ćelu Delalića je ubila bošnjačka državna mafija. On je dao intervju tadašnjem sedmičniku ‘Slobodna Bosna’ i rekao da će otkriti imena ubica Nedžada Ugljena. I šta se dogodilo? On je dao intervju i ubijen je istu večer. Taj intervju je objavljen posmrtno. Zar to nije indikacija ko stoji iza toga?”

Prvo, posljednje i najvažnije: kao glavni urednik „Slobodne Bosne“ dužan sam, da bi se otklonile bilo kakve špekulacije u vezi s ulogom tog lista, pod punom moralnom i profesionalnom odgovornošću obavijestiti i Radončića i javnost:

INTERVJU SA DELALIĆEM NIJE URAĐEN 27. JUNA 2007.GODINE, dakle na dan njegove likvidacije.

Urađen je mnogo ranije, uz dogovor da ćemo ga objaviti kada on to odobri, za što, na žalost, nije bilo prilike.

Radončićevu izmišljotinu i konstrukcije koje iz nje izvlači (u smislu mi uradili intervju, pa dojavili sadržaj “bošnjačkoj državnoj mafiji”!?) odbacujem i razumijem kao tanku slamku za koju se hvata

davljenik-svjedok kako ne bi potonuo u mutni vrtlog – status optuženog!

Zanimljivo je, da ne kažem nešto grublje, da na svjedočenju u Prištini svjedok Fahrudin Radončić nije ama baš znao ništa o intervjuu koj je Ramiz Delalić Ćelo dao u listu čiji je on vlasnik, “Expressu”, a baš je sve znao o intervjuu koji je dao “Slobodnoj Bosni”?!

