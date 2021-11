Šemsudin Mehmedović: Protjerati ruskog ambasadora iz BiH

Šemsudin Mehmedović, poslanika SDA u Parlamentu Bosne i Hercegovine pozvao je da se ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov proglasi personom non gratom. Također je pozvao na velike proteste pred ruskom ambasadom dok dotični ne napusti BiH.

Mehmedović je kazao da su Amerikanci nakon povlačenja iz Afganistana poručili zašto bi se borili za Afganistan, ako se za Afganistan neće boriti Afganistanci.

“Evo imamo priliku da se borimo. Pozivam na proglašenje ruskog ambasadora u BiH Igora Kalabuhova personom non gratom i velike proteste pred ruskom ambasadom dok dotični ne napusti BiH. Obavezno je tražiti njegovo protjerivanje iz BiH, a najmanje prestati komunikaciju sa njim”, naveo je Mehmedović.

Te nastavio:

“Šta nam drugo preostaje da bi smo dokazali ozbiljnost u svojoj borbi za BiH. Ovo je ruska intervencija rušenja pravne države u BiH, Ustava BiH i nametanje uslova i diktata državnim udarom.

Kabuhov nije dao intervju za BHRT već otrkio scenarij razvoja događaja prema scenaristima iz Moskve:

1. Isključenje državnih institucija i pokušaj da se sve svede na razgovor entiteta. To je scenarij da se potpuno isključi i eliminira državne institucije (znači državu BiH), da se neka nova budućnost BiH dogovara na početku između entiteta po konceptu „samostalne RS u okviru BiH“ ili ti, prema tom scenariju, „samostalnih entiteta u okviru BiH“,

2. Čović će pratiti taj scenarij tako što bi u jednom trenutku istupio iz Federacije i aktivirao hrvatsku samoupravou ili slično HNS tijelo za pregovore,

3. Time smo vraćeni na Vens-Owenov plan iz 1993.

4. Prema ICG reportu, procijenjeni su mogući sukobi zonama Brčkog, Mostara i Sarajeva – dakle, Čović i Dodik već imaju alibi da se može zaoštravati do maksimuma i koristiće ICG report da bi pokrenuli sukobe u zonama koje su naznačene kad ne budu zadovoljni kako se pregovori odvijaju, odnosno ako bošnjaakča strana ne bi pristala na njihove ucjene i uslove,

5. Postavljaće se nerealni zahtjevi prema bošnjačkoj strani samo da bi bili odbijeni, kako bi se imalo opravdanje za incidente nalik vojnom sukobu i naznake rata,

6. Jedan od scenarija je već bio izveden kao vježba upadom žandarmerije RS u kasarnu u Rajlovcu,

7. Kalabuhov „vraćanje nadležnosti“ svodi na demokratski proces, iako je očito da se radi o državnom udaru i da Tužilaštvo mora djelovati u tom smjeru, ili ako ne, onda priznaje da država BiH ne postoji,

8. Kalabuhov krši Dayton negiranjem Visokog predstavnika i vrijeme je da se donese odluka o isključivanju Rusije iz PIC-a jer je na primjeru samita Vijeća sigurnosti postalo potpuno jasno da je Rusija sa Kinom poduzela jednostrane poteze na demontiranju Daytonskog mirovnog ugovora koji mora biti revidiran u skladu sa takvim ponašanjem,

9. Rusija je krenula u negiranje i rušenje Daytona kad je odbacila odluku Valentina Inzka o zakonu o negiranju genocida a on je imao tada mandat Vijeća sigurnosti UN-a

10. Kalabuhov je dao naslutiti da postoji diplomatska inicijativa slična višegraadskoj grupi koja će izbaciti verziju zakona o negiranju genocida prihvatljivu za one koji su presuđeni za genocid, ratne uločine i UZP. Hrvatska će snažno podržati ovakvu inicijaativu.

11. Sve žrtve genocida u BiH trebale bi se pismom obratiti Glavnom tajniku UN-a i Evropsskoj evropskoj jevrejskoj zajednici tražeći da upozore na ponašanje Rusije i njenog ambasaadora u BiH u vezi sa negiranjem genocoda i ratnih zločina”, zaključio je Šemsudin Mehmedović.

Podsjećamo, ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov izjavio je da ne vidi nikakav problem u ideji Milorada Dodika, lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata o samostalnoj Republici Srpskoj u okviru države, koja je, kako je istakao, stvar političara, demokratskih odluka, te da će je Rusija podržati ako do njene realizacije dođe u dijalogu.

(Kliker.info-N1)