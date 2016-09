Sefer Halilović : Ja sam zadnji čovjek koji zagovara rat, ali postoji crta ispod koje se ne može ići (Video)

TV1: Danas je u Sarajevu promoviran “Pregled dokaza u procesu protiv Slobodana Miloševića”. Po Vašem mišljenu da li bi Milošević bio osuđen za genocid da nije umro prije izricanja presude?

HALILOVIĆ: Apsolutno da bi bio osuđen. Historijski, Milošević spada u red najvećih zlikovaca koji su se pojavili u historiji čovječanstva. Historičari se slažu da je Atila vođa hunskih plemena, nakon njega dolazi Džingis-kan, Hitler, Crveni kmeri i Slobodan Milošević koji je za života govorio da mu je najveći uspjeh stvaranje RS-a. Ono što je on zvao RS-om to je prostor BiH prekriven masovnim grobnicama i gdje god krenete da kopate iskopat ćete lobanju. Na tome prostoru ima preko pet hiljada masovnih grobnica a oko 850 masovnih grobnica preko 200 žrtvi. Ovih dana je jedna američka agencija dala podatke da je Islamska država do sada stvorila 72 masnovne grobnice sa tri do nekoliko hiljada žrtava a na teritoriju RS-a koji bi se trebao zvati “masnovna grobnica Bosne i Hercegovine” postoji preko pet hiljada. Miloševićeva uloga je tu vodeća i ti zločini ga svrstavaju u red najvećih zlikovaca u historiji.

TV1: Kada ste posljednji put gostovali u našoj emisiji digla se velika buka. Tada ste citiram rekli : “ako nas Dodik naljuti mi ćemo sa njim završiti po kratkom postupku”. U zadnje vrijeme ne priča se intezivno o otcjepljenju ali jeste o referendumu. Po Vama je li Dodik prešao crvenu liniju odnosno je li Vas naljutio?

HALILOVIĆ: Dodik se opasno primiče crvenoj liniji i treba kazati da ono što se zove RS jeste najveća mrlja na obrazu srpskog naroda u njegovoj historiji. Jednog dana će početi o tome masovnije da govore. I sada govore ali ti glasovi su pojedinačni. Dodik hoće da otpakuje Dejton i ako sa ovim referendumom izađe i otpakuje Dejton on treba da zna od toga dana ne postoji Dejtonska BiH te se pravno vraćamo na Republiku Bosnu i Hercegovinu i na ono na što sam upozoravao svih ovih 20 godina.

Sa druge strane treba da znaju da na prostoru BiH više nema JNA i njenog oružja, da nema dvjesta hiljada do zuba naoružanih četnika, da ne postoji više dogovor Tuđmana i Miloševića o podjeli BiH, Crna Gora se izdvojila i RS može da se održi od deset do petnaest dana u nekom sukobu. Naša je molba da je bolje sto godina da razgovarao nego dan da ratujemo a ako nas dovede u situaciju da cijepa BiH neka zna da to neće proći mirno.

TV1: Zašto mislite da bi došlo do sukoba?

HALILOVIĆ: Zato što mi nećemo dopustiti da pola BiH, genocidom i masovnim zločinima koje su počinile vojska i policija RS-a a koju su ravni zločinima koje sada čini Islamska država. Nećemo dopustiti da nam neko uzme pola države a da to prešutimo i to mora znati svako. Onoga dana kada otpakuje Dejton u BiH će biti sve drugačije. Nemam namjeru nikome da prijetim moje je da upozorim. Trebali bi biti razumni, prvo da sjedemo da razgovaramo a ne da ratujemo pa opet moramo razgovarat. Treba argumentima dokazat da je to nešto što je nastalo na genocidu a to se nije imalo u vidu kada je taj Dejton na brzinu sklepan. Želimo upozoriti da niko neće odnijeti komad BiH bez belaja.

TV1:Da li mislite da u BiH ima dovoljno ljudi i na jednoj i na drugoj strani koji bi bili spremni ratovati?

HALILOVIĆ. Da! Zato ja molim da se dobro razmisli i uzmu u obzir svi ovi elementi koji su činjenica.

TV1: U ovom trenutku na spomen rata bilo ko u BiH, bilo koju tezu da zastupa da li mislite da bi prije uzeli pušku ili bi spakovali kofere i napustili ovu zemlju?

HALILOVIĆ: Bilo bi i jednih i drugih kao što je bilo i prošli put kada je pola miliona ljudi pobjeglo i danas kada pitate borce oni će vam reći da su mnogo bolje prošli oni koji su otišli nego oni koji su ostali a kada ih pitate šta ćemo ako nas ponovo napadnu, hoćemo li braniti, kažu naravno da hoćemo.

TV1: Je li država objavljivanjem rezultata popisa ipak pokazala da ima snage?

HALILOVIĆ: Napravila je jedan korak a ovdje je potrebno napraviti drugi korak. Tužilaštvo je već moralo da reaguje jer postoji dovoljno osnova za njegovo djelovanje. Ukoliko Tužilaštvo i Visoki predstavnik ne reaguju biće odgovorni za ono što će se dogoditi nakon toga a dogodit će se.

TV1: Je li se opet vraćamo na rat?

HALILOVIĆ: Ne, ja sam zadnji čovjek koji zagovara rat, ali postoje moralni ljudi koji sebi postave crtu ispod koje ne mogu ići. Nećemo dati pola BiH i nagraditi srpski fašizam, to neka bude jasno svima i u BiH i u svijetu. Nećemo dati preko pet hiljada masnovnih grobnica da na njima grade svoju sreću. Svi sistemi koji su nastali na genocidu su propali i ovaj će propasti.

TV1: Kako gledate na ulogu Međunarodne zajednice u BiH?

HALILOVIĆ: Konačno ima obavezu da djeluje energičnije a ukoliko se dogodi referendum Visoki predstavnik je sam sebe ostavio bez posla jer on ima ovlasti i to mora da spriječi.

TV1: Rusija podržava referendum. Da li je ovo još jedna igra velikih sila?

HALILOVIĆ: Nažalost BiH mala zemlja ali se nalazi na značajnom mjestu i uvijek je još od 1054.godine bila meta velikih sila. Samo jedanput u historiji su prešli Drinu i tu stoji granica još od 1054.godine.

TV1: Mogla su se čuti mišljenja da je Mladen Ivanić mnogo opasniji od Dodika, kako Vi gledate na to?

HALILOVIĆ: Ne samo Mladen Ivanić nego svi su upali u tu zamku. Dodik ih uvukao i ko god ne podržava njegovu priču neki je “branković” i izdajnik. Hoću vjerovati da Ivanić nije isto što i Dodik, da postoji ogromni dio ljudi koji nisu Dodik i ljudi koji počinju razumjevati njegovu opasnu politku.

TV1: Ukoliko se referendum održi kakav scenarij slijedi nakon toga?

HALILOVIĆ:Nakon toga Dejton više ne postoji, vraćamo se na Ustav Republike BiH i neka nam Bog pomogne svima, da razuma i snage da tu priču dovedemo do kraja.

(Kliker.info-Vijesti)