Senad Avdić : Kako postati Hana Hadžiavdagić, a da, pri tom, ne prestaneš biti Memo Haljevac?!

Pročitah kako će ovih dana u tri grada u BiH (Banja Luka, Sarajevo, Mostar) biti održana “Prva Instagram radionica u BiH”. Organizatorica i predavačica je naša poznata ( e, sad me ubijte, ali ne znam šta je po struci, manekenka, plesačica, animir-dama, sponzuruša, instagramuša, posvuduša, voditeljica…?), dakle, naša poznata Hana Hadžiavdagić.

Piše : Senad Avdić (Slobodna Bosna)

Ovu uspješnu Sarajku, odnosno njen profil na Instagramu, kako piše u promo-materijalu, prati “preko 210 hiljada pratioca”. Sa polaznicima radionice će bh.kraljica Instagrama “podijeliti iskustva i praktično pokazati kako od sebe ili svog proizvoda/ usluge i povećati broj folowera na najpopularnijoj društvenoj mreži na svijetu. (Sve pravopisne greške, nepismenost, tipa “posjetioc”, idu na dušu ove svršene novinarke, koja je nekada otkrila pratiocima, da je od mame, nakon što je diplomirala, tražila da joj za nagradu za uspješno školovanje plati ugradnju silikona svud po tijelu).

Na svojoj Instagram radionici, Hadžiavdagićka će svakom “posjetiocu” otkriti tajne Instagrama, između ostalog, i “kako uspješno predstaviti i prodati sebe, proizvod, ili uslugu”.

Ako se ja u te stvari išta razumijem, a ne razumijem se skoro nimalo, uz nesebične savjete Hane Hadžiavdagić imate krajnje realne izglede da budete poznati kao Hana Hadžiavdagić, koja dvadeset godina niušta drugo ne investira, osim u svoju poznatost. Reality programi, modne revije, celebrity eventi, “glam-blam” emisije na televizijama u BiH i susjedstvu.

DRŽ` SE KĆERI ČVRSTOG KURSA

Biti poznat postao je imperativ bez kojeg bilo kakva vrsta promocije i socijalne “inkluzivnosti” nema nikakvih izgleda na uspjeh. Možeš biti priznat, cijenjen, uvažavan, poštovan član zajednice, ali ako nisi poznat, nikakve fajde od toga svega. Posebno je ovdje važno da se ne brka “poznatost” sa popularnošću, jer to nikako nije isto: bezbroj je slučajeva da poznati ne samo da nisu popularni, nego su među najomraženijom čeljadi “među rajom”.

Nova kulturna produkcija, prije svega televizijska, sa ubitačnim reality programima, farmama i parovima, trećerazrednim beskonačnim serijama i “sitcomima”, zaglupljujućim zabavnim programima, postala je stabilna industrijska grana u kojoj se neštedimice, danonoćno štancaju novi, svježi primjerci “poznatih” ličnosti. I gospođa Hadžiavdagić je na jednom od tih televizijskih “formata” počela krčiti svoj trnoviti put do zvijezde Instagrama koja “prodaje sebe i svoje usluge”.

Na tom istom reality “formatu”, odnosno “Farmatu”, prije dvije godine, u jakoj konkurenciji svakojakvih ambicioznih čudaka, propalih, osiromašenih estradnih diva, dama za poslovnu pratnju… pobijedio je Sulejman Haljevac Memo,“poznati bh. slikar”. Haljevac je, kažu oni što se u to razumiju, tragično i nepopravljivo nedarovit slikar, uprkos diplomi sa Likovne akademije, a svoju “poznatost” ima zahvaliti upornom samokažnjavanju i opsesivnom sudjelovanju u reality programima, od onih najnižih, općinskih, pa do regionalnih, čiji su ga “pratioci” izabrali za pobjednika. (On je logičan i tipičan sljedbenik one slikarsko-šibicarske škole čiji je utemeljitelj Adin Hebib, još jedan poznati Sarajlija i umjetnik)

VIZA ZA SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST

Ta je vrsta prepoznatljive poznatosti Haljevca preporučila za političku karijeru pod okriljem stranke, SBB, čiji je lider i sam akademski likovni umjetnik, ni bolji, ni gori od Meme. Ništa istinitije i preciznije ne svjedoči o duhovnoj konstituciji, kreativnim afinitetima i preferencijama Radončića, likovnog umjetnika sa kultne nikšićke akademije, koliko “umjetnici”, “kulturni i javni radnici” koji su se okupili oko njega i stranke.

Riječ je, bez izuzetka, o zvijezdama reality programa, ili članovima žirija (Memo, Ana Babić, Ismeta Dervoz), “autorima” bljutavih, primitivnih monodrama (I.K. Sorguč), epizodnim, ali “upečatljivim likovima” iz tv serija (Rile – Mirvad Kurić). To su sadžaji koji ispunjavaju Vođu koji je prije nego što je ušao u politiku “sklopio ugovor sa narodom”.

Memo Haljevac, poslanik SBB-a u Općini Centar, nedavno je predložio da se jedan park u ovom dijelu Sarajeva nazove po profesoru Nijazu Durakoviću, kako je obrazložio, “velikom intelektualcu i patrioti”. Usprotivila se toj ideji Vera Brigić,predsjednica općinske komisije koja se bavi tom problematikom: ona misli da je primjerenije da Općina pokrene inicijativu da Durakovićevo ime nosi Fakultet političkih nauka na kojem je radio 40 godina. Ali, ko je ona da bi njena riječ bila teža, a argumenti snažniji od Meminih, koji istina ne umije dvije suvisle sastaviti, za argumente nikada čuo nije? Ko zna za Veru Brigić? Koliko je puta bila na “Hayatu”, je li nastupala na “Pinku”? Ona je samo 40 godina poznavala i sa mužem Ivanom bila kućna prijateljica Nijaza Durakovića, a poslanik Haljevac je sam po sebi poznat’!?

Nedžad Ajnadžić, načelnik Općine Centar, nije načisto šta da radi sa Haljevčevim, a kako da postupi sa prijedlogom Komisije na čijem je čelu gospođa Brigić? Je li Durakoviću mjesto u parku, ili na fakultetu? Možda bi najbolje bilo da se građanima dopusti mogućnost da se neposredno, demokratski izjasne: na Instagramu Hane Hadžiavdagić!

P.S.

O velikoj, retrospektivnoj izložbi Mersada Berbera koja će se narednog mjeseca postaviti u sarajevskoj “Vijećnici”, likovni znalci, poput gradonačelnika Abdulaha Skake, već su rekli svoje – da će biti “kulturni događaj godine u BiH”. (Skaka i Berber, čudo bošnjačkih rukotvorina!)

Na prigodnom simpoziju o životu i djelu velikog bh slikara , održanom u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, akademik Muhamed Filipović je rekao da je “Mersad Berber poznatiji od Bosne”. Kada već prihvata i uvodi kriterij poznatosti kao relevantan, čak i estetički parametar, možda akademik Filipović, istom metodom može provjeriti da nije Memo Haljevac poznatiji od Berbera i Bosne zajedno?!