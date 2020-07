Sebija Izetbegović: Žao mi zbog ostavke Mesihovića, on je dobro razumio probleme

Ministar zdravstva u Vladi Kantona Sarajevo Rusmir Mesihović podnio je u subotu ostavku i obrazložio to pogoršanjem svog zdravstvenog stanja. Za N1 o ostavci ministra govorila je direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović.

“Veoma mi je žao zbog toga što ima zdravstvenih problema. Ja sam djelimično bila upućena u to jer smo mi bili u komunikaciji, i iskreno mi je žao. Ministar je relativno mlad čovjek i žao mi je zbog tih njegovih zdravstvenih tegoba. Posao je svakako stresan i ako je odlučio da tako nešto uradi, onda očigledno zaista nije mogao dalje”, kazala je Izetbegović.

Govoreći o saradnji koju su imali tokom proteklog perioda, direktorica Izetbegović je istakla kako “nisu imali problema”.

“Ja sam imala lično dosta dobru komunikaciju sa ministrom Mesihovićem i na neki način mi je žao što je podnio ostavku jer je on dosta dobro razumio probleme. On je nekada bio uposlenik Kliničkog centra i on dobro zna da je to veliki pogon, da Klinički centar nosi najveći teret zdravstvene zaštite u cijelom Kantonu”, navela je ona.

Izetbegović se dosta dobroj i kvalitetnoj saradnji, kakvom je ocijenila onu sa ministrom Mesihovićem, nada i sa budućim ministrom ili ministricom, ovisno o tome ko bude izabran na tu poziciju.

Direktorica KCUS-a je naglasila da je Klinički centar prvi osnovao Krizni štab još u januaru mjesecu, te je podsjetila da su oni jedini u Kantonu Sarajevu koji vode računa o liječenju COVID pacijenata. Zbog toga, zaključila je Izetbegović kako je neminovno da se napravi besprijekoran put pacijenta.

“Pacijenti koji imaju zdravstvene probleme, ne samo uzrokovane korona virusom, nego bilo koje druge vrste, bi morali imati besprijekorne upute o tome kako da se kreću kroz zdravstveni sistem da što brže i što kvalitetnije dobiju zdravstvenu uslugu”, poručila je Izetbegović.

Dodala je da svakako ima mjesta za poboljašnje zdravstvenih usluga prema građanima koji bi po njenim riječima trebali vrlo brzo da dobiju uslugu u COVID centrima.

Za N1 doktorica Izetbegović je govorila i o zajedničkoj izjavi UN-a i WHO-a o povećanju broja slučajeva COVID-19 u BiH i neophodnosti praćenja kontakata da bi se epidemija suzbila i privreda otvorila.

“Mi testiramo onoliko pacijenata koliko nam pošalju domovi zdravlja i epidemiolozi, međutim Klinički centar univerziteta u Sarajevu ima ogroman pritisak i priliv pacijenata iz drugih kantona i mi zaista radimo u maksimalnom kapacitetu svakodnevno”, poručila je profesorica Izetbegović.

