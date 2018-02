Šefik Džaferović optimističan : „Na narednim izborima ćemo potvrditi poziciju najjače stranke u BiH“!

Potpredsjednik SDA, Šefik Džaferović, u intervjuu za „Slobodnu Bosnu“ govori o nekoliko vrućih političkih tema, u prvom redu o promjeni izbornog zakonodavstva u šta je izravno ukjučen, ali i o turbulentnim događajima unutar Stranke demokratske akcije. Džaferović je ispred SDA sudjelovao na posljednjim pregovorima stranačkih delegacija, pa je i najpozvaniji da javno obrazloži stav vodeće bošnjačke partije oko promjene izbornog zakonodavstva.

Gospodine Džeferoviću, sudjelovali ste na sastanku stranačkih delegacija na kom se raspravljalo o promjeni Izbornog zakona BiH. Koje stavove je SDA zastupala na tom sastanku?

-Na sastanku se raspravljalo o izboru delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH, izborima u gradu Mostaru i o izboru članova Predsjedništva BiH. Po svakom od ovih pitanja SDA ima jasne političke stavove.

Buduća distribucija mandata za Dom naroda PFBiH mora, u potpunosti, poštovati Ustav tog entiteta.Mostar mora ostati jedinstven grad u kojem će biti osigurana ravnopravnost svih naroda i građana koji tamo žive i gdje će biti isključena dominacija bilo koga nad bilo kime.Novi način izbora članova Predsjedništva BiH mora uvažavati odluke Evrposkog suda za ljudska prava i stavove Vijeća Evropske Unije za vanjsku politiku, prema kojima naša zemlja ne treba poduzimati nikakve zakonodavne korake koji bi nas udaljili od implementacije odluka Evropskog suda za ljudska prava.

Dogovoren je nastavak razgovora, a zanima nas vaša procjena: da li se nazire kompromis između hrvatskih i bošnjačkih partija?

-Izmjene Izbornog zakona su pitanje svih parlamentarnih političkih stranaka. SDA će prihvatiti samo ona rješenja koja su utemeljena na gore navedenim principima i oko kojih se okupe sve parlamentarne političke stranke. U ovom trenutku se ne nazire dogovor zbog isključivih stavova HDZ-a koji su usmjereni ka dodatnoj etničkoj podjeli i nastojanju da sebi osigura buduću vlast bez obzira na izborni rezultat u Predstavničkom domu. U svakom sistemu predstavnički domovi moraju imati glavnu ulogu u procesu formiranja vlasti.

U slučaju da se ne postigne dogovor oko izmjena Izbornog zakona, kako će se implementirati izborni rezultati?

-Treba učiniti sve da do dogovora dođe i da se konačno usvoje izmjene Izbornog zakona. Naravno, moraju se poštovati principi o kojima sam govorio. Ukoliko do toga ipak ne dođe, onda mora intervenirati OHR i nametnuti rješenja, kako za Dom naroda PFBiH, tako i za Mostar. Bez obzira što iz OHR-a izjavljuju da ne žele nametati rješenja, uvjek ih treba podsjetiti da je Ustavni sud BiH stavio van snage rješenja koja su oni ranije nametnuli. OHR dakle, ne bi ništa novo nametao, nego bi ispravljao svoja rješenja koja je Ustavni sud proglasio neustavnim. Ovo posebno kada se ima u vidu očigledno nastojanje HDZ-a da, koristeći postojeću situaciju postigne i neke druge neprihvatljive ciljeve. Ovogodišnji Opći izbori se moraju održati, a implementacija izbornih rezultata se mora učiniti neupitnom prije samog početka izbornog procesa.

Kakva je pozicija međunarodne zajednice oko promjena izbornog zakonodavstva? Je li SDA izložena pritisku?

-Međunarodna zajednica u ovom trenutku vodi proces medijacije. Ona se još uvijek ne uključuje na način na koji bi to bilo nužno. BiH funkcionira na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, po kojem međunarodna zajednica ima mnogo veće obaveze od puke medijacije. Vjerujem da će njena uloga u narednom periodu, a to je vrijeme do početka izbornog procesa, dobijati na snažnijem angažmanu i na odlučnosti. Pogotovo kada su evropski standardi u pitanju. Ne postoje nikakvi pritisci ni na SDA, niti na druge političke stranke.

I SDA ali i druge stranke u BiH, stalno se susreću sa jednim fenomenom koji je specifičan za BiH: dio zastupnika u toku mandata napusti stranačke redove i formira zasebni klub. To je praksa koju ne poznaju društva s izgrađenom parlamentarnom kulturom. To bi se moglo nazvati parlamentarnom anarhijom. Ima li tome lijeka?

-Teško, kod ovakvog Izbornog zakona po kojem politička stranka izlazi na izbore, a mandat ostaje u vlasništvu izabranog kandidata, a ne političkog subjekta s čije liste je kandidat izabran. Glasači na izborima daju mandat političkim strankama i njihovim programima, a tek u okviru toga preferiraju pojedine kandidate. Napuštanja stranke nakon izbora i formiranje posebnoga ili pridruživanje drugom klubu znači svojevrsnu prevaru birača. To može dovesti do formiranja koalicija koje su protivne volji birača, destabilizirati uspostavljene koalicije i može biti ozbiljan izvor korupcije. Rješenje ovog problema bi bilo u preciznijim odredbama Izbornog zakona ili u adekvatnoj reakciji birača na narednim izborima. Birači ne bi trebali dati mandat onima koji su spremni da izigraju njihovu biračku volju.

Hoće li trenutna (kakva-takva) parlamentarna većina na razini države ostati do kraja mandata, ili će se nekoliko mjeseci pred izbore sve raspasti?

-Do početka izbornog procesa ostalo nešto više od dva mjeseca, a do samih izbora 7 mjeseci. To je odveć kratko vrijeme za promjenu parlamentarne većine.

Posljednjih dana bilo je dosta bure u SDA. Šta se dešava: je li riječ o raskolu u stranci, kako tvrde pojedini analitičari, ili o „čišćenju“ stranačkih redova, kako navode neke vaše kolege iz SDA?

-Nema nikakvog raskola u SDA. Rukovodstvo Stranke je jedinstveno. Organi donose odluke u demokratskoj proceduri. Kantonalni, regionalni i općinski odbori, kao i najšire članstvo i simpatizeri podržavaju politiku koju vodi Stranka. Još nismo čuli ozbiljnu primjedbu na ključne političke odluke koje su donijeli organi SDA. Postoje problemi s nekoliko pojedinaca na terenu koji, zarad vlastitih interesa, nisu spremni poštovati odluke organa SDA. Najeklatantniji primjeri su ponašanje premijera Kantona Sarajevo i dosadašnjeg predsjednika Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona.

U prvom slučaju premijer je iskazao neposluh prema organima kantonalnog odbora i nespremnost da se eventualni problemi rješavaju u okviru organa Stranke. Sam je istupio iz SDA, očigledno precjenjujući svoj značaj, te odlučio da djeluje samostalno. Kanio je sa sobom odnijeti i ono što mu ne pripada, tj. premijersku poziciju. Narod na izborima nije dao mandat za formiranje vlade njemu, nego Stranci. Zbog toga je podnesen zahtjev za njegovu smjenu.

U drugom slučaju, od ranije je bilo primjetno, da dosadašnji predsjednik Kantonalnog odbora Tuzla uspostavlja vlastitu mrežu kadrova putem kojih je nastojao realizirati vlastite, a ne stavove Stranke. Osim toga, pokušao je da marginalizira značajan broj sposobnih, poštenih i uglednih kadrova s tog područja. Zbog toga je u taj kantonalni odbor uvedeno povjereništvo. Protivustavnim rušenjem Vlade TK i on i svi drugi koji su u tome učestvovali su se sami isključili iz SDA. Organi SDA su na to odmah reagirali. Proces poduzimanja mjera odgovornosti je u toku.

Kako će se događaji u stranci reflektirati na izborne rezultate? Kakve signale dobivate s terena?

-S terena stižu pozitivne reakcije. Ljudi žele uređenu Stranku, a ne pojedince koji zarad vlastitih interesa prave nered. Skoro na samom početku ovog mandata primjetna su bila sebična ponašanja pojedinaca zbog nezadovoljstva vlastitom pozicijom u Stranci. Organi Stranke su to dugo vremena trpili, pokušavajući uraditi ono zbog čega je Stranka dobila povjerenje na izborima. Uspjeli smo uraditi značajan posao na odbrani suvereniteta i očuvanju postojećeg kapaciteta institucija ove zemlje, na deblokadi euroatlanskih integracija i ekonomskim reformama. Sačekali smo da se usvoje nužni reformski zakoni, kao i budžeti za ovu godinu. Sada je vrijeme da se stvari pospreme, da se osvrnemo na rad svakog odbora na terenu i da što spremnije uđemo u izborni proces. Vjerujem da će ovo samo podići, ionako dobar rejting Stranke. Na narednim izborima ćemo potvrditi poziciju najjače stranke u BiH.

Kako će na izborima proći vaše dojučerašnje kolege koji su napustili SDA, poput Šepića, Konakovića, Kukića…

– Onako kako su zaslužili. Mislim da su potcijenili birače, a precijenili sebe. Na izborima će biti prepoznato da se radi o ljudima koji se poigravaju s izbornim legitimitetom i koji nisu spremni poštovati u demokratskoj proceduri usvojene stavove. Neki od njih se pokušavaju sada predstaviti kao navodna nova lica s navodno novim politikama. Sve što su u životu postigli, ostvarili su zahvaljujući SDA. Zbog toga očekujem da na izborima budu kažnjeni.

S obzirom da ste na čelu Parlamenta BiH, kako ocjenjujete rad izvršne vlasti? Je li Vijeće ministara zaslužilo prolaznu ocjenu?

-Unatoč nepovoljnim okolnostima u kojima je djelovalo, Vijeće ministara je uradilo dobar posao. To se posebno odnosi na deblokadu integracijskog procesa u Evropsku uniju. Značajan posao, zajedno s drugim vladama u BiH, je urađen i na ekonomskim reformama. Svi ekonomski parametri su bolji nego ranije.

(Slobodna Bosna)