Šemsudin Mehmedović : HNS će obnoviti HZHB, EU i PIC će to mirno posmatrati

U prvom ovosedmičnom izdanju Rezimea razgovarali smo sa Šemsudinom Mehmedovićem, zastupnikom SDA u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Kaže da, nakon veoma blagih reakcija OHR-a, Evropske komisije, Američke ambasade i svih dužnosnika koji brinu o BiH, bar što se tiče Ustava BiH, “stiče se dojam, a to potvrđuju i njihovi potezi, da oni upravljaju krizom u BiH zato što su otvorena mnoga žarišta na geopolitičkom planu generalno, i da zapravo BiH bi njima poslužila kao sredstvo za potkusurivanje. Zadnja dešavanja su zapravo pokazala da oni nemaju iskrene namjere prema BiH i da im nije stalo da BiH bude politički stabilna i mirna i da napreduje na svom evropskom i euroatlanskom putu. Taj scenario koji samo oni znaju i vjerovatno neke velike sile koje prave pogodbu na račun i BiH i Balkana generalno, je veoma prljav jer se više ne može govoriti da EU počiva na univerzalnim vrijednostima čovječanstva, nego da i EU sve više liči na BiH u svojim unutarnjim odnosima jer su ti desničarski pokreti ojačali u mnogim zemljama EU i imaju svoj daleko veći i jači uticaj u kreiranju politika EU.”

Ističe da su, prvi put kada su Dodik i SNSD napravili upad u ustavno-pravni ustroj BiH, očekivali burne reakcije.

“Bar onih koji imaju obaveze prema BiH. Očigledno je da su zamahivali sa određenim sankcijama određenim političarima u BiH i stavljanjem na crnu listu – šta danas zapravo znači uopće to što je Dodik, Špirić ili ne znam ko na crnoj listi SAD-a? Vidjeli smo kako se EU odnosila prema tome. Oni nisu čak ni podržali tu crnu listu nego su pustili da SNSD i dalje blokira institucije BiH, pokazujući da je ona nemoguća misija i naravno radeći svoj zacrtani scenario koji oni rade za račun Republike Srbije.”

Moramo učiniti sve da očuvamo institucije BiH

Mehmedović smatra da je samom pojavom non papera u javnosti, koji su kreirali ideolozi koji su napravili “fašistički projekat srpski svet, a koji je objeručke dočekan u Republici Hrvatskoj koji sanjaju o nekom svom hrvatskom svetu. Naravno sve na štetu i za račun BiH, pokazujući da BiH nije u stanju da bude funkcionalna zemlja, a zapravo čineći sve da BiH uopće ne profunkcionira zato što su mehanizmi koji su dati u ruke protivnicima BiH mnogo snažniji i njima je mnogo lakše nego probosanskom bloku. Bošnjaci okupljeni oko tog probosanskog političkog bloka zapravo bi, u takvoj varijanti, bili satjerani u jedan geto. Po svim analizama nama prijeti scenario u kojem bi mi bili slične sudbine Kipra. Zbog toga moramo učiniti sve da očuvamo institucije BiH da se možemo oduprijeti upravo ovakvim projektima koji su, nažalost, kreirani i na istoku i na zapadu, u našem bližem susjedstvu.”

Na pitanje je li NATO rješenje i da li trenutna kriza može ubrzati put BiH i prijem u NATO, odgovara: “Ako oni koji imaju obavezu prema BiH, koji su potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma, ako su iskreni u namjeri očuvanja BiH kao jedne normalne države, makar u okvirima dejtonskog Ustava, onda bi bilo neophodno da BiH po žurnom postupku bude primljena kao članica NATO-a. Ako nisu iskreni, a upravo to se pokazuje, onda mi moramo itekako biti oprezni šta će se dalje događati u i oko BiH. Sva igra oko BiH je ne implementacija presuda međunarodnih i domaćih sudova. Igra EU je očigledno potpuno usklađena sa politikom Republike Hrvatske, a dalje sa HDZ-om, odnos HNS-om u BiH.”

Smatra da će nakon sjednice HNS-a 19. februara biti proglašena HZHB.

“Ovi radikalni krugovi HNS-a najavljuju takvu jednu opciju. Smatram d aje to dodatna radikalizacija političkih prilika u BiH i da će to sigurno otežati poziciju BiH i njenih građana.”

Politička scena u svijetu je kao primjer džungle – lavovi i tigrovi se bore, a ovim malim je najvažniji proći neozlijeđen kroz tu borbu

Navodi da će EU pustiti da njihovi eksponenti u BiH urade prljavi posao, da dodatno radikaliziraju međusobno odnose u BiH i da život učine nemogućim.

“Bojim se da je tada za reakciju već kasno i da to može dovesti do podizanja novih tenzija u BiH. EU ima svoje unutarnje probleme, ima svoje Orbane, svoje Janše, svoje Milanoviće koji su zapravo sljedbenici radikalnih politika u EU i na Balkanu u potpunosti podržavaju rusku političku zbilju. EU nema jasno definisanu politiku ni prema Ukrajini ni prema BiH. Čitava politička scena u svijetu je kao primjer džungle – lavovi i tigrovi se bore, a ovim malim je najvažniji proći neozlijeđen kroz tu borbu.”

Mehmedović ističe da bh. institucije, prije svega pravosudne, trebaju da rade svoj posao.

“Tužilaštvo i Sud BiH su do sada trebali da riješe ovo što Dodik radi, jer je to očigledno kršenje Ustava, upad u ustavni sistem BiH za šta je predviđena i sankcija, ali čini mi se da ta reforma pravosudnog sistema nakon odlaska Tegeltije sa čela VSTV-a traje nedopustivo dugo i da zbog njihovih unutarnjih problema mi imamo situaciju da se ne sankcionišu oni koji ruše Ustav BiH, koji destabiliziraju BiH i koji izazivaju sigurnosne probleme građanima BiH. Očigledno je da, prije svega, nema hrabrosti za reakciju.”

Schmidt ili neka radi svoj posao ili neka napusti

Pojašnjava da BiH funkcionira na osnovu dejtonskog Ustava po kojem imamo instituciju OHR-a koji je nadležan da sve nesporazume rješava.

“Očigledno je da je OHR, prije svega, nakon odlaska Inzka i dolaska Schmidta postao sredstvo za potkusurivanje političkih faktora u BiH i pokazivanje da se ne poštuje kao institucija. Mnogi naši političari i politički subjekti su se mnogo, i previše, uzdali u reakciju OHR-a. Zadnjih nekoliko mjeseci kao da ne postoji OHR ni visoki predstavnik. Činjenica je – ili neka radi svoj posao ili neka napusti, da znamo na čemu smo i da nemamo nikakvog oslonca kada je u pitanju tumačenje dejtonskog Ustava. Zbog tih geopolitičkih odnosa u svijetu, osporavaju ga i Rusija i Kina u Savjetu sigurnosti UN-a i zbog toga on ima, na neki način, vezane ruke, odnosno umanjenu snagu, ali očigledno je da SAD, Velika Britanija i Njemačka stoje jasno iza visokog predstavnika i da njemu očigledno nedostaje hrabrosti da radi svoj posao.”

Na pitanje kako će se deblokirati institucije BiH, odgovara: “Ja sam optimista da će se deblokirati poslije izbora. Izbore treba održati po svaku cijenu. Ući će novi ljudi, biće nove politike, nove političke opcije i onda će uslijediti vjerovatno i neki novi politički dogovor. Do izbora nije realno očekivati da će past neki snažniji politički dogovor.”

Ističe da je državna imovina ključ problema.

“Ukoliko pripadne RS-u onda je pitanje šta će ostati na nivou BiH. Aleksandar Vučić je sigurno dobro informisan, ali neće to ići tako kako su oni zamislili. Ovo je Bih i BiH ima pravo na imovinu i sve što su oni nabrojali pripada BiH. Ako neće biti legalisti, onda ne možemo sve političkim dogovorom rješavati.”

Na Balkanu nema principijelne poliitke

Smatra da je Milorad Dodik samo izvođač radova, a da je SANU kreator svih tih politika.

“Aleksandar Vučić podržava i namjere Dodika oko prenosa nadležnosti sa države na entitet. Priča je za malu djecu da Vučić izigrava mirotvorca. On želi da bude centralna politička figura na Balkanu, ali nismo mi zaboravili da je on dolazio iznad Sarajeva da puca na Sarajevo, one njegove izjave, itd. On je ideološki radikalan, u njemu postoji radikalizam koji može štetiti svim narodima na Balkanu, pa i samim Srbima u Srbiji.”

Mehmedović kaže da na Balkanu nema principijelne poliitke.

“Ovo što je Čović uradio u NSRS-u je mnogo važnije nego što su možda bosanski politički blok uradili u zadnjih nekoliko mjeseci. Trebalo je potpuno jasno pokazati pravo lice i Čovića i strateškog partnerstva između SNSD-a i HDZ-a koje provode i Čović i Dodik. Oni jedan drugom pomažu u rastakanju BiH i Dragan Čović uz pomoć Republike Hrvatske i europarlamentaraca koji su mu vjetar u leđa, a sa druge strane Dodik uz pomoć Aleksandra Vučića, i naravno u potpunoj i sinergiji i potpori sa interesima koje Rusija ima na Balkanu.”

Bio bih sretan da su izbori sutra

Ističe da se stalno provlači da je pitanje svih pitanja Izborni zakon u kojem će se garantovati da će Hrvati izabrati kandidata HNS-a.

“Nije Komšić pobijedio Čovića na izborima, nego je narod kaznio Dragana Čovića. Njegov nastup u NSRS-u sigurno nije koristan za poboljšanje politika u Hrvata i probosanskog bloka. Taj nastup je zapravo ogolio stvari potpuno do kraja. Ako je pitanje svih pitanja Izborni zakon, onda je taj njegov nastup zapravo pokazivanje evo mi smo zajedno u rastakanju BiH i ako ne usvojite ono što HDZ želi vidjećete kakva će sudbina zadesiti BiH.”

Naglašava da nije optimista da će doći od izmjena Izbornog zakona prije izbora.

“Vrijeme prolazi, CIK mora u određenom roku proglasiti izbore po postojećim zakonima koji važe. Ja bih bio sretan da postignemo dogovor gdje će taj građanski element u BiH biti snažniji. Očigledno je da to ne odgovara ovim etnonacionalistima i da žele da taj građanski potpuno ukinu. To ne ide u prilog postizanju dogovora.”

O pomjeranju izbora kaže da bi bio sretniji da oni budu sutra i da neki novi ljudi preuzmu odgovornost.

Kaže da SNSD predlaže zakone za koje su sigurni da neće proći.

(Kliker.info-FTV)