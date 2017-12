Selim Bešlagić: Razočarali su me ljudi u SDP-u, prelazak u Našu stranku je bio logičan

“Promjenu treba gledati kroz vrijeme od Vanrednog kongresa SDP-a 2014. godine naovamo. Bio sam aktivan u smislu sugerisanja određenih stvari, a na to nisam dobijao odgovore. Od momenta kongresa pa naovamo nikada nisam dobio poziv na razgovore od gradskog i kantonalnog odbora, kao ni od predsjednika stranke, što dovoljno govori da oni praktično smatraju da je moj izlazak na vanrednom kongresu bio dovoljan razlog da me stave u zapećak”, rekao je Bešlagić za Klix.ba.

Ukazivao na manjkavosti SDP-a

Zbog ovakvog ophođenja kaže da se nije smatrao ugroženim. SDP kao stranka sa svojim idejom i onim što je u statutu nije ga razočarala, ali ljudi koji vode ovu političku opciju jesu.

“Tu je stvorena jedna ekipa koja smatra da sve zna i da sve može te da treba slušati lidera s jednog, drugog i trećeg nivoa. Čini mi se da to nije onaj demokratski sistem u kojem trebaju da učestvuju svi članovi SDP-a da bi se ta partija razvijala u tom smislu”, istakao je Bešlagić, koji je obnašao brojne visoke dužnosti u SDP-u BiH, a dugi niz godina bio je i potpredsjednik stranke.

U protekom periodu on je smatrao da treba ukazivati na nedostatke koje je bilo potrebno otkloniti kako bi se SDP resetovao, međutim, kako nam je rekao, sve što je predlagao kao pojedinac odbijano je od vlasti u Tuzli, a samim tim i od partijske organizacije.

Istakao je da je njegov prelazak iz SDP-a u Našu stranku bio najlogičniji slijed, naglasivši da je prešao na mjesto u kojem postoje ljudi koji s njim imaju o čemu razgovarati.

“Prošle godine DF je pokušao sa mnom, ali su me u jednom trenutku izigrali, tako da sam smatrao da s tim ljudima više ne trebam razgovarati. Ali, to opet ne znači da sam se naljutio na tu stranku. Mislim da je moja odluka da pređem u Našu stranku dobra, jer bi inicijativa o okupljanju građanskih stranaka upravo trebala krenuti s ovog mjesta. Ukoliko se te ideje plasiraju, mislim da će to biti dobro za sve građanske stranke u koje svakako spadaju SDP, DF i sve druge ovako orijentisane strane”, naglašava Bešlagić.

Mišljenja je da su istupi Naše stranke jasni i decidni te da nema ustupaka prema bilo kome.

“Kod Naše stranke mi se sviđa što neće koalirati s nacionalnim strankama i ja na osnovu njihove principijelnosti vjerujem da će tako i biti. Da je SDP zadržao to, mislim da nikada ne bi došao na ovakve grane na kojima je sad. S druge strane, gradska vlast je u Tuzli zapostavila mjesne zajednice koje su u statutu SDP-a osnova za razvoj demokratičnosti društva, a Naša stranka smatra da ih treba reformisati, odnosno vratiti im ulogu. Sve ono što se meni ne sviđa SDP provodi, a Naša stranka i ja sada imamo iste stavove”, nastavlja dugogodišnji političar.