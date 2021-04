Šeki Radončić upozorava : rna Gora je bure baruta, lako može eksplodirati (VIDEO)

U Crnoj Gori je veoma dramatična situacija, to je jedno bure baruta koje lako može da eksplodira, samo je potrebna jača varnica, opisao je aktuelnu situaciju u našoj državi, novinar i publicista Šeki Radončić u intervjuu za N1.

“Dok razgovaramo neki od puteva prema Podgorici su blokirani. Počela se dešavati jedna vrsta crnogorskog proljeća, crnogoskog ustanka. Tu mislim na Crnogorce, te pripadnike manjiskih naroda – Bošnjake, Hrvate, Albance. Jednostavno se osjećaju toliko pritisnuti, da taj pritisak izaziva kontrareagovanje.

Već su počela okupljanja, već su počeli protesti i blokiranja crnogorskih saobraćajnica. Ogroman je pritisak na Crnu Goru, da tako kažem, velikosrpskih bojovnika iza kojih stoji Rusija. Sve u režiji Srpske pravoslavne crkve. I što se prvi put dešava, u režiji sopstvene vlade”, izjavio je Šeki Radončić za N1.

Aktuelna Vlada Crne Gore stavlja tuđe interese ispred sopstvenih interesa, nema manjinskih interesa. Sto dana nove vlade se pretvaraju u ‘etnički inžinjering’ i takozvanim legalnim putem pretvaraju se već u ‘ novi entitet kakav je Republika Srpska’, dodaje Šeki Radončić. On je to zaključio analizirajući zakon, nazvan ‘demografskim inžinjeringom’ bez javnih i akademskih rasprava. Prema ovom zakonu dijaspora ne bi mogla glasati. Zato bi se po kratkom postupku omogućio glas za 32.000 Srba, koji još nemaju to pravo.

Šeki Radončić je povezao spomenuti zakon i sa ‘Hitlerovim državljanstvom Rajha’.

Govoreći o negiranju genocida u Srebrenici od ministra pravde Crne Gore to ocijenio moralnim divljaštvom i kršenjem kulture sjećanja i veličanje zločina i zločinaca, čime se puni ‘ta crnogorska čaša.’

“Sve je dovelo do toga da je juče izašao narod na ulice. Sadašnji premijer je demonstrirao kako to misli riješiti. Tako što je službeni autombil koji vozi njegovu kćerku uletio u masu demonstranata i povrijedio dvojicu građana. Već su objavljeni snimci na kojim vozač, bez obzira na upozorenje policije, dodaje gas. Primiče se ljudima i jednostavno ih ‘podiže’ što se već smatra da im je ugrozio život”, govori Šeki Radončić o dramatičnim zbivanjima na protestima.

Premijer Vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić optižio je predsjednika države, Mila Đukanovića da ‘destabilizuje državu’.

Na pitanje da li je riječ o sukobu pristalica nove vlade i starog predsjednika Radončić za N1 kaže: “Mislim da se ovdje radi o bahatosti nove vlasti. Đukanović s ovim ima veze koliko vi ili ja”.

“Đukanović i dalje služi kao neka vrsta stabilizatora. Još je tu čovjek razuma, iako su crnogorski suverenisti nezadovoljni. Čak smatraju da je to jedno preblago reagovanje. Mislim da Đukanović mudro vodi državu i da je to jedina politička figura koja sada ima stvarnu političku težinu”, zaključio je za N1 Šeki Radončić.

(Kliker.info-Face TV)