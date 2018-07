Šefik Džaferović : “Kao otac suosjećam se sa porodicom Memić, istina mora biti otkrivena”

Kandidat SDA za člana Predsjedništva BiH Šefik Džaferović u izjavi za Fenu je kazao da kao roditelj i građanin BiH suosjeća sa porodicom Memić.

-Dijelim osjećanja sa porodicom Memić i jednako kao oni smatram nedopustivim da ovaj slučaj do sada nije riješen, istina otkrivena, a odgovorni privedeni pred lice pravde, ma ko to bio. To je najmanje što treba uraditi i zato očekujem i tražim da pravosuđe i policijsko-sigurnosne agencije u skladu sa zakonom, bez ikakvih političkih uticaja, konačno riješe slučaj – istaknuo je Džaferović u izjavi za Fenu.

On dodaje da je pravosuđe inače najslabija karika u bh. sistemu i podsjeća da je na to i ranije upozoravao.

-Svjedoci smo brojnih predmeta u kojima nestaju ključni dokazi, novac, da se izgube dokumenti od jedne do druge institucije, da se predmeti teških djela korupcije prebacuju na niže nivoe a onda se ne zna za njihovu sudbinu, da političke stranke i političari zapošljavaju užu rodbinu sudija, tužilaca i članova VSTV-a, da nosioci pravosudnih funkcija primaju nagrade od privatnih medija i političara koji kontrolišu te medije, i brojnih drugih slučajeva nedopustivog ponašanja nosilaca pravosudnih funkcija. Tome se mora stati u kraj – kaže Džaferović.

Najodgovornijim smatra VSTV, koje imenuje nosioce pravosudnih funkcija i koje nije uspostavilo dobar sistem ocjenjivanja i vrednovanja njihovog rada. Sve činjenice, dodaje, ukazuju na to da se imenovanja vrše pod političkim uticajima. Neprihvatljivo je da skoro dvije godine nije izabran glavni tužilac Tužilaštva BiH i da nije uspostavljena proporcionalna etnička struktura na najvišim pravosudnim funkcijama.

-SDA i ja lično smo uvijek izbjegavali da komentarišemo rad pravosuđa i naš jedini zahtjev prema pravosuđu je da svoj posao radi časno i odgovorno, u skladu sa zakonom i u interesu svih građana. Ali, vrijeme je da se kaže da je našem pravosuđu očigledno potreban ozbiljan remont sistema i zato ćemo insistirati da do toga i dođe – kazao je Džaferović.

Na kraju je ocijenio malicioznim i neprimjerenim pokušaje nekih političkih krugova da njegovu današnju tribinu u Novom Gradu u Sarajevu dovedu u vezu sa skupom “Pravda za Dženana“, jer je današnja tribina planirana prije mjesec i po, u okviru plana održavanja tribina diljem BiH.

