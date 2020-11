Sebija Izetbegović tvrdi da ništa ništa nije kriva: Neću podnijeti ostavku, nije me Zvizdić postavio

Sebija Izetbegović, potpredsjednica Kantonalnog odbora SDA i generalna direktorica KCUS-a izjavila je u intervjuu za Faktor da, naravno, neće podnijeti ostavku na zahtjev Denisa Zvizdića, jer je ni on, niti bilo koji pojedinac, nije postavio na tu, niti na bilo koju drugu poziciju.

“Odgovorna sam onima koji su glasali za mene, a takvih je bilo mnogo”, kađe Izetbegović dodajuči da će se o smjenama na bilo kom nivou i dijelu organizacije SDA moći govoriti tek nakon temeljite analize izvještaja koji trebaju biti podneseni od strane svih općinskih i kantonalnih organizacija koje su podbacile.

Tvrdi da nije imala nikakvu ni praktičnu niti formalnu ulogu u izboru kandidata za načelnike, niti u sastavljanju listi kandidata za vijećnike. Kantonalni odbor je “samo pomagao” općinskim odborima.

Goovoreći o izjavi Denisa Zvizdića koji je rekao da je uslov njegovog, ali i ostanka mnogih drugih članova u SDA, prihvatanje odgovornosti za najgori izborni rezultat u historiji SDA, te momentalna i neopoziva ostavka čitavog Kantonalnog odbora stranke, uključujući i Sebiju Izetbegović, direktorica KCUS-a kazala je da je iznenađena.

“Iznenađena sam načinom na koji je Denis Zvizdić formulirao zahtjev za smjenom odbora SDA, osobito što je u tom zahtjevu prisutan neprimjereni ultimativni ton, mada sam ranije primijetila da je spreman napasti dojučerašnje prijatelje ako procijeni da su poljuljani, kao što je napao Novalića. Rezultati postignuti na ovim izborima su nešto bolji od rezultata koji su postignuti 2012, kada je Zvizdić bio predsjednik KO Sarajevo, pa nije nudio ostavku, niti mu je neko naređivao da je podnese. Oni su na nivou prosjeka koji je ovaj put postignut u kantonima sa bošnjačkom većinom – Tuzlanskom kantonu, Unsko-sanskom, Zeničko-dobrojskom…

Kao razloge izbornog kraha SDA u Kantonu Sarajevo, navela je vanjske i unutrašnje, “ujedinjavanje svih protiv SDA”, “medijska podrška tom ujedinjavanju koja nije mogla biti ostvarena bez jake finansijske podrške”, “prenapuhane afere”, “nedostatak vitalnosti unutar SDA koja se s vremenom zamorila”.

Na pitanje zašto su se razišli u političkom smislu ona i Denis Zvizdić, kaže da je to pitanje za Zvizdića i da misli da je sve krenulo sa kandidaturama 2018.

“Tada me istinski začudilo njegovo povlačenje iz unutarstranačke utrke za člana Predsjedništva, sa obrazloženjem da neće da konkuriše meni, kao što me sada čudi način na koji me je prozvao u svojim istupima. Ni jedno ni drugo, po meni, ne pristaje ozbiljnom političaru, pa ni muškarcu koji drži do svog digniteta”, ocjenjuje Sebija Izetbegović.

Kaže da se politički angažirala “zato što su to htjeli članovi SDA” koji su je “predložili i snažno podržali njene kandidature unutar stranke, ali i države”.

“Kandidatura za člana Predsjedništva BiH me čak i iznenadila, ja je ni na koji način nisam tražila niti očekivala”, govori Izetbegović.

Podsjetila je na 13.000 glasova za Parlament Federacije BiH i tvrdi da još veću podršku ima u organima SDA “koja je obavezuje”.

“Što se tiče mišljenja da se trebam povući iz politike, svako ima pravo na svoj stav i gledište, ali mišljenje 13.000 ljudi je bitnije od mišljenja pojedinaca. Izbori unutar stranke i parlamentarni izbori su najmjerodavniji, tu se svi javno izvagamo”, kazala je Izetbegović.

Ustvrdila je i da ni na koji način nije bila dijelom nabavke respiratora Srebrene maline te da je KCUS zdravstvena ustanova koja je podnijela, a i sada podnosi najveći teret u borbi protiv pandemije.

“Ja sam sasvim direktna i otvorena, i neću se promijeniti. Nekima se to dopada, nekima ne, ali vjerujem da je ovih prvih više. Ono što je za mene izuzetno važno je da je moja komunikacija sa javnošću bila iskrena, i da sam uvijek davala apsolutno provjerene i istinite podatke. Tako ću i nastaviti”, kazala je direktorica KCUS-a.

(Kliker.info-Raport)