Selena Gomez: Velike tehnološke kompanije zarađuju na zlu

Glumica i pjevačica Selena Gomez kritikovala je velike tehnološke kompanije i to nekoliko sati nakon što su pristalice američkog predsjednika Donalda Trumpa nasilno ušle u Kongres. Između ostalog, poručila im je da zarađuju na zlu.

“Ovo (op. a. nasilni ulazak u Kongres) je posljedica toga da društvene mreže koriste ljudi koji mrze u srcu, a trebale su se koristiti za okupljanje i izgradnju zajednice. Facebook, Twitter, Google, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai, Susan Wojicki – svi ste podbacili pred američkim narodom i nadam se da ćete popraviti stvari”, napisala je na Twitteru.

Ovo je još jedan od brojnih istupa 28-godišnje Gomez u cilju da skrene pažnju na negativne posljedice rada tehnoloških kompanija. Drugi kritičari smatraju da profitiraju od dezinformacija i mržnje.



U intervjuu za agenciju Associated Press je izjavila da je frustrirana neodlučnom reakcijom kompanija i poručila im da moraju učiniti mnogo više po ovom pitanju.



“Ne radi se o meni naspram vas ili jednoj stranci naspram druge. Radi se o istini nasuprot laži. Facebook, Instagram i ostale tehnološke kompanije moraju onemogućiti da se laži predstavljaju kao istina. Facebook i dalje omogućava objavljivanje opasnih laži o vakcinama protiv koronavirusa i izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, a neonacističke grupe prodaju rasističke proizvode na Instagramu. Što je dosta, dosta je”, ukazala je Gomez.



U Facebooku i Twitteru su odbili komentarisati njenu kritiku. Google nije odgovorio na upit Associated Pressa da također komentariše njene navode.



Gomez je objavila i e-mail u kojem je upozorila Sheryl Sandberg iz Facebooka na profile ove društvene mreže, a koji su zabrinjavajućeg sadržaja. Naglasila je da je ukazala da su, kako je kazala, puni mržnje i laži. Upozoravala je i na sponzorisane neistinite objave da su predsjednički izbori u SAD-u lažirani. Pitala je Facebook i Instagram zašto je to dopušteno.



“Ne mogu vjerovati da ne možete provjeriti oglas prije nego što ga naplatite. Ako to ne možete uraditi, onda ne biste trebali ni zarađivati. Jednostavno ne radite ništa. Samo zarađujete na zlu”, potcrtala je Gomez.



U odgovoru na njen e-mail, Sandberg je ukazala da je Facebook uklonio sporni sadržaj naglasivši da su uklonjeni milion objava i oglasa kojima se stvaraju razdor među ljudima, napetosti u društvu i obeshrabruju ljudi da glasaju, objavio je Associated Press.

