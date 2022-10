Semir Efendić : “SzBiH neće podržati SDA da vodi procese, nisu pouzdan partner”

Gost ovosedmičnog izdanja Dnevnika D bio je predsjednik Stranke za BiH Semir Efendić.

Kaže da je izazovno biti načelnik najmnogoljudnije općine u Kantnonu Sarajevo.

“Ne mogu se svi zahtjevi nikad riješiti ali uspjeli smo uraditi mnogo toga.”

Ističe da je SzBiH govorila u kampanji da bi se trebalo baviti konkretnim problemima građana.

“Ustavno uređenje BiH nije pitanje koje se može riješiti ni brzo ni preko noći, pogotvo ne u ovakvoj situaciji, ali se BiH mora pozabaviti proizvodnjom hrane, proizvodnjom energije, jednom agresivnom, dinamičnom izgradnjom svih komunikacija, zatim rasterećenjem pirvrede. Naša privreda je jako opterećena, mora hraniti, održavati ovoliku administraciju na svim nivoima vlasti. Kada bi radili više na ekonomskom planu, kada bi se više bavili konkretnim problemima naših građana, postalo bi nam lakše. Svakodnevno se mora raditi konkretno, moraju se rješavati konkretni problemi građana.”

O formiranju vlasti i koalicijama kaže da će im važnije biti ko je spreman da se iskreno prihvati posla.

“U odnosu na to ćemo procjenjivati ko bi nam mogao biti partner. Potpisali smo sporazum sa NES-om sa kojim ćemo u Parlamentu FBiH imati devet zastupnika, prema sadašnjim rezultatima. Nekako se poklopilo da je i predsjednik NES-a načelnik jedne općine. Ovi koji su do sada vodili konkretno FBiH nisu pokazali rezultate. Ako budemo mogli učiniti nešto da se to promijeni, mi ćemo to učiniti.”

Efendić ističe da je Fadil Novalić već osam godina vodio Vladu.

“Postavio se tako da je sve trebala da odluči njegova dopremijerka Jelka Miličević. Po nama vrlo loš mandat. To je vrijeme u kojem je najviše ljudi iz BiH otišlo, vrijeme u kojem je nestao BH Airlines, u kojem je uništena Fabrika duhana Sarajevo. Da ne govorim o izgradnji autocesta gdje su potrošene stotine miliona eura a urađeno vrlo malo. Sve to su pratile brojne afere i mislim da oni koji su vodili jednu ovakvu vladu ne mogu biti partner za formiranje nove.”

Ne razgovaram sa SDA

Smatra da će u USK-u SzBiH postići dogovor sa NES-om.

“U ovom trenutku nema niko apsolutnu većinu da može reći da će formirati vlast. U USK-u smo imali vladu koja je, kao rijetko kada, trajala cijeli mandat i riješila je jedan ogroman problem migranata koji je samo njima pao na leđa.”

O Tuzlanskom kantonu kaže da su razgovarali sa socijaldemokratima.

“Bila je mgoućnost da zajedno imamo koaliciju za državni Parlament. Ta koalicija se nije desila, ali imamo saradnju još iz tog perioda. Dogovorili smo da ćemo djelovati u Skupštini TK-a zajedno. Vidjećemo u konačnici šta će to da znači. Definitivno je da ćemo zajedno sa socijaldemokratima nastupiti u razgovorima sa drugim strankama. Bilo bi dobro da postoji neka vrsta vertikale Federacije i kantona. Nastojat ćemo da budu iste stranke i na nivou FBiH i TK-a. Ista je situacija i u Kantonu Sarajevo. Imamo kašnjenje izborne komisije sa objavom rezultata. Na granici smo šest mandata. Što se tiče Sarajeva mislim da će svi morati malo sačekati objavu konačnih rezultata.”

Na pitanje razgovara li sa Strankom demokratske akcije odgovara: “Ne razgovaram. Sa nekoliko pojedinaca sam imao neke kontakte, ali zvaničnih razgovora nije bilo. Bilo je ponuda da razgovaramo, ali nismo se odazvali, ne smatramo da je vrijeme za to.”

Efendić kaže da ne drži posebno do onoga što govori Bakir Izetbegović.

“On je sklon da promijeni mišljenje. Bila je jedna žestoka kampanja suprotstavljenosti SDA i SBB-a i onda je bila grande koalicija. Onda sam vidio da nešto što kaže gospodin Izetbegović ne mora da bude tako. Ja sam dugo vremena bio u SDA i ako je bilo neko dobro raspoloženje, to je trebalo biti tada. Sada više nije bitno. Što se nas kao stranke tiče, ne treba nikoga isključivati iz razgovora. Generalno ne smatram da išta znači politika u kojoj znate šta nećete. U politici je ipak važnije da znate šta hoćete. Nisam razgovarao sa SDA, nemam ni tu želju. Smatram da SDA nije dobro vodila procese na nivoima na kojima ih je vodila, a to pogotovo mislim za nivo Federacije. Teško da oni mogu biti neko kome bi se uopšte moglo dati povjerenje opet da to radi.”

SDA stoji sa brojem, ali nisu pouzdan partner

Naglašava da SzBiH nema namjeru podržati SDA da vodi procese.

“Ako bi neko drugi vodio procese, a SDA bila neki od partnera koji nema tako značajnu ulogu, po meni nije sporno. Ali da oni vode procese, u tome nismo spremni učestvovati.”

Ističe da je mjesto premijera Federacije mjesto sa kojem bi se najviše moglo uraditi za ekonomiju.

“Za vršenje bilo koje uloge premijera važna je parlamentarna većina koja mora biti stabilna. Mnogo više povjerenja bih imao u DF nego u SDA. SDA stoji sa brojem, ali nisu pouzdan partner. Nisam siguran kada bi se nešto dogovorili, da bi oni to i ispoštovali. Sada im je najvažnije da se sačuvaju na poziciji u FBiH. Tu su spremni ponuditi sve i svakome. Ali bi se nakon formiranja vlasti ponašali drugačije.”

Smatra da bi, kada bi postojala stabilna parlamentarna većina, bio dobar premijer Federacije.

“Imamo četiri zastupnika u Parlamentu i po meni to nije realna opcija. Mislim da je ipak izvjesni da u FBiH drugi blok stranaka u kojima nije SDA postigne većinu.”

(Kliker.info-FTV)