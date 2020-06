Šemsudin Mehmedović :  “Pokazalo se da Izetbegović ne voli drugačija mišljenja. To je njegova lična mana!” (VIDEO)

Šemsudin Mehmedović, državni parlamentarac iz redova SDA, koji je svojevremeno bio rival Izetbegoviću za predsjednika SDA, kazao je za N1 da se u proteklom periodu unutar stranke nakupilo mnogo problema te da je Bakir Izetbegović pokazao kako ne voli drugačija mišljenja, “što je njegova lična mana”.

“SDA potresaju razne afere, ako mogu reći, od pojedinaca koji su uključeni u sve to. Zaključci su očekivani, hoće li biti pozitivnih promjena u svemu tome – vidjet ćemo. Čini mi se da se formiranjem komisija pokušava izbjeći rješavanje problema, a pogotovo u Kantonalnom odboru SDA u Sarajevu. Komisija hitno da reaguje i podnese činjenice Predsjedništvu i predsjedniku SDA”, izjavio je Mehmedović za N1.

Istaknuo je kako određeni problemi nisu riješeni odmah te su se nakupili i eskalirali.

“SDA je velika stranka, s velikim brojem članova i kadrova, unutarstranačka borba dovodi do toga da se jedni protiv drugih bore, imamo to što imamo. Mislim da stranka iz pokreta prerasta u organizovanu političku stranku, ne onom brzinom kojom bih želio ja. Iskreno se nadam da će rukovodstvo stranke prepoznati unutarnje procese i da će prirodni odabir kadrova doći do izražaja, oni koji su čestiti, imaju znanja, umijeća, iskustva da vode SDA u željenom smjeru”, rekao je Mehmedović za N1.

Rekao je kako problema unutar SDA ima mnogo te je potrebno da ti procesi idu svojim vlastitim, prirodnim tokom. Tvrdi, rukovodstvo SDA je najodgovornije. Prema njegovom mišljenju – pitanje je hoće li dopustiti da ljudi sa znanjem i idejama na nižim nivoima vlasti dođu do vrha stranke, jer “vršenje vlasti” nad tim ljudima je dovelo SDA u pozicijiu u kojoj se nalazi.

“Želimo da slobodnomisleći ljudi pokažu da znaju i umiju, da imaju rezultate, podršku ljudi zbog kojih vodimo politiku. Neki unutar rukovodstva SDA vode politiku samo zbog sebe i svog interesa, zbog toga stranka ima probleme”, rekao je Mehmedović.

“Ako lider želi da svi misle kao on – to je put nestanka”, kazao je Mehmedović, dodavši da lidera ne možete postaviti nego on mora biti predložen od onih koji žele da im on bude lider.

Na pitanje kakav je Bakir Izetbegović lider, Mehmedović je odgovorio:

“Pokazalo se da ne voli drugačija mišljenja. To je njegova lična mana. Siguran sam da to proizvodi neke probleme, ali nadam se da je to stvar neiskustva, trenutačne situacije, očekujem da prepozna ljude unutar SDA koji su iskreni, dobro misle stranci i BiH u odnosu na one koji imaju lični interes.”

Nije želio govoriti o otvorenim predmetima u koje su uključeni ljudi iz SDA, poručivši da institucije treba da rade svoj posao.

“U smislu političke odgovornosti, treba da postoji. Nije se smjelo dovesti u situaciju da se dese takve stvari. Zato kažem da postoje elementi političke odgovornosti, sankcije zavise od rukovodstva stranke. Onaj ko obnaša značajne dužnosti, on treba da bude svjestan političke odgovornosti koju ima”, naveo je.

Izrazio je nazadovoljstvo radom aktuelnog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kazavši da to tijelo nije položilo ispit u kriznoj situaciji.

“Nisu se postavili kao krizni menadžment, Vijeće ministara po mojoj ocjeni ne bi dobilo pozitivnu ocjenu. Neki su se založili kao ministri odlično, neki se nisu ni pojavili. Glasao sam za Vijeće ministara, ali neke od ministara nisam ni vidio u javnosti. Zaboravili smo kako se zovu. Predsjedavajući Vijeća ministara se postavio kao poslušnik svom lideru Dodiku, a ne da bude predsjedavajući Vijeća ministara BiH, da štiti interese države, građana, da predlažu izmjene i zakone i svu drugu regulativu”, rekao je gost N1 u “Novom danu”.

Odabir novog ministra sigurnosti je stvar dogovora unutar koalicije. To pitanje treba riješiti hitno, a kazao je da unutar tog sektora postoji nedostatak kvalitetnih kadrovskih rješenja te da je sektor rascjepkan i podijeljen bez obavezne koordinacije.

Rekao je i to kako međunarodna zajednica nije iskrena prema BiH.

“Takav dojam se stiče, zašto nisu nikada izašli s jedinstvenim stavom. Ruski ambasador se vječito izuzme iz komunikea, visoki predstavnik izražava zabrinutost, a imamo situaciju da nismo slobodna zemlja. Visoki predstavnik ima potpunu vlast u BiH, može da sve one koji razaraju BiH ukloni iz političkog života, može šta želi. Imenuje krivce, što je pozitivno, ali mislim da je najveća odgovornost na njemu i bh. političarima”, poručio je.

Pogledajte snimak kompletnog gostovanja.