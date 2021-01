Šemsudin Gegić Shems : ZIDNE NOVINE 2020

Bolje da te zaokruže, nego prekriže; Lakše je lagati da nisi, nego dokazivati da si bio učesnik rata ; Moliti ne biti migrant; Lakše je poštenom narodu da ti za njih donosiš odluke, nego da te nose na savjesti; Kad imaš zvučno prezime, dovoljan ti je samo nadimak ; Važnije je imati vizir, nego viziju ;Takva su vremena, teško je napisati najlošiju pjesmu ; Kad se pojavio zvučni film, mnoge su se tada poznate glumice (samo)ubile, danas je TV mrtva čim voditeljke/ice zinu; Do skoro su se slušale, sad se samo gledaju ženske pjesme ; U ratu ukrao, u miru (ot)kupio – ko preživio, naravno ; Ubod u rame je vakcinacija, u dupe stranačka inicijacija ; Spašavaj zastavu čim svatovi počnu pucati ; Tebi politički gluhonijemom, ne dam svoj glas razuma ; Penzija ti nije garant da te neće vazda degradirati za nekoliko procenata ; Ne piši – ne raste, zapišavaj – bolje je ; Ne uzimaj dar iz nepoznate ruke, na slobodi je onaj koji je to nekome silom oduzeo ; Kreditna linija = srčani dijagram ; Stid je kada kasno otvoriš oči ; Kad zemlja traži svoje mjesto, ljudi ostanu bez adrese ; Budi sretan/na kao što si bio prvi put, ako si to ikad i dočekao ; Čuvaj opomenu, trebaće ti kada joj istekne rok ; Kliker(aš) je čudo od izuma, uvijek pronađe svoju rupu.

Šemsudin Gegić -Shems (Kliker.info)