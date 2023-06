Šemsudin Mehmedović : U SDA je izgrađen kult vođe i tu počinju svi problemi

Šemsudin Mehmedović, aktuelni državni parlamentarac i ime koje se često spominje kao potencijalni kandidat za funkciju predsjednika SDA u razgovoru za Klix.ba govorio je otvoreno o svemu te kazao koje promjene su potrebne ovoj stranci ako želi da opstane.

Mehmedović je kazao da se boji potpune marginalizacije Bošnjaka/Bosanaca i da Bakir Izetbegović treba podnijeti ostavku jer su ga nadigrali Dragan Čović i Milorad Dodik, kao i stranci čime je, kako je kazao, pokazao da nije lider budućnosti. Ipak, smatra da je Bakiru Izetbegoviću potrebno osigurati častan odlazak. U jednom od odgovora Mehmedović je kazao da je moguće vratiti ljude koji su napustili stranku, ali da je potrebno napraviti reformski kongres, ali i da prije toga SDA mora postati demokratska partija u kojoj se zna šta je čija odgovornost i zašto se podnosi ostavka. “Ovako izgleda da imamo političke genijalce koji ne mogu izgubiti izbore već im neko stalno oduzima pobjedu, što je po meni već dokaz da je SDA u Alan-Fordofskoj fazi”, kazao je Mehmedović, a ostatak intervjua pročitajte u nastavku. 1. Kako komentarišete posljednja dešavanja u SDA, konkretno, istup Alme Čolo iz stranke? Šta je rezultat takvih poteza dojučerašnjih vjernih članova? Nakon povijesne izjave “u SDA je previše demokratije” to je vjerovatno istup Alme Čolo posljedica što je predsjednik odlučio da uvjerava ljude da ne vjeruju svojim očima već njegovim. Stranka koju su na izborima pobijedili i matirali oni koje je ona istjerala, ima veliki problem. Pobijedili su oni koji su istjerani iz SDA. Ja sad vidim da se samo upire prstom – krivi su Amerikanci, kriv je Zapad, svi su krivi osim rukovodstva SDA. Ta priča ne drži vodu, u tu priču niko ne vjeruje niti neko u nju možete vjerovati. U SDA se mora odlučiti – hoće li članovi SDA vjerovati svojim očima ili ne. Ako je dotle došlo onda se zna o čemu se radi. Onda se na sjednice SDA treba dolaziti s povezom na očima i trakom na ustima. Sloboda izražavanja vlastitih stavova je temelj demokratske stranke, SDA-u treba demokratizacija. Neophodna je “politička amnestija” za sve čestite koji su otišli pod pritiskom viška demokratije iz SDA. 2. Ko je i na koji način narušio ugled Tihićeve SDA po vama o kojoj mnogi pričaju kao zlatnom dobu te stranke?

Nije narušen ugled Tihićeve već Alijine SDA koju je Tihić nastavio solidno voditi. Neki dan me Stav napao zbog bosanstva, a Alija je promovirao bosanstvo. Očito je da je sin postao kritičar svom ocu, ali ako je tako odlučio postaviti stvari onda će mu morati biti kritičar ne samo u temama koje on misli da treba otvarati, a i to će doći na red jer ću ja u narednom periodu postaviti takva pitanja. Postalo je nastrano da od svojih političkih i diplomatskih poraza pravimo pobjede – tu već SDA liči na srpsku politiku i postaje njena karikatura. 3. Da li je iznošenje određenih informacija iz stranke po istupanju iz iste po vama ispravno i demokratski čin ili ipak nešto drugo je u pozadini? Pa to je prirodan odgovor na pokušaj eutanaziranja članstva, pokušaj stvaranja stranke kao zbira mozgova na autopilotu koji je neko programirao. Imamo odgovor na pokušaj da SDA postane stranka ljudi koji ne misle već slijepo slijede zbog fotelja. Gubitak vlasti i poraz na izborima njenog predsjednika bio je prekretnica predsjednik je morao podnijeti ostavku nakon svog poraza jer to je stvar ličnog dostojanstva. To što nije podnio ostavku dokazuje da on ima tajni plan koji nema veze sa SDA i koji nije kreiran u SDA već negdje na drugom mjestu i da mora uraditi stvari koje svom članstvu neće da objasni. Vidimo svi kuda ovo vodi, nismo slijepi. Bakir priprema temelje za Republiku Bošnjačku i svoje liderstvo kao bošnjačke verzije Dodika 2 koji bi se narednih deset godina svađao s Amerikancima i Zapadom. Ako nema unutarnjeg dijaloga, ako nema mogućnosti da svaki član iskaže svoj politički stav, onda se dešavaju stvari kao s Almom Čolom. Javnost je onda sugovornik svima nama. 4. Koliko se slažete sa stavovima dojučerašnje kolegice Čolo o položaju i statusu i utjecaju Sebije Izetbegović u SDA i ponašanju Bakira Izetbegovića? Po meni Sebija nema nikakve odgovornosti. Sva odgovornost je na predsjedniku i Predsjedništvu SDA. Predsjedništvo SDA, ako nema svog stava o tome da li je to donijelo korist ili štetu stranci, onda ne treba ni da postoji. 5. Najavili ste kandidaturu, da li smatrate da možete prikupiti dovoljan broj prijedloga KO, OO i Gradskih organizacija stranke za vašu kandidaturu?

Ja ću prvo tražiti da predsjednik podnese izvještaj o potezima koje je vukao a koji su rezultirali isključivanjem SDA s političke scene. Ako nam misli objasniti da su Amerikanci krivi, onda valjda i on ima neku krivicu. Ako je zagužvao tako što je mostarskim sporazumom dopustio da ga nadigra Dragan i pristao na legitimno predstavljanje zašto je ušao u sukob s Amerikancima i EU oko nečeg na što je već pristao, i potpisao, zašto nije podnio ostavku? Očito da je imao jasan plan kako da nas uvede u sukob s USA i Zapadom. I zašto je onda na kraju dopustio da mu se stranci smiju kad se nakon izbora počeo pozivati na legitimno predstavljanje pri formiranju Vlade Federacije čime je potpuno opravdao Čovića. Bilo je mnogo boljih rješenja za SDA i političku partiju u BiH. 6. Da li su ljudi u stranci naklonjeni trenutnoj politici SDA i Bakiru Izetbegoviću ili žele promjene, ali se o tome boje javno govoriti? SDA je već duže vremena autokratska organizacija i društvo jednog lica u kojem je izgrađen kult vođe i tu počinju svi problemi i pad SDA. Neophodna je i prijeko potrebna demokratizacija SDA. Zamislite izjavu da je “u SDA previše demokratije”! To je izjava za Ginisa. Gdje to ima previše slobode, možda je SDA demokratskija od drugih političkih stranaka koje su u principu privatne, ali ni SDA nije daleko odmakla po sadašnjem stanju. Svi u SDA žele promjene, samo je strah kod nekih za vlastitu poziciju. Nema straha, ako se SDA ne reformiše nije više važno ko će biti na čelu marginalizirane stranke. SDA je u tom slučaju u publici a ne na terenu! 7. Odnedavno ste neka vrsta opozicije u SDA, planirali ste izlazak iz stranke sa Šepićem, Ahmetovićem, ali ste ipak ostali.. Zbog čega Koja je vaša vizija SDA? Prije svega nikad nisam planirao napustiti SDA, ali sam koristio pritiske na rukovodstvo da otvore proces demokratizacije. U SDA se mora vratiti sloboda govora i sloboda mišljenja i to je jedan od mojih prioriteta. SDA se mora početi boriti za BiH a ne za komad BiH jer čini se da je cijela priča počela kad su stranci prozreli da se SDA lažno bori za građansku državu i svojom politikom održava etno i separatističke opcije u RS i kod Hrvata. Danas se Dodik i Čović najviše boje pada Izetbegovića jer ih je on svojim gubitničkim taktikama pretvorio u pobjednike. Dodik je pobijedio sa Srbijom oko revizije, Dragan oko bitke za člana Predsjedništva. Koncept SDA je bio “pusti njih da ovo razvale” – jer je potpuno jasno kako smo im držali vrata odškrinuta za njihove planove. Vučiću smo poklonili reviziju – to je njegova najveća pobjeda, “oprali” smo Srbiju od odgovornosti za genocid, samo ne znam po čijoj uputi je došlo da se to uradi ali daću i taj odgovor kad dođe vrijeme. Nije Milanović tek onako govorio o “minigenocidu“ – iza toga očito postoji neka koordinacija. Sada je prioritet posložiti stvari u SDA i vratiti je članstvu u punom kapacitetu. SDA je oteta od naroda!