Sedam brzih činjenica o Kamali Harris, Bidenovom kandidatu za potpredsjednicu

“@JoeBiden može ujediniti američki narod, jer je proveo svoj život boreći se za nas. Kao predsjednik, izgradiće Ameriku koja je u skladu s našim idealima”, napisala je Harris na Twitteru. “Čast mi je pridružiti se njemu kao kandidat naše stranke za potpredsjednika i činiti sve što je potrebno da postane naš glavni zapovjednik.”

U roku od nekoliko minuta od najave Bidenove kampanje, predsjednik Donald Trump je tweetovao video oštro kritikujući Harris kako “žuri prema radikalnoj ljevici”, pozivajući se na njenu podršku povećanju poreza i zdravstvenoj zaštiti za sve.

Harris je prva crna žena i prvi kandidat indijskog porijekla koja je imenovana na visoku američku poziciju sa stranačkom ulaznicom

Harris (55) je kćerka imigranata. Njena majka rođena u Indiji, bila je istraživačica raka dojke, a svoje posljednje desetljeće provela je u Berkeley laboratoriju, koje provodi istraživanja za Ministarstvo za energetiku. Njen otac je profesor ekonomije na Univerzitetu Stanford, a rođen je na Jamajci.

“Nadamo se da je ovo znak ogromnog pomaka u Demokratskoj stranci, konačnim prepoznavanjem važnosti crnaca, a posebno crnkinja, u samoj bazi”, rekla je Angela Rye, demokratski politički strateg i bivši izvršni direktor Congressional Black Caucus, u izjavi za Los Angeles Times.

Uprkos svom skromnom odgoju, Harris je bila dobro poznata u društvenim krugovima u San Franciscu

Njeni roditelji razveli su se kad je imala 7 godina i Harris je uglavnom odgajala njena majka. “Često smo se selili”, rekla je prošlog ljeta za New Yorker.

Međutim, u San Franciscu, demokratskom uporištu i domu kalifornijskih političkih porodica, poput Feinsteina i Pelosisa, upoznala se sa društvenom scenom.

“U San Franciscu – to je posebno vrijedilo prije 25 godina – postoji grupa ljudi koji se međusobno druže i koji podržavaju operu, balet, umjetnost”, kaže Sharon Owsley za New Yorker, dugogodišnji prijatelj Harrisove i bivši zaposlenik. “Ulaz u grupu ovisi o vašim osobinama – ne ako imate novac, već ako ste pametni. To je bilo privlačno kod Kamale. Ona može cijelu sobu pretvoriti u grupu posmatrača.”

Nije joj se dopadalo poređenje sa Obamom na početku njene karijere

Naslovi koji su Harris označavali kao “ženskog Obamu” pratili su je godinama, od perioda dok je bila okružna tužiteljica, pa do završetka predsjedničke kandidature.

“Jedna stvar koja je iznad svega izluđuje je svođenje na demografske stereotipe”, rekao je dugogodišnji savjetnik Sean Clegg za New Yorker 2019. “Bila je tužiteljica. Nisu imali isto životno iskustvo. Rekla nam je: “Nemojte me definisati na temelju nečega što je čovjek učinio.”

Ipak, Obama je pozdravio najavu Bidenove kampanje, tweetom u utorak: “Ona [Harris] je više nego spremna za posao. Dodao je: “Ovo je dobar dan za našu zemlju.”

Njena prošlost kao tužiteljice bila je istovremeno blagodat i nedostatak

Reforma krivičnog pravosuđa bila je središte predsjedničke kandidature Harrisove, naglašavajući 13 godina koje je provela kao tužiteljica u okrugu Alameda i preko puta zaliva u San Franciscu. Sama sebe smatra „progresivnim tužiocem“ i kaže da je radila na reformi krivično-pravnog sistema, često ukazujući na inicijativu koju je pokrenula 2005. godine kako bi pomogla dilerima droge, koji su počinili djelo prvi put, da se reintegrišu u društvo.

Međutim, kritičari su osudili neke od njenih strogih politika, uključujući i program protiv izostajanja iz škole koji je prijetio zatvorskom kaznom za roditelje čija djeca preskoče školu, te njeno rukovođenje pogrešnim presudama.

Jedan od najkontroverznijih slučajeva, u periodu dok je Harrisova obavljala dužnost okružne tužiteljice, bio je slučaj Jamala Trulove, koji je odslužio više od šest godina zatvora zbog optužbe za ubistvo tokom pucnjave 2007. godine. Oslobođen je na ponovnom suđenju 2015. godine, a 2018. godine mu je dodijeljeno 13,1 miliona dolara nakon što je porota utvrdila da su policajci izmislili dokaze protiv njega i prikrili dokaze koji bi pomogli u njegovom slučaju.

U jeku protesta ovog ljeta protiv rasizma i policijske brutalnosti, pozadina Harrisove mogla bi predstavljati prekretnicu za glasače, posebno mlađe i liberalnije ljude.

Harrisova je na funkciji od 2003. godine – i nije se osvrtala

Te godine pobijedila je na izborima za okružnog tužitelja u San Franciscu i ponovo je izabrana 2007. godine.

Tri godine kasnije, 2010., tijesno je pobijedila republikanca Stevea Cooleya da bi postala državna tužiteljica u Kaliforniji. Ponovno je izabrana 2014. godine nasuprot republikanskog advokata Ronalda Golda.

Harris je napravila iskorak u svojoj političkoj karijeri 2016. godine, kada je porazila bivšu demokratsku predstavnicu Lorettu Sanchez na izborima za američkog senatora iz Kalifornije.

Harris je započela svoju predsjedničku kampanju kada je bila na polovini prvog senatorskog mandata

Kandidaturu je najavila u “Dobro jutro Amerika” 21. januara 2019. godine, što se poklopilo sa obilježavanjem Martin Luther King Jr. Day.

Njen slogan “Kamala Harris za ljude” odnosio se na njenu prošlost kao tužiteljice.

Uprkos oštrim kritikama prema Bidenu, Harris ga je podržala za predsjednika u martu

Tri mjeseca nakon istupanja iz predsjedničke trke, Harris je na Twitteru objavila video u kojem je pristalicama rekla: “Vjerujem u Joea.”

“Učiniću sve što je u mojoj moći da pomognem da bude izabran za sljedećeg predsjednika Sjedinjenih Država”, napisala je u popratnom tweetu.

Odobravanje je bilo daleko od obraćanja tokom kampanje. U viralnom trenutku tokom svoje prve predsjedničke debate u junu 2019. godine, ona je prozvala Bidena da je srdačno govorio o svojim radnim odnosima sa segregacijskim zakonodovcima tokom kampanje tog mjeseca. Ona je napala njegovo protivljenje školskom autobusu u 70-tim, kako bi se integrisale škole.

“Postojala je djevojčica u Kaliforniji koja je bila u drugom razredu za vrijeme integracije u javnim školama, i svakodnevno se vozila u školskom autobusu”, rekla je Harris. “Ta djevojčica sam bila ja.”

Ali u roku od jednog dana kako je odustala, Biden je rekao novinarima da će je “naravno” uzeti u obzir kao kandidata za potpredsjednika.

“Senatorka Harris ima kapaciteta da bude sve što želi da bude. Zaista to mislim”, rekao je Biden u decembru 2019.godine.

“Solidna je. I sama može biti predsjednica jednog dana. Ona može biti potpredsjednica. Ona može biti i u Vrhovnom sudu. Može biti i državna tužiteljica. Mislim, ona ima ogromnu sposobnost.”

(Glas amerike)