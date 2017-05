Senad Avdić : “Elmedin Konaković na usijanom limenom ražnju u centru Sarajeva”

Jedan prvomajski piknik, na kome se okretalo jagnje, slavilo, pjevalo i pilo, održan jučer ispred kafića u centru Sarajeva, potpuno neočekivano je postao medijski hit, najprije na “urbanim” portalima koji su se zgražavali nad ovim “seljaklukom”, potom, kasnije, “pod okriljem noći”, i u očitovanju putem društvenih mreža prvog čovjeka Kantona Elmedina Konakovića.

Piše : Senad Avdić (Slobodna Bosna )

Konaković, piše: “Odmarao cijeli dan na Ilidži sa porodicom, prelijep dan smo proveli na Ilidži”. I onda, kad se vratio sa cjelodnevnog ilidžansklog prvomajskog uranka – dočekao ga je grom iz vedra interneta: “Tagovalo me desetine ljudi. Ispred ugostiteljskog objekta u centru grada ljudi okrenuli janje na ražnju”.

Premijer Konaković nema dilemu o čemu se tu radi: “Primitivizam, urbicid, prekršaj, cirkus”, zaključuje autoritetom kakvog samo imaju diplomirani profesori fizičkog vaspitanja. Konaković je, iako nije radni dan, iako je već noć bila poodmakla presavio mobitel i “napisao sms direktoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove”, pitajući ga strogo da li je neko “najavio ovaj događaj. Nije niko”, Jer, kako mu je odgovorio inspektor “nije niko očekivao takav događaj u centru grada”.

Inače, jagnje za Prvi maj ispred dotičnog kafića (“Rafaelo”) okreće se tradicionalno već godinama. Mnogo prije je to dernečenje počelo nego što su vlasnici urbanih portala zabrinutih za “poseljačenje Sarajeva”

šljegli u grad i mnogo prije one godine u kojoj je Konaković upisao i završio fakultet, sve u roku. Plus naučio šta je “urbicid”- to je kada jedeš janjetinu u centru grada, a da nije kurbansko meso!

Nigdje na Ilidži gdje je sa porodicom premijer Konaković “odmarao cijeli dan” on nije uočio “primitivizam, urbicid, prekršaj, cirkus”. Ne može se na Ilidži jesti gdje ti i šta ti hoćeš, piti šta ti se pije, držati za ruku koga (ili koju) ti srce želi, Tamo je sve pod konac, po tabijatu i šerijatu.

U gradu (Kantonu) u kojem se antički spomenici prodaju “bogatim prijateljima” sa Bliskog Istoka, u kojem nastaju divlja naselja bez reda i zakona, u kojem gazde kafića biraju gradonačelnika, a osumnjičeni ratni zločinci premijera, problem je, eto. prvomajsko janje na usijanom limenomn ražnju?!

P.S. Vrhunski dokaz da je “janjeće okupljanje” ispred “Rafaela” bilo “seljakluk”˛”papanluk” je nazočnost Aziza Gluščevića Ziska, narodnog pjevača, kozera i autentičnog konceptualnog umjetnika iz Goražda.

Tom i takvom Zisku, koliko ga poznajem, ispod časti i izvan polja njegovog ukusa bilo bi sjediti u Kantonalnoj skupštini koja je izabrala Konakovića. Kao što mu je ispod navijačke časti bilo navijati za KK “Bosnu” u kojoj je igrao, a kasnije glavnu iječ vodio “senzibilni” premijer Kantona Sarajevo!