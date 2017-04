Šemsudin Mehmedović : Nikakve ucjene, ma od koga one dolazile, neće imati prolaz u Parlamentu !?

Državni poslanik SDA Šemsudin Mehmedović pripremio je sedam zaključaka čije usvajanje on i njegove kolege Sadik Ahmetović, Senad Šepić i Salko Sokolović smatraju uvjetom kako bi glasali za set zakona o akcizama u četvrtak na Predstavničkom domu PSBiH.

Zaključci su u prošli petak usaglašeni na sastanku na kome su bili Denis Zvizdić, predsjedatelj Vijeća ministara BiH, Adil Osmanović, državni ministar civilnih poslova, te Fadil Novalić, federalni premijer.

Zaključcima se obezbjeđuje da ne smije doći do naglog povećanja cijena nafte i derivata, da se prati eventualno povećanje na berzi, da se zaštite građani od poskupljenja roba široke potrošnje, potiče poljoprivreda sa PDV iznosom na povećanje akcize, što na godišnjem nivou iznosi oko 25 miliona KM i što je trostruki iznos sadašnjeg poticaja za plavi dizel, potom da se reformom javnog sektora obezbijedi ušteda da prestane potreba za tranšama kredita MMF-a, da se konačno uspostavi kontrola procesa zaduživanja kod MMF-a i EBRD-a.

Šta očekujete od sjednice Predstavničkog doma PSBiH u četvrtak?

– Očekujem da se prije izjašnjavanja o hitnosti procedure za izmjene Zakona o akcizama, poslanici izjasne o zaključcima koje ću pustiti u proceduru. Od izjašnjavanja o tim zaključcima zavisit će eventualno moja podrška zakonima o akcizama i ostalom.

Odnosi li se taj uvjet na četvorku iz SDA?

– Ja sam predložio i usaglašavao zaključke. Da li će kolege imati isti odnos prema tome, ja ovog momenta ne mogu predvidjeti. Zaključci su usaglašeni i znače da usvajanjem novih zakona neće doći do novih udara na budžet građana BiH. I naravno, želimo da se obezbijedi da oni koji ne koriste autoceste ne plaćaju ni akcize, nego da kroz izmjene zakona o poticajima o poljoprivredi obezbijedimo dodatna sredstva za plavi dizel, odnosno da se zemlja u BiH konačno ore, obrađuje i da na taj način potičemo da se proizvodi hrana u BiH.

Savez za promjene se protivi ovom prijedlogu. Da li to utiče na stabilnost Vijeća ministara i da li se zapravo ovim prijedlogom izlazi u susret Miloradu Dodiku?

– Ja bih bio najsretniji kada bi se usvojio Zakon o akcizama, a odbila nova tranša kredita MMF-a za šta svakako imamo uvjeravanja premijera Novalića da tih 100 miliona Federaciji nisu neophodni za finansiranje, odnosno funkcioniranje i finansijsku stabilnost budžeta Federacije. Gledajte, Savez za promjene predlaže da se u redovnoj proceduri kroz amandmane poprave zakoni kojima će se obezbijediti cijepanje jedinstvenog računa BiH što nije prihvatljivo u ovom momentu.

To bi bilo dodatno kompliciranje stvari. Rješenje je zapravo ovo: oni predlažu 3 feninga, ja 2,6 feninga, koliki je iznos od eventualnog povećanja PDV-a na akcize, što je trostruka vrijednost u Federacije za poticaj poljoprivredi. To bi bilo itekako značajno za poljoprivredu. Ne vidim razlog zašto bi se išlo u susret bilo kojem političkom lideru, pa i Dodiku. Jer ako je interes građana BiH, to nema veze sa Dodikom.

Mislite da je ovo interes građana BiH, a ne ustupak Dodiku?

– Mislim da jeste.

Kako će četvorka reagirati na pritiske HDZ-a oko Izbornog zakona? Da li ste o tome razgovarali?

– Nismo. Ranije smo razgovarali na tu temu i znam da nikakve ucjene, makar one dolazile i od Bakira Izetbegovića, neće proći, bar što se tiče nas četvorice. Mi želimo da u jednoj relaksiranoj atmosferi pravimo izmjene Izbornog zakona koji će biti prihvatljivi za što veći broj građana BiH i koji će obezbijediti jedan demokratski ambijent kad su u pitanju izbori. Da li će se to sviđati Čoviću ili ne, to je njegova stvar. Ali u svakom slučaju nikakve ucjene, ma od koga one dolazile, neće imati prolaz u Parlamentu.

Evo, i ovaj zadnji korak Republike Hrvatske, zapravo je pritisak na Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno na Bošnjake, nemogućnost uknjižavanja imovine u Republici Hrvatskoj samo za Bošnjake iz FBiH, što je svakako neprihvatljivo. Tako da ćemo se sigurno suprotstaviti bilo kakvim Čovićevim pokušajima cijepanja BiH, odnosno Federacije na još neke dijelove.

Nastavak sjednice Predsjedništva SDA, na kojoj se počelo razgovarati o izvještaju komisije o napadima na Adila Osmanovića u Srebrenici, očekuje se u petak. Kakvi su stavovi četvorke u odnosu na taj izvještaj?

– Četvorka nema nikakvu formu kad je u pitanju rukovodstvo stranke. To su pitanja za nekog iz rukovodstva stranke i ja o tome ne mogu davati neku stranačku ocjenu.

Šta Vi očekujete?

– Mogu da kažem kao stranački čovjek, pripadnik SDA, da je konačno došlo vrijeme da rukovodstvo stranke jasno javnosti kaže šta želi sa SDA, u kojem će pravcu ići. Ili će se žestoko suprotstaviti bilo kakvim negativnostima kojih nažalost ima unutar rukovodstva SDA ili će pustiti da stranka i dalje klizi u sunovrat, što će 2018. polučiti vrlo lošim rezultatom. Ukoliko bude odgovornosti u rukovodstvu SDA spram ovih pojava, oni će naći rješenje za ove negativnosti koje su evidentne.

Mislite li da će kazniti napadače na Adila Osmanovića?

– Pa ako to ne urade, onda će uvesti princip unutar stranke da se silom rješavaju stvari, a to će sigurno stranku odvući pod led. Rješenje je prihvatanje Bijele knjige koja će sutra biti na dnevnom redu radne grupe za reformu SDA. Tu postoje zaštitni mehanizmi od devijacija kojim je stranka opterećena.

Vildana Selimbegović (Oslobođenje)