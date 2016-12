Sedam kandidata : Ovavljeni razgovori sa kandidatima za novog predsjednika Suda BiH

Danas su obavljeni svi razgovori sa kandidatima za predsjednika Suda Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, za ovu poziciju prijavilo se sedam kandidata. Pet sudija Suda BiH – Mira Smajlović, Izo Tankić, Ranko Debevec, Tihomor Lukes i Branko Perić. Prijave su poslali i Dalida Burzić glavna tužiteljka Tužilaštva Kantona Sarajevo, te Ismet Šuškić tužilac Tužilaštva BiH. Nije bilo potrebno da kandidati polažu pismeni test obzirom da su svi nosioci pravosudnih funkcija, kazali su za N1 u VSTV-u BiH. Shodno tome, presudni će biti upravo današnji intervjui.

Kao mogući pretendenti na ovu funkciju u medijima su proteklih dana označeni sudija Suda BiH Ranko Debevec, te glavna sarajevska kantonalna tužiteljka Dalida Burzić. Podsjećamo i na svojevrsnu ‘napomenu’ Stranke demokratske akcije VSTV-u kako pozicija predsjednika Suda BiH pripada Bošnjacima, te na poruke vladajućih iz Republike Srpske o ukidanju Suda i Tužilaštva BiH koji su pod kontrolom SDA. Izvori bliski Sudu BiH za N1 navode i mogućnosti – da bi procedura imenovanja mogla biti odgođena.

Po okončanju razgovora sa kandidatima formiraće se konačna rang lista i Podvijeće će predložiti kandidata za imenovanje, saopštili su za N1 iz VSTV-a.

Članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH od sutra borave u Mostaru. Redovna sjednica na kojoj je u poslijepodnevnim časovima planirana konačna odluka o imenovanju predsjednika Suda BiH kao tačka 11. njihovog dnevnog reda zakazana je za srijedu.

Mandat predsjednice Suda BiH Meddžide Kreso ističe krajem januara. Ona je na ovoj poziciji 12 godina. Predsjednik Suda BiH bira se na mandat od šest godina.

Biografije kandidata

Izvor: N1

MIRA SMAJLOVIĆ – SUTKINJA SUDA BIH

Mira Smajlović rođena je u Konjicu 1952.godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1976. godine. Nakon diplomiranja obavljala je pravne poslove zastupanja, te rukovodeće poslove u UNIS-ovim preduzećima “Igman“ i „Energetika“ u Konjicu. Za sudiju Općinskog suda Konjic imenovana je 1994. godine, a od 1.9.2003.godine obavljala je dužnost predsjednika tog suda. Za sudiju Suda BiH imenovana je 18.1.2007.godine.

TIHOMIR LUKES – SUDIJA SUDA BIH

Tihomir Lukes je rođen 12. februara 1952. godine u mjestu Zavidovići, BiH. Poslije osnovne škole i završene gimnazije u Maglaju upisao je Pravni fakultet u Sarajevu, na kojem je diplomirao 1976. godine. Nakon obavljenog sudijskog pripravničkog staža i položenog pravosudnog ispita od 1977. nastavlja raditi kao sudija a potom i predsjednik Opštinskog suda u Maglaju do 1986. godine. Od 1990. do 1992. godine radio je kao sudija Višeg suda u Doboju. Nakon toga, 1992. godine odlazi u Švedsku, a vraća se 2002. godine u Maglaj, gdje radi kao sudija Općinskog suda do februara 2004. godine, a zatim kao sudija Okružnog suda u Doboju. Za sudiju Suda BiH je imenovan 13. decembra 2007. godine.

IZO TANKIĆ – SUDIJA SUDA BIH

Izo Tankić je rođen u Koraju 1956. godine. U Sarajevu je završio Pravni fakultet i položio pravosudni ispit 1981. godine. U Tuzli je 1982. godine imenovan za opštinskog javnog tužioca te 1987. godine za sudiju Višeg suda gdje je ostao devet godina. Naredne tri godine bavio se samostalnom advokatskom praksom, da bi od 1999. godine obavljao funkciju kantonalnog tužioca u Tuzli. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća 2003. godine imenovan je za glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Učestvovao je u radu mnogih stručnih grupa te bio predsjednik Komisije za imenovanje tužilaca u Tuzlanskom kantonu. Od 2002. do 2005. godine bio je član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Za sudiju Suda BiH imenovan je 1.3.2005. godine.

RANKO DEBEVEC – SUDIJA SUDA BIH

Debevec Ranko rođen je 1964. godine u Sarajevu, gdje je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu1988. godine. U Osnovnom sudu II u Sarajevu i Advokatskoj kancelariji advokata Žarka Bulića obavio je pripravnički staž, da bi nakon položenog pravosudnog ispita 1990. godine radio kao stručni saradnik tog suda. U periodu od 1995. do 2000. godine obavljao je poslove prevodioca i savjetnika pri misiji UNPROFOR-a i NATO-a, a od 2000. do 2005. godine radio je kao pravni savjetnik u Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC), u Hypo banci u Sarajevu i Pravobranilaštvu Općine Centar. Od 2005. do 2008. godine obavljao je dužnost tužioca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Za tužioca Tužilaštva BiH imenovan je 10. aprila 2008. godine. Za sudiju Suda BiH imenovan je 12.12.2012.godine.

BRANKO PERIĆ – SUDIJA SUDA BIH

Branko Perić je rođen 1954. godine u Čečavi kod Teslića. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit je položio 1979. godine. Nakon pripravničkog staža u Okružnom sudu u Doboju od 1979.godine bio je sudija, predsjednik suda, tužilac i advokat u Bosanskom Brodu. Imenovan je za tužioca 1992. godine u Tesliću. Od 1996. godine obavljao je funkciju urednika u nekoliko novinskih agencija, bio prvi predsjednik nezavisnog Udruženja novinara Republike Srpske, te postao potpredsjednik Vijeća Regulatorne agencije za komuniciranje BiH. Od 2003. godine je sudija Suda BiH, a od 2004. godine bio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

DALIDA BURZIĆ – GLAVNA TUŽITELJKA KANTONALNOG TUŽILAŠTVA KS

Dalida Burzić rođena je 27.11.1963. godine u Sarajevu, gdje je završila Prvu gimnaziju. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1987. godine. U periodu od 1988. do 1990. godine radila je kao pripravnica u Osnovnom sudu II u Sarajevu. Pravosudni ispit položila je 1990.godine. Radila je kao stručna saradnica u Osnovnom sudu II u Sarajevu, sve do 1994.godine kada je izabrana za sutkinju Osnovnog suda II Sarajevo. Kao stručna saradnica radila je i u Kantonalnom sudu u Sarajevu od 2001.godine, nakon čega je 2003. godine imenovana za kantonalnu tužiteljicu Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Od 2007. bila je sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, a od 2012. godine predsjednica Krivičnog odjeljenja tog suda. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća imenovana je za glavnu tužiteljicu Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu krajem 2014. godine. U decembru 2015. godine dobitnica je nagrade za borbu protiv korupcije Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.

ISMET ŠUŠKIĆ – TUŽILAC TUŽILAŠTVA BIH

Ismet Šuškić rođen je 1954. godine u Šipovu, Bosna i Hercegovina, gdje je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Jajcu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1979. godine, a pravosudni ispit položio 1993. godine. Radno islustvo stekao na ZOIL Sarajevo PJ Prijedor na poslovima zastupanja pred sudovima, u ŽTO Sarajevo – OPŽ Zenica, šef službe za pravne, kadrovske i opšte poslove i u Izvršnom vijeću SR BIH – Republičkom zavodu za javnu upravu, stručni saradnik u najsloženijim normativno-pravnim, studijsko-analitičkim i stručno-operativnim poslovima i zadacima. U tužiteljskoj organizaciji radi od 1995. godine na mjestu zamjenika općinskog tužitelja II Sarajevo, na mjestu kantonalnog tužitelja Sarajevo, sve do 15.02.2005. godine kada je imenovan za tužitelja Tužilaštva BiH i raspoređen u Posebni odjel za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju.

(Kliker.info-N1)