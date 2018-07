Semir Drljević-Lovac : Prva mostarska partija uz DF i Željka Komšića

U prisustvu 91 od stotinu pozvalih delegata u dvorištu Doma Armije u Mostaru večeras je održna vanredna sjednica Skupština Prve mostarske partije, koja će na oktobarskim izborima nastupiti po prvi put od svog osnutka 2014. godine.

Kako javlja 24.sata. info Prva mostarska partija u oktobru će imati svoje kandidate na listi DF-a, a u utrci za Predsjedništvo BIH članovi ove stranke će podržati Željka Komšića.

Prema riječima predsjednika PMP-a i slavnog komandanta odbrane Mostara Semira Drljevića – Lovca raspisivanjem općih izbora Prva mostarska partija u početku je namjeravala podržati ugledne ljude izvan svoje partije, ali je plan na koncu promijenjen.

– Željeli smo podržati sina jednog od najhrabrijih ljudi u ovom gradu (op.a Envera Enke Salčina). Predsjedniku Izetbegoviću svojevremeno sam govorio da možda ni Hujka, ni ja ne bismo bili komandanti u ratu da je preživio otac tog mladića, ali ništa… Momak je inžinjer. Nismo u njihovoj igri, što je potvrdilo da se principa, o kojim u SDA govore oni ustvari ne pridržavaju, kazao je Lovac, a zatim objasnio zašto baš DF i Željko Komšić.

– Mi danas živimo u takozvanom “hrvatskom kantonu“ ili bolje reći “HDZ-ovom kantonu“. Nemamo legalnog komesara, imamo i nelegalnog graonačelnika… Na čelu sudova i tužilaštava također su HDZ-ovi kadrovi… A za to je odgovoran i onaj ko je s njima partner u vlasti, a to je SDA. Oni su im to dopustili, nismo mi… A ako već živimo u takvom kantonu, podržat ćemo kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva. Oni prijete, a na nama je da pokušamo prekinuti tu HDZ-ovu liniju. HDZ 1990 nudi slično, samo drugačije upakovano, negirajući pritom presude evropskih sudova. Ideologija koju podržavaju dva je puta presuđena u modernoj Evropi, rekao je Drljević i dodao da je zato važno da Komšić bude u Predsjedništvu.

– Smeta mi Izetbegovićeva izjava “da će mladi biti točak u mašini“. Lično sam jednom bio točak, i to u Armiji RBiH. Više nigdje ne želim biti točak, posebno ne u politici. Ne idemo u koaliciju, imamo sporazum. S SDP-om nismo željeli jer su i oni zatvoreni. Njihova najveća greška je težnja povratku nečemu starom. To je nemoguće. Promijenjen je društveni sistem. Nema povratka u socijalizam, rekao je predsjednik Prve mostarske partije.

Osim ovoga, povod za Supštinu prema riječima Semira Drljevića – Lovca bila je i potvrda Dragana Čovića da lokalnih izbora u Mostaru neće biti prije 2020.

– Na sreću imamo snimke na kojim sam prilikom otvaranja prostorija stranke 2016. rekao da se izbori nastoje prolongirati za 2020. Naše procjene do sada su nažalost svaki put bile tačne. Znali smo i tada da HDZ i SDA u talu foliraju, rekao je on.