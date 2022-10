Šemsudin Mehmedović : “Članovi i simpatizeri SDA su žrtvovali Izetbegovića zbog države BiH”

“Schmidt je ponizio građane BiH. Usaglašavati nešto sa ojačanim SNSD-om i HDZ-om bit će itekako teško bilo kome ko se nađe sa treće strane”, izjavio je novi-stari zastupnik SDA u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, Šemsudin Mehmedović, dodajući kako već, iza kulisa, traju pregovori HDZ-a sa pojedinim strankama opozicije. A u analizi onoga što će uslijediti nakon utvrđenih izbornih rezultata, nužno se osvrnuti i na razloge poraza njegovog stranačkog šefa, kao i na eventualno preslagivanje unutar SDA, što je Mehmedović i učinio u programu N1.

Njegova kampanja traje četiri godine – ovako svoj uspjeh objašnjava Šemsudin Mehmedović, dosadašnji zastupnik SDA u državnom parlamentu, i osoba sa najviše osvojenih glasova za istu poziciju sa teritorija FBiH na tek održanim izborima.

Ipak, predsjednik njegove stranke se nije proslavio, a Mehmedović je u programu N1 ponudio svoje viđenje – zbog čega je došlo do ubjedljivog poraza Izetbegovića od Denisa Bećirovića?

“On mora imati saradnike koji mu neće pričati ono što on želi da čuje. Nažalost, Bakir Izetbegović ima saradnike koji mu ne pričaju istinu”, tvrdi Mehmedović.

Ipak, ističe, poraz Izetbegovića nije uslijedio isključivo radi toga.

“Mislim da su članovi i simpatizeri SDA, kao i građani BiH, žrtvovali Izetbegovića zarad države. Mi smo uvijek proklamovali da nam je država važnija od stranke”, izjavio je, uz dodatno pojašnjenje da su Bošnjaci uveliko glasali za Komšića, ali i da je značajan broj Hrvata iz Hercegovine glasao za Bećirovića.

Šta sad, ima li mjesta za nekog drugog na čelu stranke?

Ogromna pažnja javnosti je bila na utrci za Predsjedništva BiH iz reda Bošnjaka, pa su, sasvim očekivano, nakon poraza Izetbegovića uslijedila i pitanja o njegovoj poziciji unutar stranke.

“Treba napraviti dubinsku analizu. Glasovi u politici jesu najegzaktnije mjerilo, ali moramo posmatrati i trenutak u kojem živimo. SDA je velika stranka koja ima izuzetno dobre kadrove koji ju mogu voditi”, izjavio je Mehmedović, dodavši kako je za SDA naredna godina izborna, te da će kongres stranke biti prilika da se odmjere snage.

Napominje, ujedno, da u stranci postoji značajna grupacija koja želi da se promijeni stanje, te da je promjena predsjednika jedan od načina.

Ipak, naglašava – treba dobro razmisliti, dodajući da su promjene uvijek ujedno i rizik.

“Sada je važnije da se vidi u kojem će pravcu ići Bosna i Hercegovina”, naveo je.

Koji je to pravac?

A o pravcu u kojem će nastaviti BiH daju naslutiti i jučerašnja dešavanja u državnom parlamentu – otkazana hitna sjednica Doma naroda koja je trebala rezultirati, između ostalog, jeftinijim gorivom za građane.

“Ovo je politički bezobrazluk, prije svega, tog partnerskog odnosa SNSD-a i HDZ-a koji tvrde da nemaju legitimnost da donose odluke u ime novog saziva (osvrt na jučerašnju izjavu Špirića op.a.), a imaju legitimitet da uzmu visoke plate”, rekao je sagovornik N1.

Čvrsta saradnja SNSD-a i HDZ-a, je, tvrdi on, dodatno ojačana novim odlukama visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta.

Još jedna tvrdnja koju je Mehmedović iznio jeste i to da se, iza kulisa, naslućuje dogovor HDZ-a i ‘dvojki’ ili ‘trojki’ iz opozicije u BiH, sa ciljem eliminacije SDA.

“Schmidtova odluka ojačala neprijatelje BiH”

“Visoki predstavnik je ponizio građane BiH. U izbornoj noći je ostavio HDZ u sedlu, bez obzira na to ko je sa druge strane. To je rezultat diplomatije Republike Hrvatske, koja je i dovela Schmidta u BiH. On im vraća dug”, zaključak je Mehmedovića.

Ipak, misli kako će Dragan Čović biti uklonjen sa političke scene, te da će iz sjene upravljati procesima. Ne vidi ga na čelu Vijeća ministara BiH u novom mandatu, iako se već može pretpostaviti da će to mjesto pripasti nekome iz hrvatskog naroda.

Usaglašavati nešto sa ojačanim SNSD-om i HDZ-om bit će itekako teško bilo kome ko se nađe sa treće strane, zaključio je.

Još jednom podcrtava – Schmidtova odluka je ojačala neprijatelje BiH.

