Sebija Izetbegović: Prvo mi moramo pospremiti svoje redove

Reforma zdravstva oslobodila bi velike količine novca. Postoje ustanove koje imaju manji broj uposlenika nego članova nadzornih i upravnih odbora. Oslobađanjem novca bi počeli otvarati nova radna mjesta, zaključila je Sebija Izetbegović, generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

Izetbegović je govoreći o rezultatima dobrog rada menadžmenta KCUS-a navela podataka kako je dug ove ustanove smanjen za 81 milion KM. Također, kazala je da su pacijenti mnogo zadovoljniji uslugom u ovoj ustanovi.

“Nepobitna činjenica da su pacijenti zadovoljni, stepen njihovog zadovljstva je veliki. Imamo anketne listiće koje naši pacijenti popunjavaju nakon odlaska iz KCUS-a. U prošloj godini dobili smo oko 1.800 pohvala, imali smo 30 sugestija i samo 16 žalbi. Žalbe su se uglavnom odnosile na neljubaznost zaposlenika i ono što je normalno svuda u zapadnom svijetu – zabranu cigareta”, kazala je Izetbegović, i nastavila:

“Skraćene su liste čekanja, povećane su plaće uposlenicima, vraćen je 81 milion duga…Dakle, od toga bolje ne može”.

Građanima je neophodna reforma zdravstva kako bi se uvijek moglo adekvatno odgovoriti na njihove zahtjeve, istakla je direktorica KCUS-a.

“Imam dovoljno godina da se sjećam perioda prije rata kada su domovi zdravlja imali dežurnu službu. Dakle, 24 sata je postojala takva usluga. To je ono što je našim građanima neophodno. Reforma mora krenuti u tom smjeru da se skrati put pacijenta, da pacijent funkcionalno putuje kroz zdravstveni sistem i da to bude što jednostavnije i kraće. To će i finansijski i mentalno pomoći našem društvu. Ta reforma, kako smo je zamišljali, bila je na neki način u svim smjerovima dobrobit, posebno za pacijente”, naglasila je Izetbegović.

Istakla je kako novca ima dovoljno, 360 miliona KM se ulaže u zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo, samo se taj novac treba bolje rasporediti.

“Usluga i plaće bi morale biti bolje zbog tolikog novca, ali, naravno, vrlo je teško organizirati one ustanove u kojima ljudi nisu naučili da rade po onome što Zakon o zdravstvenoj zaštiti propisuje. Usluga mora biti na raspolaganju 24 sata. Mi smo u Sarajevskom kantonu imali Ljekarsku komora koja godinama nije napravila inspekciju stanja u kome se nalaze njihove kolege. To su ljudi koji nikada nisu došli vidjeti kako rade njihove kolege. Dakle, potpuni nedostatak strategije”, ocijenila je Izetbegović.

Govoreći o najavljenom štrajku ljekara u HNK, Izetbegović je zaključila kako zdravstveni radnici prvo moraju ispuniti svoje obaveze i onda očekivati “drugačije ugovore”.

“Prvo mi moramo pospremiti svoje redove – da radimo puno radno vrijeme, da radimo kvalitetno, da ne zloupotrebljavamo državne resurse pa da onda očekujemo i razgovarama da ugovori budu drugačiji. Mi smo se izborili, sindikat u KCUS, napokon je postao jedna grupa koja je u simbiozi sa menadžmentom. Trebamo zajednički da radimo kako bi postigli neke rezultate. KCUS je jedan pozitivni znak da u zdravstvu može bolje”, kazala je direktorica ove ustanove.

Na kraju je ponovila zašto je neophodna reforma zdravstva.

“Reforma zdravstva oslobodila bi velike količine novca. Postoje ustanove koje imaju manji broj uposlenika nego članova nadzornih i upravnih odbora. Oslobađanjem novca bi počeli otvarati nova radna mjesta”, poručila je Sebija Izetbegović.

(Kliker.info-N1)