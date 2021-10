Semir Efendić odgovorio na pitanje: Ko je bolji kandidat Stranke za BiH – Zvizdić ili Silajdžić?

Načelnik sarajevske Općine Novi Grad i v.d. predsjednika Stranke za BiH Semir Efendić gostovao je u emisiji Dan uživo gdje je rekao kako je osnivač Stranke za BiH Haris Silajdžić bitna osoba i to ne samo za stranku, već za državu BiH, odgovarajući na pitanje da li će se Silajdžić kandidovati za člana Predsjedništva BiH.

Kongres Stranke za BiH na kojem je on trebao biti potvrđen za predsjednika pomjeren je za 7. novembar, a razlog pomjeranja je, kako je rekao Efendić, što su imali bojazan prilikom prvog zakazivanja da će imati stroge mjere u vezi sa korona mjerama. Rekao je i da se na Kongresu bira predsjednik, predsjedništvo i glavni odbor. Takođe, za sada nema drugih kandidata za predsjednika te stranke, a Efendić nam je rekao da će možda i biti.

Efenidć je istakao da su u Stranci za BiH krenuli u jedan proces obnove stranačke infrastrukture a o tome šta to podrazumijeva, Efendić je kazao da je on imao želju da vidi kako ide struktura Stranke za BiH.

“U 30 općina se organizirala skupština tako da sam obilazio razne krajeve BiH i našu organizaciju, krenuvši iz Kaknja pa nadalje kroz cijelu BiH. Prilično sam zadovoljan sa tim što sam vidio. Struktura je u boljoj situaciji nego sam se nadao. Ljudi su vratili povjerenje samim promjenama na čelu stranke. Bez obzira na Kongres, očekujemo da ćemo uspostaviti strukture u još jednom broju gradova“, izjavio je za N1.

“Poraslo članstvo u Stranci za BiH”

Dodao je i da je članstvo u toj stranci poraslo, te da samo u Općini Novi Grad imaju 1.000 članova, dok je situacija u Općini Novo Sarajevo lošija.

“Lakše će meni biti raditi na obnovi strukture u Općini Novi Grad nego u drugim krajevima BiH, ali sam vidio da je ime te stranke preživjelo i nije bilo potrebno objašnjavati o stranci. Nova i drugačija ponuda na političkoj sceni u BiH“, izjavio je v.d. predsjednika Stranke za BiH u Danu uživo.

Kazao je i da u velikom broju ljudi ovu stranku povezuju sa njenim osnivačem, odnosno sa Harisom Silajdžićem, te ističe da se raspituju o mogućnosti njegovog povratka.

Hoće li se Haris Silajdžić kandidovati za člana Predsjedništva BiH?

O tome da li će Silajdžić vratiti se u ovu stranku, Efendić kaže da se nada da će ako bude prilike pridružiti se u nekoj od uloga.

Na pitanje N1 da li će Haris Silajdžić biti kandidat za člana Predsjedništva BiH odgovorio je da na to ne može odgovoriti do aprila, kada će znati odgovor na to.

“Poznavajući Silajdžića, teško da će reći sada da li bi bio kandidat za člana Predsjedništva BiH. Govorili smo da je on ne samo za Stranku za BiH, nego za državu bitna osoba. Izuzev samih njegovih godina, mislim da nema drugog razloga da se ne bi uključio u ovu tešku situaciju u kojoj se nalazimo. To je isključivo njegova odluka. Nećemo vršiti nikakav pritisak“, istakao je Efendić.

Dodao je i da bi u Stranci za BiH bili najsretniji da se desi odluka da se Haris Silajdžić kandiduje za člana Predsjedništva BiH.

Ko je bolji kandidat – Zvizdić ili Silajdžić?

O tome ko bi bio bolji kandidat za člana Predsjedništva BiH – Denis Zvizdić ili Haris Silajdžić, Efendić naglašava da se to ne može porediti.

“Silajdžićevo iskustvo i njegovo poznavanje međunarodnih odnosa i memorija vezana za nastanak naše države, ne postoji političar u BiH koji bolje zna na koji način je nastalo sve ovo u čemu živimo danas“, komentarisao je.

O zamjerkama pojedinih građana BiH upućenih Silajdžiću zbog Aprilskog paketa, Efendić navodi da se govorilo to da je bila priča o Aprilskom paketu, da bi to značilo da bi BiH trebala imati jednog predsjednika.

“Da je usvojen Aprilski paket, ne bismo imali nijednog predsjednika“, poručio je Efendić.

“Ne priča se o pravim temama”

Govorio je i o svojoj viziji BiH te kazao da bi volio da se napravi reforma u oblasti političkih stranaka te da su sve stranke kopija u organizacionom smislu nekadašnje Komunističke partije Jugoslavije.

“Ja bih volio jednu stranku pomirenja između ljudi. Sve su državne institucije političke i sve počivaju na političkim strankama i ovaj nered na ukupnom sistemu je odraz nereda unutar stranaka“, komentarisao je.

Dodao je kako smatra da se ne priča o pravim temama te da ono o čemu se pričalo 2006. godine, i dan-danas je aktuelno. Potrebno je razgovarati o temi razvoja i temi ekonomije i time je moguće napraviti daleko više od onoga što danas imamo, smatra Efendić.

Dodao je da BiH mora tražiti pomoć od međunarodne zajednice da dobijemo Parlament kao gornju instancu a da sada imamo “samo visokog predstavnika koji neće da reaguje”.

(Kliker.info-N1)