Šeki Radončić u Pressingu : Pale, lome i zastrašuju isti oni koji su to radili po BiH

Novinar i publicista Šeki Radončić je u večerašnjem Pressingu na N1 govorio o napadima na Bošnjake na sjeveru Crne Gore kao posljedici izbornih rezultata u ovoj državi.

Radončić je kazao da je situacija dramatična i da je u toku “tiho etničko čišćenje”.

“Situacija je veoma dramatična. I danas traje tiho, etničko čišćenje na sjeveru Crne Gore. I danas nismo u 2020., nego u 1992. ili 1892. To što su pozvali predstavnici opozicije i naružili pojedince, to je po meni klasično djelovanje piromana. Oni su zapalili tu vatru; to je posljedica politike krvi i tla. Mislim na Amfilohija i lidere velikosrpske opozicije u Crnoj Gori“, kazao je.

Dodao je da su pod pritiskom Bošnjaci, kao i svi manjinski narodi.

“Ne sele se Bošnjaci i ne bježe sa ognjišta zato što glume kao što je nekad tvrđeno devedesetih, da simuliraju paljenje kuća, nego su zbilja Bošnjaci pod ogromnim pritiskom, pod pritiskom je i manjinski narod, kao i Crnogorci“.

Sociologinja Vesna Pešić je upitala Radončića ko to može zaustaviti i dati rješenje, na što je kazao:

“Lako je sa beogradskih visina govoriti o tome i na diplomatski način. Ipak sam ja ovdje. Pale, lome, zastrašuju isti oni koji su to radili po BiH. Ja sam jučer vozio automobil, pretekao me jedan i ljudi su mahali zastavama i dizali tri prsta. Da se razumijemo, nisu oni mene prepoznali, nego su vidjeli bosanske tablice. Dovoljan im je razlog bio. Izvini Vesna, ovdje su veoma kompleksne priče. Ovdje postoji istorijat. Litije su počele kada je mitropolit rekao da su gore poruke Đukanovića nego NDH. Tada sam napisao tekst da će to dovesti do etničkog čišćenja sjevera Crne Gore“, kazao je.

“Već očekujem da će kolone sa sjevera Crne Gore krenuti prema BiH da spašavaju šta mogu. Policija se razvlači na svakom ćošku i ne može ovako formatizirana policija pokriti svaki kraj”, dodao je Radončić.

Govoreći o dešavanjima u Crnoj Gori nakon izbora, novinar i publicista Šeki Radončić je, između ostalog, u Pressingu govorio i o litijama koje su organizovane u proteklom periodu te efektima na izborni rezultat.

Referirajući se na izjave gošće iz Beograda, Vesne Pešić, Radončić je kazao da iza organizovanja litija stoje tri čovjeka.

“Crnogorska vlast nije kriminalna, jer da je takva Vesna bi joj vratila pasoš koji joj je dala. Naravno da postoji korupcija, to imamo i u SAD-u i u Španiji. Ko je predvodio litije u Crnoj Gori? Daka Davidović koji je optužen u Makedoniji za ogromnu korupciju. Drugi čovjek Duško Knežević, koji je optužen da je opljačkao Crnu Goru i pobjegao sa 100 miliona. Treći čovjek Svetozar Marović koji je potpisao krivicu samog sebe i imao pet godina robije“.

Trenutno se formiranje vlasti “lomi” oko jednog poslanika, Dritana Abazovića.

“Suština je u sljedećem; razlika je u jednom poslaniku. Kad posložimo figure, Crna Gora ima svoga predsjednika, 40 poslanika. Sa druge strane, političari koji se slažu kao rogovi u vreći. Tu je sad kombinacija ljevičara i ekstremnih desničara. Jasno vam je da su se pomirili po direktivi. Do prije mjesec dana su tako napadali jedni druge da je to užasno. Pomirio ih je neko ko ima jaku ruku; ta ruka je iz Beograda, a Beograd je produžena ruka Moskve”.

Radončić je kazao da su opozicionari iz Crne Gore u proteklih pola godine redovno išli na konsultacije u Beograd.

“U Beograd su na konsultacije u zadnjih pola godine svake sedmice išli najjači opozicionari. Mandić i Knežević čine kičmu i tu mora pući. Oni su totalno u sjenci i nisu se pojavili tokom kampanje. Ne može Dritan Abazović koji ima malu snagu u odnosu na jednog Mandića i Kneževića, ne može on biti politička snaga. On može biti taj dio koji će donijeti prevagu”.

Šta će uraditi?

“Dritan Abazović je najveća politička zvijezda ovdje u ovom trenutku. On ima opciju da li će ići putem Rahmana Morine i Sejda Bajramovića”.

(Kliker.info-N1)