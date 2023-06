Semir Efendić : Veliko je pitanje šta je stvarni cilj međunarodne zajednice u BiH ? (VIDEO)

Gost Dnevnika D bio je Semir Efendić, predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Kaže da nije bitno je li mjesto Stranke za Bosnu i Hercegovinu u vladajućoj koaliciji u Kantonu Sarajevu sigurno već da li mogu nešto uraditi kroz Vladu KS.

“Mi smatramo da možda još nije dovoljno vremena prošlo kako bismo dali konačnu ocjenu da li je moguće uraditi nešto od onoga što je program na Kantonu Sarajevu. Zato smo i rekli da, što se nas tiče, mi smo vjerni tom sporazumu koji je potpisan, ali isto očekujemo i od drugih stranaka”.

Navodi da partneri u Kantonu Sarajevu dosad, ipak, nisu pokazali poštovanje dogovora.

“Prije svega, to se odnosi na jedan dio dogovora koji se tiče, ne samo ministarstava nego i javnih preduzeća. Mi smo kao stranka dobili pet mandata u Skupštini koliko ima i Naša stranka iako smo imali više glasova, ali smo dobili svega dva ministarstva uz jedan dogovor sa ostalim partnerima da uz ova dva ministarstva koje ima SzBiH zbog ministarstva komunalne privrede i prostornog uređenja i zaštite okoliše – da tu budu i javna preduzeća – Rad i Park”, kaže Efendić.

Smatra da u Sarajevo dugo godina postoji problem u komunalnoj oblasti.

“Preduzeća nisu u stanju da odgovore potrebama najjednostavnijih zahtjeva građana u 21. vijeku, da grad bude čist” kazao je pa dodao: “To je jednostavan problem. Ali evo imamo situaciju da partneri ne žele ispoštovati taj dio dogovora. Ministar Almir Bećarević je vrlo odlučan i sposoban, ali on ovoga trenutka ne može zasaditi nijedan cvijet u Sarajevu. Sistem funkcioniše tako da javnim preduzećima upravljaju političke stranke. Ministarstva ili Vlada nemaju baš efektivnu kontrolu nad njihovim radom. Mi smo zato i pristali da stranka ima jedno ministarstvo manje, ali da barem za jednu oblast preuzme odgovornost. I evo to se još nije desilo. Vjerovatno stranke Trojke imaju i unutrašnjih i međusobnih problema”.

Cijeli mehanizam i način na koji radi Vlada je dosta neefikasan. Na pitanje ima li Vlada program i plan za budućnost odgovara:

“Mislim da je potpisan konkretan program, ali vjerujem da njegova realizacija znatno kasni. Nije još prošlo ni 100 dana rada ove Vlade, mi ćemo dati neko vrijeme”.

Ističe da bi stvari mogle ići puno brže. “Mi smo željeli prekinuti tu dilemu da li je tu problem do nas. Mi da imamo namjeru izaći iz te vlade – mi bismo izašli. Nismo rekli da je još došao taj trenutak. Ali ako ne bude napretka, u smislu i realizacije tog sporazuma i mogućnosti da se neke stvari konkretnije i bolje urade – nema potrebe da nosimo odgovornost, a da ne možemo pomoći”.

Na optužbe Igora Stojanovića koji je kazao kako smatra da SDA svoje inicijative krije iza Efendićevih u Vladi KS i da SDA tako nastoji srušiti Vladu odgovara:

“Žao mi je što je tako brzo zaboravio otkud on potpredsjednik FBiH i koga je tamo izabrao. Da nije SzBiH glasala za to rukovodstvo, on ne bi ni bio potpredsjednik. Nema ovdje nikakvih kalkulacija. Naučit će i on vremenom da postoje ljudi i stranke koji se drže principa”, poručio je Efendić.

O međunarodnoj zajednici kaže: “Međunarodna zajednica ima veliku ulogu, ali nisam siguran da je ona uvijek pozitivna. Vrlo često to i nije, i, nažalost, uvijek se ide linijom manjeg otpora, uvijek se represivne mjere primjenjuju prema onima kojima one nisu potrebne. Volio bih da ima više tog međunarodnog intervencionizma, prije svega u entitetu Republika Srpska, gdje je on sigurno potrebniji nego u Sarajevu, ali to se iz nekih razloga ne dešava. Nisam optimista. Veliko je pitanje je šta je njihov stvarni cilj. Da oni imaju dobre namjere prema BiH, trebali bi se truditi da imamo demokratske standarde i da se ovdje ispoštuju presude evropskih sudova za ljudska prava. Ide se na ruku onim etničkim elementima koji državu čine nefunkcionalnim”.

Podvukao je kako ga ne brine istupanje članova kantonalne organizacije u Goraždu.

“Mi smo imali oko 55.000 glasova na nivou Federacije i RS, od toga 1.000 u Goraždu. Naša potpredsjednica Begija Smajić u Srebrenici imala je sama više glasova nego cijela organizacija u Goraždu. To je jedan dio stranke koji je cijelo vrijeme preživio, od formiranja stranke, ali je imao jedan rezultat koji je bio konstantan na jedan ili dva mandata u skupštini kantona i oni bi tako mogli i narednih deset godina. Međutim, moram reći da mi imamo, ipak, malo drugačije ambicije. Mislimo da treba ići na veće i bolje rezultate”, pojasnio je Efendić.

Komentarisao je i inicijativu da Arnel Isak bude u rukovodstvu Predstavničkog doma FBiH umjesto zastupnice iz SzBiH Edine Gabela.

“Sama činjenica da je njegov otac ministar u Vladi FBiH govori dovoljno. Pa i to da je kod nas moguće – da sin u parlamentu glasa za svog oca u vladi i da u tome nema nikakvog sukoba interesa. To bi trebao biti slučaj izuzetak. Mislim da je sam izbor kandidata potpuno pogrešan i ako se to na kraju i desi time će se još jednom potvrditi šta je sve morala da napravi postojeća većina – od kompromisa, ustupaka i političkih trgovina – da bi se došlo do te 51 ruke”.

Kaže da ga brinu izjave Sanje Vlaisavljević i Darija Kordića. Istakao je da je mnogo je toga otišlo pogrešno u BiH u poslijeratnom periodu te da smo, kako kaže, dozvolili da otvoreni separatisti uđu u institucije i nastave to raditi u tim institucijama BiH. Ocijenio je i da se aktuelna hapšenja dešavaju samo u Sarajevu – te akcije se ne vide širom BiH.

Na pitanje šta očekuje od stranaka koje su u Mostaru dogovorile aktivniji rad po pitanju izmjena Izbornog zakona BiH odgovara: „Po meni postoji jedna opasnost – da se najvažnija institucija BiH prema Dejtonskom sporazumu – Predsjedništvo BiH koje je nadležno za međunarodno pravni legitimitet države za vanjsku politiku – da se ono ukine. Da se stavi na neki način pod kišobran parlamenta u kojem vlada sistem blokada i mogućnost etničkog donošenja odluka. Jedino u Predsjedništvu nema entitetskog glasanja i ono je napravljeno tako – sve i da, evo imamo otvorene najave RS o otcjepljenju – sve i da član iz RS nikako ne dođe na sjednici, odluke su važeće. Ako se tu nešto promijeni, a najviše tu insistira HDZ, ako se dođe do posrednog izbora članova Predsjedništva kroz parlament – prvo neće biti izabrano, uz pomoć mehanizama entitetskog glasanja, mi ćemo ostati bez Predsjedništva. Jedan broj stranaka ne prepoznaje tu opasnost.

(Kliker.info-FTV)