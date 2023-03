Semir Efendić: Ako Schmidt eliminiše Lendu, nećemo u vlast! Neka SDA Kongres smijeni Bakira! (Video)

Semir Efendić, predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu gostujući na Face TV govorio je o formiranju vlasti u Federaciji BiH. Između ostalog, Efendić je govorio i o potezima koje može povući Christian Schmidt, visoki predstavnik u BiH.

Hadžifejzović: “Lendo kaže da SBiH i NES neće podržati Vladu Osmorke i HDZ-a.” Efendić: “Lendo nije rekao istinu. Nemamo problem sa SDA, vjerni smo koaliciji sa Osmorkom. Ne pregovaramo s drugim strankama sve dok ovaj proces ne propadne, ako propadne”.

“Schmidt može reći da rukovodstvo FBiH daje mandat onome koga prihvati parlamentarna većina. To što SDA proziva druge da su izdajnici i pravi neprijatelje, možemo imati samo rat. Ako misle da samo oni mogu da budu vlast – griješe”, navodi Efendić.

“Komšić je htio podržati Osmorku ako se vlast na državnom nivou napravi bez SNSD-a. Nikšić ni u kojem slučaju nije htio sa opozicijom iz RS-a u vlast. Prije vjerujem Stojanoviću, koji je bio u Armiji RBiH, nego Mijatoviću, koji je bio u SNSD-u. Neka se bavi RS-om; nećemo ga u Federaciji. Ne bih pravio Vladu KS zbog Sebije i Kapidžića dok su u Skupštini”

“Lendo je naš stav interpretirao na svoj način. Sve ovo je zakomplikovao i zakuhao Schmidt, Ne bismo podržali Vladu kojoj ne bi saglasnost dali i predsjednica i potpredsjednici po ovom Ustavu FBiH. Neka se Schmidt izvini. Naš stav je u vezi s postojećim Ustavom. Ako kažemo da potpredsjednik Bošnjak blokira, onda isto mora važiti iz Srbina i Hrvata. Da je obrnuta situacija, da saglasnost ne daje Bradara ili Stojanović, da li bi se ovo pitanje isto tretiralo? To što je Lendo rekao nije tačno. Držali smo se potpisanog Sporazuma od početka do sada. Ne vodimo nikakve razgovore s bilo kim o formiranju vlasti. Sve stranke politiku zasnivaju na borbi protiv SDA. Potpredsjednik je najavio da neće potpisati. To se mora dovesti do kraja i neka to bude sada. Vjerni smo koaliciji, dok traje. Ako propadne, svi će otvoriti druge razgovore. Ako Schmidt ostane pri tome da se oni moraju dogovoriti, imat ćemo situaciju da će doći do ‘legitimnog predstavljanja’. Rukovodstvo Federacije ničim nije obavezano da mandat mora dati parlamentarnoj većini. SDA insistira na legitimnom predstavljanju i čudi me da HDZ to ne prihvata objeručke. Čudno mi je to. SBiH i NES hoće da natjeraju Schmidta da riješi situaciju. Ako to ne uradi, on će biti taj koji je uveo i ojačao etnički sistem. Nećemo praviti rješenja ‘preko koljena’. Rješenje bi moglo biti da se u slučaju nepostizanja koncenzusa odluka donosi većinom”, izjavio je Efendić.

“SBiH i NES nisu spremni da se rješenje pravi samo za ovu situaciju, a da se u budućnosti ne poštuje. Osmorka nezrela. Po svaku cijenu su ušli u koaliciju s Dodikom. Ogrešević i ja smo htjeli usaglasiti stavove, ali Trojka je sama tražila intervenciju Schmidta. Pokušali smo usaglasiti stavove i na državnom nivou, ali njima je bila važnija brzina nego suština. Ne želimo biti dio vlasti koju će nametnuti Schmidt. Mi nećemo u vlast ako Schmidt nametne formiranje vlasti. Nećemo učestvovati u vlasti ako Schmidt eliminiše Lendu iz glasanja ili bilo koga drugog. Ako ga eskivira zvaničnim tumačenjem zakona – to može. Ne pomažemo SDA da formira vlast. Govorio sam da bi pametno bilo pozvati DF. Komšić je bio spreman podržati Osmorku ako se vlast na državnom nivou napravi bez SNSD-a. Nikšić ni u kojem slučaju nije htio sa opozicijom iz RS u vlast. SDA možda blokira znajući da su pravila napravljena da pomognu HDZ-u. SDA ovim djelovanjem dovodi do kraja borbu HDZ-a za legitimno predstavljanje. SDA i mi smo na državnom nivou opozicija – jedino nas to povezuje. Mogli su dati podršku ili nama ili SDP-u ili nikome – dali su nama! Nisu nas ničim obavezali! Da li je moguće da su priznali da su im direktora OSA-e izabrali stranci”, kaže Efendić.

“Vojin Mijatović imao negativnu ulogu u RS-u. Upropašten je ‘Pokret za državu’. Utjecao je da Dodik dobije četiri delegata. Nemam dobro mišljenje o onome što radi Mijatović, a posebno nemam dobro mišljenje o tome da se on preseli u Federaciju. Sporna je njegova historija. Znam Mijatovića dok je pričao potpuno drugačije. Ne znam hoće li biti 101% Bosanac iduće godine. Prije vjerujem Stojanoviću koji je bio u Armiji RBiH, nego Mijatoviću koji je bio u SNSD-u. Mijatović ima čudnu pozadinu. Nemojte nam ga u Federaciju, nema potrebe; neka se bavi RS-om. Ne mogu ni ja u RS, ne bavim se tom politikom. Nije nikakvo rješenje da Vojin bude ministar u Vladi FBiH. Niko u državi ne misli da Sebija dobro vodi KCUS. Kapidžić se borio protiv izgradnje ASA bolnice. Dok su oni u Skupštini KS, nema mogućnosti da uspostavimo ikakvu saradnju. Neka Schmidt objasni Njemačkoj šta je ovdje uradio pa parlamentarna većina ne može da formira vlast. SDA treba održati Kongres i odrediti pravce djelovanja. Prozivanjem svakoga za izdajnika i postavljanjem situacije da svi koji nisu s njima su neprijatelji države možemo imati samo rat. SDA bi morala više respektovati partnere. Ako misle da samo oni mogu da budu vlast – griješe”, dodaje Efendić.

(Kliker.info-Face TV)