Selvedin Avdić: U BiH rat nije stao, samo smo ostali bez municije

Bosanskohercegovački književnik Selvedin Avdić izjavio je da u Bosni i Hercegovini rat nije stao, već da je ponestalo municije.

“Ono što Dodik izgovara u ovom momentu, to Karadžić nikada nije smio da izgovori. Međutim, Dodik je u BiH faraon, a da se pripoji Srbiji bio bi 12. po redu tajkun. Više sam ja za otcepljenje, Dodiku to ne pada na pamet”, rekao je Avdić.

Kako javlja Beta ocijenio je da građani u regionu “neprestano potcjenjuju” svoje političare i da bi trebalo da preuzmu inicijativu i promijene pristup koji imaju prema političarima.

“Mi se rugamo, na primer, Palmi, ali pogledajte koliko dugo je on već na vlasti. Pogledajte Dodika. Mi moramo promijeniti način. Kada on (Dodik) kaže: ‘Otcjepljenje’, mi mu na to kažemo: ‘Dobro, dobro, ali da li je istina da tvoja porodica ima 82 firme’. Dakle, da preuzmemo mi inicijativu'”, naveo je Avdić, književnik iz Zenice.

Ocijenio je da se političari neprestano poigravaju s identitetima građana.

“Kao, ne možeš imati radnički identitet, to podseća na komunizam. Pa onda si ti kao Bošnjak, ili si u Banjaluci Srbin. A šta je loše ako ti je identitet fabrika? To znači da je Zenica bila otvoren, multietnički multikulturalni grad, dolazili su i živjeli u njoj razni ljudi sa raznih strana. Šta fali da u grbu bude dimnjak? Ne možeš bježati od toga, to je kao da bježiš od oca. Ne treba da se stidite ako imate radnički identitet”, kazao je Avdić.



Avdićev roman “Moja fabrika” govori o sudbinama ljudi iz zeničke željezare, a po tom romanu urađena je i istoimena pozorišna predstava koju je režirala Selma Spahić.



Avdić je ispričao da mu je vlasnik željezare u Zenici, kompanija Mittal, nudila da otkupi roman “Moja fabrika”, ali da je on to odbio i poslije toga napisao pismo kao “osvetu sirotinje” toj kompaniji, za koju je rekao da “namjerno briše kulturu sjećanja”, o čemu svjedoči i biblioteka u željezari u kojoj “nema ničega”.

Selvedin Avdić je rekao da je njegova opsesija da piše “o razvalinama, da uđe u mrak i da pokuša da ga rasvijetli”.

“Kažu da ne treba da pišemo o ratu jer je to ‘izlizana tema’. Mogu da pišem i govorim o onome o čemu ja želim. Takva mračna emocija kao što je rat… Ja ga ni sada sebi ne mogu objasniti, taj fenomen zla i neću ga sebi objasniti ma koliko pisao. Pošto ne uspijevam, često bježim u fantastiku”, rekao je Avdić.



Selvedin Avdić rođen je 1969. godine u Zenici i radi kao urednik online magazina Žurnal.

Do sada je objavio zbirku priča “Podstanari i drugi fantomi”, romane “Sedam strahova” i “Kap veselja”, i intimnu monografiju “Moja fabrika”.

Roman “Sedam strahova” je objavljen u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Egiptu, Turskoj, Velikoj Britaniji i Danskoj, a u pripremi je špansko izdanje.

Večerašnju promociju organizovao je Vojvodjanski građanski centar, a roman je za Srbiju objavila Književna radionica Rašić iz Beograda.