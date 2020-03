Sead Omeragić : U politici nam treba morala i poštenja više nego ikada.

Nema previše dilema nakon što su one mašinovođe „bugarskog voza iz SDA“ pokazale otvoreno i jasno svoje pravo lice. Zavaljeni u lagodne živote, odvojeni od naroda, duboko u blatu korupcije i nepotizma, koga to predstavljaju naši nacionalni lideri i kuda nas to vode?

Piše : Sead Omeragić (NAP)

„Šta tebi treba pomoći, ako Bog da“? pita Asim Sarajlić, kadrovik i potpredsjednik SDA.

„Bog dragi daje nafaku“, kaže na kraju dogovora jedan od tih učesnika u korupciji.

Što bi rekao onaj književnik: „Davno smo se borili. Onima što su se borili nije jasno: Jesu li se borili za ovo ili protiv ovoga“.

Ne može politika biti poštena prema vlastitom narodu, a vladati korumpiranim metodama, uživati sve privilegije i pričati o pravdi i poštenju. Čemu zavaravanje. Javna je tajna da stranački moćnici već decenijama trguju svojom političkom moći. Čak i prodaju radna mjesta. Kao na pijaci. Kad su se počeli otvarati seoski fakulteti naravno da su se u sljedećim nastavcima prodavale diplome. I najviše ih se može naći u politici. Zato pošten čovjek neće u politiku, a djeci ne da na seoske fakultete.

Politika je postala teren za intelektualno ograničene, za mediokritete. U politiku se odavno guraju seoske varalice i malograđani. Stanje je takvo „de franko i de jure“. Šta ćeš od nesposobna očekivati nego korumpiranost i spletkarenje. Neznalicama i nesposobnim korupcija i spletke su jedino upotrebljivo oružje.

Kad i običan fudbalski klub hoće uspjeh traži najbolje igrače. Ovdje se učlaniš u stranku i odmah važi: Svi se skinite svi ćete igrati. Ovu državu su odbranili ljudi koji su sami i svojom voljom krenuli da je brane. Nije bilo prisile u odbrani domovine. Ljudi su se javljali za akcije svojom voljom i ginuli ili bili sakaćeni. Prije nekoliko dana jedan roditelj, borac, se žali da njegova kćerka, sa zlatnom značkom, gleda kako je na namještenim konkursima u pravosuđu pobjeđuju loši studenti. Takvih priča smo se naslušali zadnjih godina.

Imamo li kao narod snage obnoviti i uzdignuti moralne vrijednosti sa kojima smo do sada preživjeli?

Na onaj užasni snimak SDA-ovih funkcionera morala je reagirati Islamska zajednica BiH. Jer se i oni sa snimka predstavljaju kao vjernici. IZ je morala to osuditi. Licemjeri će upropastiti svako zrno dobra u svakoj pori društva. Radio sam u državnoj firmi gdje direktor bio jedan mediokritet iz SDA, koji se svaki dan, svaki sat kleo u svoje poštenje. U međuvremenu bi uz astronomsku plaću od deset-petnaest hiljada KM, dva puta godišnje mazn'o menadžerski dodatak u visini oko 400 prosječnih mjesečnih penzija, što je čitav jedan gradski kvart PIO oldtajmera.

Stranke su nakon rata čekale dobrovoljce i poštene. A onda su jurišali oni iz podruma. Smrde i danas po memli i nakupljenoj vlagi. Politika kod Bošnjaka desetljeće robuje negativnoj selekciji. Od ovoga „gore nemere“.

U politici nam treba morala i poštenja više nego ikada. Iz poštenja se rađa svako drugo dobro. Mladost nam bježi na Zapad jer je korumpirano društvo u prevodu pokvareno društvo. Ima korupcije i na Zapadu, ali se korupcija u tuđoj zemlji lakše podnosi.

Ko bi rekao da ćemo mi jadni, bijedni, ubijani i iskasapljeni narod birati nesposobne i korumpirane. Ko bi rekao da će narod koji je doživio najveće i najstrašnije tragedije i genocid na vlast dovoditi ljude bijednog obrazovanja i nikakvog morala. One što čim progovore odjekuju prazninom i kratkom pameću. „De franko i de jure“.

Nikada Bosna nije izloženija lažima i potvorama više nego danas. Danas je laž u rukama naših komšija i susjeda najjače oruže protiv BiH. Politički licemjeri ne mogu dati odgovore na te laži.

Ko bi rekao da će ovaj narod, za čiju je slobodu i očuvanje države izginulo desetine hiljada najdivnije mladosti, da će taj narod birati jednu strašnu duševnu i intelektualnu bijedu. Da bi pobijedila naša pravda i istina moramo biti čisti pred sobom, pred Bogom i pred svijetom. Neki budući naši lideri moraju biti iznad svih politika i prljavština. Jedino nas časni i pošteni mogu održati na ovom tlu, u ovoj Bosni i Hercegovini. Samo tako, na poštenje oslonjeni, možemo biti uspravni u ponosu i preživjeti užase koji nam ubrzo slijede.

Zar danas ne vidimo, suočeni sa nestankom i novim tragedijama, da su nam nesposobni i duševno bijedni u vlasti najveća opasnost opstanku?