Semir Drljević Lovac : Lično ne mogu gledati kako Bošnjaci Mostara trče ka Sarajevu kod babe, Hrvati u Zagreb kod tate, a Srbi u Banju Luku ili Beograd kod oca !

Semir Drljević Lovac, predsjednik Prve mostarske partije, za Oslobođenje govori o Mostaru, problemima i rješenjima u politici, ali i nadi da mladi ljudi dobiju šansu u svome gradu.

Nedavno ste preselili u nove prostorije u centru grada, a odziv na otvaranje je bio veliki…

– Volio bih da građani dođu i upoznaju nas i našu političku platformu. Nismo babaroga, već smo i mi ljudi koje u ovom gradu otprilike niko ništa ne pita. A da bi nas konačno počeli pitati, moramo se znatno bolje organizovati. Nove prostorije su početak druge faze Prve mostarske partije (PMP). Znate da je osnivačka Skupština održana još u februaru 2014. nakon famoznih paljevina i protesta. Članstvo je do danas značajno povećano, a vjerujem da će i nove prostorije koje su smještene u centru grada doprinijeti da dobijemo značajan broj novih članova.

Nismo perfektni, ali jesmo efektni

Svakoga dana od 10 do 13 sati građani u Vili Neretvi mogu naći nekoga iz stranke s kim mogu razgovarati o našim ciljevima i ambicijama, a mogu nam predstaviti i probleme s kojima se suočavaju kroz život. Prostor koji vidite (razgovor vođen u uredu PMP-a; op. aut.) skroman je, ali mi i jesmo skromna partija. Veliki novci i veliki finansijeri su u velikim strankama. Tokom protekle tri godine imali smo skromne prostorije u naselju Bulevar koje nisu bile usput baš svim zainteresovanim građanima, pa je preseljenje bilo jedan od prioriteta. Jedan od naših slogana je “Polako i skromno, ali jasno i časno”. Ako smo već odlučili ovdje živjeti, šta nam onda predstavlja i znači vrijeme? Neke stranke su prije svega opremile prostorije, uložile značajan novac, pa se uskoro ugasile.

Otkud ideja o osnutku lokalne stranke?

– Lično ne mogu gledati kako Bošnjaci Mostara trče ka Sarajevu kod babe, Hrvati u Zagreb kod tate, a Srbi u Banju Luku ili Beograd kod oca. To nisu, nažalost, ni babe, ni tate, ni oci, već očusi koji malo haju za našim gradom. Prave babe, tate i oci su tu, u našem gradu. Nama je dosta ugnjetavanja. Zbog toga je jedan od slogana PMP-a: “Nismo perfektni, ali jesmo efektni”. Iza nas su, nažalost, tri godine koje smo proveli u političkom ništavilu. Politika je zbijena u bunkere, a mi se okrećemo da vidimo kuda nas to vodi. A ove politike nas, rekao bih, niotkud vode ka nigdje. Članovi PMP-a su ljudi koji su do danas proživjeli sve vidove devastacije od fizičke, intelektualne, do materijalne, s obzirom na to da većina nas živi u ruševinama, a ja to više ne mogu gledati.

Šta je prvi naredni korak PMP-a?

– Smatram da imam još dovoljno autoriteta da najbolje ljude u ovom gradu zamolim da mi pomognu. Ima u našem kadru arhitekata, inžinjera, vrijednih radnika i umjetnika. Ljudi su tu i sigurno će ih biti sve više. Kod nas je politika takva da se obično i partije i stranke gledaju kroz prvog. Ja sam u PMP-u prvi među jednakima. U Mostaru me sigurno dobro poznaju, neko kao komandanta, neko kao komandanta policije, neko kao načelnika općine, a neko možda i s Neretve ili s kafanskog šanka. Prvi politički cilj PMP-a je učiniti sve u našoj moći da bismo utjecali na odgovorne i konačno u Mostaru dobili pravo glasati na lokalnim izborima. Ovako važan grad za Bosnu i Hercegovinu ne smije biti bez izbora, a još strašnije je to što već skoro deset godina nije imao izbore.

Nedavno Vas nije bilo na sastanku probosanskohercegovačkih stranaka održanom u Mostaru. Zašto?

– Otišao sam davno još na prvi sastanak s ciljem da kao ljudi razgovaramo. Kolegama iz ostalih stranaka postavio sam nekoliko pitanja i automatski postao nepoželjan za sve naredne pregovore i sastanke. Njih nije bilo ni u Daytonu, ni Washingtonu, niti u Bruxellesu i zato im je bolje da ne pričaju svašta. Neki zaboravljaju i šta su pričali prije pet ili deset godina, a za mene je u politici dosljednost svetinja. Na drugi sastanak su me pozvali, ali su u pozivu naveli da dođem s advokatom. Umjesto advokata, sa mnom je došao ekspert za gradski statut Samir Nožić. On je njihovim advokatima postavio nekoliko pitanja na koja oni, a predstavljaju se kao pravni eksperti, nisu imali odgovor.

Kasnije nas nisu zvali. Oni bi vjerovatno voljeli da sa sobom povedem nekoga s ulice. Sa mnom će uvijek imati problem pošto imaju kompleks prošlosti. Kad su pojedinci bili pod stolom ili daleko od Mostara, ja sam pričao o miru i Daytonu. Današnje priče kako im Hrvati smetaju su neosnovane, a i ako su tačne, za to su sami krivi. Kako im Hrvati nisu smetali da grade Studentski hotel kod Željezničke stanice ili onaj objekat prekoputa? Njihovi planovi su razotkriveni. PMP i ja politiku crpimo iz narodne mudrosti ovog kraja, dok SDA svoju plemensku trgovinu podvaljuje pod narodnu mudrost. To im neće proći. Jedne prilike sam o ovome govorio muftiji Salemu ef. Dedoviću.

U novim prostorijama PMP-a

Kad ćemo osjetiti prave posljedice neodržavanja izbora 2012. i 2016.?

– Prave posljedice će se vidjeti tek nakon što se održe lokalni izbori. Kad-tad će doći i taj dan, a uvjeravam vas da će nakon tih izbora na vlast doći i novi ljudi. Tad ćemo vidjeti sve posljedice neodržavanja izbora 2012. i 2016. godine.

Stranke opozicije u Mostaru nedavno su negodovale zbog ustaljenog načina donošenja gradskog budžeta.

– Nije dobro da partijski ljudi odlučuju o stvarima za koje nisu kompetentni. Nama su potrebni eksperti u svim oblastima, a političari neka im daju smjernicu i ostanu na tome. Meni ne pada na pamet da učim statut ili budžet napamet iako me to itekako interesuje. Imam pored sebe pravne i ekonomske eksperte koji mi kad za to postoji potreba otvore oči, nakon čega politički djelujem.

Svako ima svoje budžetlije

Vladajućim strankama ovakvo stanje je idealno pošto raspolažu novcem i imaju vlast koju im niko ne može oduzeti. Nemamo Gradsko vijeće koje bi trebalo kontrolisati tokove novca. Ovo vam je otprilike “završimo započeto”, a započeli su pljačku. Naravno, nisu započeli borbu za narod kako u javnosti predstavljaju.

Kako kao komandant Armije RBiH komentarišete nedavno obilježavanje takozvanog HRHB, a kako proslavu 9. januara u Banjoj Luci?

– Hrvati nikad nisu odustali od tog cilja. Sjetite se posljednjeg HDZ-ovog izbornog slogana u Mostaru koji je glasio: “Završimo započeto!”. Pitanje je šta su to započeli i šta će završiti. To su te politike, kod HDZ-a “Završimo započeto”, a kod SDA – “Odbranimo odbranjeno”. Što se tiče SNSD-a, ista je to priča. Vidjelo se da im se narod u Banjoj Luci nije odazvao, već samo budžetlije, defilovali su poštari i vatrogasci, a ako iko ima dilema, Milorad Dodik ih je razbio: kampanja za 2018. je uveliko počela.

Adnan Demić (Oslobođenje)