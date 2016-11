Šeik Mohammed bin Saqr al Qasimi : Imam nove planove nakon gradnje Sunnylanda na Trebeviću

Zabavni park Sunnyland samo je prva faza investicije koja je od velikog značaja ne samo za Sarajevo već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, izjavio je direktor kompanije Emirates d.o.o. šeik Mohammed bin Saqr al Qasimi.

U intervjuu za BiznisInfo al Qasimi je istakao da “građani Bosne i Hercegovine moraju biti svjesni da im je Bog podario jednu od najljepših zemalja na svijetu, tako da je ispravno pitanje koje bi jedan investitor sebi trebao postaviti – Zašto ne investirati u BiH?”.

Govoreći o tome zašto su se opredjelili za baš tu lokaciju parka, al Qasimi je naveo da se ona nalazi između Sarajeva i Istočnog Sarajeva, negdje na sredini između Federacije BiH i Republike Srpske, kao i da je to lokacija sa koje se pruža izuzetan pogled.

“Projekat kao što je Sunnyland mogao bi se naravno implementirati bilo gdje u BiH, no za investitora je jako važno kada za svoj projekat odabere dobru lokaciju. Što se tiče same ideje da to bude Trebević, do nje je došlo kada sam ovuda prolazio sa jednim prijateljem iz Bosne i Hercegovine. Prolazili smo pored jedne napuštene zgrade i ja sam mu rekao da stane. Začudio se. Ta zgrada je bila na prodaju i ja sam rekao da je želim kupiti. Prvo sam želio saznati površinu lokacije, nakon toga smo obavili kontakte i pripremili svu potrebnu dokumentaciju”, kazao je al Qasimi.

Dodao je da je tokom svojih ranijih dolazaka u Bosnu i Hercegovinu primijetio da nedostaje sadržaja koji su namijenjeni djeci: “Lično veoma volim djecu i zbog toga sam odlučio da ovaj projekat bude namijenjen upravo njima.”

Pohvalio je podršku koju mu je pružio načelnik opštine i sama opština dodajući da ta podrška prevazilazi ono što su očekivali. “Zahvalan sam i ljudima u Vladi Republike Srpske u Banja Luci koji su također pružili podršku ovom projektu, ali i svima onima koji su učestvovali u realizaciji projekta. Moram reći da imamo i svesrdnu podršku policije koja često obilazi ovo područje pogotovo vikendom. U Bosni i Hercegovini sam naišao samo na ljubav, podršku, odanost i profesionalizam”, kazao je al Qasimi.

Govoreći o motivima za investiranje u projekat Sunnyland, naveo je da ovdje nije došao tražeći slijepo profit, te da je u državnoj službi radio više od 30 godina.

“Moj otac je bio vladar, moj brat je trenutno vladar, ja sam bio ministar. Hoću da kažem da ja i bez ove investicije imam jako puno imovine i novca. To naš poslovni pristup dokazuje”, rekao je šeik Mohammed bin Saqr al Qasimi.

Napomenuo je da u Sunnyland nije doveo nijednog Arapa da radi. Svi ljudi koji tu rade su domaći ljudi među kojima, kako je kazao, ne pravi nikakvu razliku bez obzira na njihovu religijsku ili etničku pripadnost.Projekat Sunnyland, po njegovim riječima, značajan je ne samo za Sarajevo, već i za podstrek turizmu u BiH. Trenutno čekaju studiju izvodljivosti koja će pokazati koje još vrste sadržaja dolaze u obzir.

“Ono što imamo namjeru praviti jesu sadržaji koji će upotpuniti projekat adrenalinskog parka Sunnyland. Tu su prije svega vanjsko igralište za djecu, stijene za penjanje, poluprofesionalno alpinističko penjanje za odrasle. Takođe, istražujemo mogućnosti da napravimo klizalište. U svakom slučaju, sadržaji će i dalje biti namijenjeni djeci i porodicama, a šta će to sve biti pokazaće studija. Takođe, postoji jedan ograničavajući faktor sa kojim se u ovom projektu susrećemo a to je površina zemljišta i to je ujedno i jedini problem na koji smo naišli”, dodao je al Qasimi.

Što se tiče konkretno izgradnje apartmana i vila, šeik al Qasimi nije mogao reći da li će do toga doći, ali je kazao da imaju puno ideja, te da je trenutno prioritet uvođenje novih sadržaja u Sunnyland.

“Što se tiče medijskih napisa o tome, volio bih istaći da sam ja ovdje praktično 24 sata i svako koga interesuje ovaj projekat može doći i pitati me o njemu tako da nema potrebe da se pišu stvari za koje ni mi sami nismo sigurni da li će se realizovati. Vrlo smo otvoreni za sve i na raspolaganju za svaku vrstu informacije. Ja jedino ne želim govoriti o nečemu što još nije izvjesno. S druge strane, volio bih kada bi oni koji pišu negativne stvari došli ovdje, doveli svoju djecu ili prosto posmatrali drugu djecu koja dođu u Sunnyland pa onda rekli isplati li se imati ovakvu investiciju ili ne. Ako radost njihove djece ne potvrdi da nam je ova investicija bila potrebna, ja ću se složiti sa njima”, poručio je al Qasimi.

Potvrdio je da ima u planu i investicije na drugim lokacijama: “Prije svega tu je Igman, modernizacija i širenje hotela Feri. I ne samo hotel, biće tu multifunkcionalni sadržaji, zdravstveni hotel sa lječilišnim turizmom. Želimo razvijati segment sportskog i zdravstveno-lječilišnog turizma. O vrijednosti investicije još ne mogu govoriti jer će ona u krajnjem zavisiti i od olakšica na koje računamo”, naveo je.