Šef Izaslanstva Europske unije u BiH : Izborni zakon postoji, po njemu će se održati izbori

Sattler smatra da jednostrani potezi bh. političara samo udaljavaju od zajedničkih nadležnosti, te da se svi problemi trebaju rješavati u Parlamentu BiH.

“Ovo što smo vidjeli u zadnjih nešto više od godinu dana je napad na državne institucije. Vidjeli smo jednostrane poteze koji nas udaljavaju od zajedničkih nadležnosti. To nije način da se stvari rade. Načini da se razgovara o pitanjima koji su problematični, a postoje zaista stvari koje jesu problematične. To ne znači da Milorad Dodik nije u pravu za bilo šta. Ima pitanja koja jesu sporna i postoje institucije koje ne funkcionišu u svom maksimalnom kapacitetu, koje ne ostvaruju rezultate. Način da se tome pristupa nije jednostrano povlačenje ili upućivanje prijetnji. Način da se radi i gdje da se radi je Parlament BiH, da cijela zemlja ima osjećaj da o tome razgovaraju njeni predstavnici. Država gubi kada je riječ od državnim institucijama kao što je poreska uprava, pravosuđe… Ukoliko uočite probleme, vratite se u institucije i razgovarajte”, rekao je Sattler.

On naglašava da je dijalog ključna stvar i kada je riječ i Izbornom zakonu, te da ne postoji dovoljno političke hrabrosti lidera da bi se došlo do konačnog dogovora.

“Zaista smo se nadali da ćemo ovoga puta doći do zaključka, bili smo blizu. Na kraju nije bilo dovoljno političke hrabrosti na strani političkih lidera u ovoj zemlji, da se učini taj konačni korak. To je pitanje koje progoni ovu zemlju već dugo vremena – Sejdić i Finci su evo 12 godina. Imali smo funkcionalan okvir. On i dalje postoji, po njemu će se održati izbori i ja pozivam sve političke lidere da to poštuju”, dodao je Sattler.

Sattler ističe da je raspisivanje izbora CIK-a važan korak, a da finansiranja izbora nije pitanje političke volje, da li se nešto želi ili ne, već je ovo zahtjev propisan zakonima BiH.

“Ustavom se moraju osigurati novac za izbore. Vaši građani žele izaći na birališta”, naglašava Sattler.

Kompletan intervju sa šefom Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini Johannom Sattlerom možete pogledati u ponedjeljak od 19:30 na programu BHRT-a.

(Kliker.info-BHRT)