Šemsudin Mehmedović o snimku koji je zatresao javnost: Ne u moje ime, stidim se svega toga

Zastupnik SDA u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Šemsudin Mehmedović najoštrije je osudio aktere skandaloznog audiosnimka koji otkriva prljave radnje visokih dužnosnika Stranke demokratske akcije.

“Ne u moje ime! Pravda i pravednost, legalitet i legitimitet, to trebaju biti vrijednosti za izabrane dužnosnike na svim nivoima i za svakog onog ko se bavi javnim poslom, a naročito za političke predstavnike, koji moraju imati osim odgovornosti pred zakonom i moralnu odgovornost za svoj rad. Događaj koji je uzdrmao politički ambijent u BiH, a naročito u SDA svakako zavređuje (očekivano) moj stav spram istog”, poručio je Mehmedović na svom facebook profilu

On je kazao da kao zagovornik temeljite reforme SDA ne može biti po strani šta se događa u državotvornoj stranci u predvečerje “Dana nezavisnosti” i kada se trebalo u slavljeničkoj atmosferi obilježti ovaj dan.



“Počastili su nas sa uratkom kojim se zapravo pokazuje zbilja stanja u SDA. Nije to od jučer. Ovakvo stanje je izrazito od događaja na 6. Kongresu SDA, kada je na očigled cijele javnosti zadokumentovana krađa glasova, i koja nikad nije sankcionirana. Danas je isplivalo sve na površinu i potrebna je akcija da se rasvijetli sve i konačno krene u obračun sa svima onim koji negativno utiču na temeljne vrijednosti demokratije, prvenstveno u SDA. Biti delegat u Gornjem domu PSBiH, među 15 odabranih, biti potpredsjednik stranke, biti predsjednik Kadrovske komisije, predsjednik KO SDA Sarajevo, znači biti čist kao suza, biti pravedan, legitiman, legalan, a ne biti ‘onaj koji najbolje sređuje stvari'”, smatra Mehmedović.



Dalje ističe da je osnovno pravo svakog slobodnog čovjeka pravo da bira i bude biran to svojom slobodnom voljom.

“Uskraćivanje toga prava mora biti sankcionirano i to po zakonu, to očekujemo od institucija sistema države,(ne za proganjanje neistomišljenika), ali moralno i političko sankcioniranje učesnika u destabilizaciji SDA BiH, je odgovornost prvog u SDA. Statut SDA BiH nakon 7. Kongresa je potpuno predsjednički-sve ovlasti su u rukama Predsjednika SDA, ali ne smije se zaboraviti i odgovornost što se samo po sebi podrazumijeva. Zato je predsjednik SDA najodgovorniji i od njega se očekuje jasan i nedvosmislen potez kojim će se očuvati obraz čestitog dijela SDA.”



Destabilizacija se, smatra Mehmedović, ne može desiti onome ko je stabilan, te zadnja reakcija SDA je percipirana u javnosti kao stajanje iza nedjela koje je pucanj u srce SDA.

“Kriza koja je uzrokovana ovim nedjelom je šansa za SDA, i sve časne ljude u njoj, iz koje moramo izaći jači i bolji. Ako pak ne bude adekvatna reakcija od rukovodstva SDA, onda komotno možete nastaviti isključivati sve one koji su misleći ljudi, i koji imaju svoj stav, kažnjavati njih, i njihove sredine iz kojih su potekli, i ostat ćete sami u svom glibu koji ste napravili. Ja se javno ograđujem od svih tih prljavih djela koja potresaju SDA, ma koji pojedinci učestvovali u tome, i nisam bio nikada dio toga. Stidim se svega toga”, zaključio je.

(Kliker.info-Klix)