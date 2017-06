Sead Đulić : Dok je ovakvih koncerata, Mostar ne može biti prijestolnica kulture

Ako već želimo biti evropska prijestolnica kulture, onda moramo narodski kazano pomesti ispred svojih vrata. Može li se biti prijestolnica kulture ako smo iz grada protjerali (ne u bukvalnom smislu) najznačajnija imena umjetnosti i kulture.

Uništavanje nacionalnih spomenika

Kako u Evropu ako smo školama oduzeli imena najznačajnijih pisaca ovog grada – Hamze Hume, Svetozara Ćorovića, Osmana Đikića i Alekse Šantića, zapitao se na današnjoj konferenciji za medije Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a Mostara, dugogodišnji pozorišni umjetnik i direktor Pozorišta mladih Mostar.

Kazao je i da se s imenima nabrojanih književnika “maše kad zatreba”, ali da nažalost oni danas nemaju svoje škole u svom gradu.

– S druge strane, škole nose imena drugih pisaca i pjesnika koji nemaju vezu s Mostarom i s BiH, a tako se u Evropu ne ide. Ne može se u Evropu ni ako uništavamo nacionalne spomenike kulture uz fašističke povike u gradu. Nacionalni spomenik kulture je Partizansko groblje koje se uništava u kontinuitetu. Hoćemo li u aplikaciji pokazati njegov današnji izgled? Može li se biti evropska prijestolnica kulture s potpuno nacionalno podijeljenom kulturom. Gradsko vrijeće donijelo je svojevremeno odluku o ujedinjenju određenih institucija kulture, dati su i rokovi, ali to nikad nije sprovedeno u djelo, rekao je Đulić, kazavši da se to u djelo može sprovesti i danas.

Poseban poraz današnjeg Mostara su nazivi ulica, od koji neke već dvije decenije nose imena deklarisanih fašista poput Mile Budaka i Jure Francetića.

– Ne može se ljude iz Evrope dovesti, a organizovati koncerte poput ovog koji je najavljen za narednu sedmicu. Mostar nema ozbiljnu strategiju razvoja kulture, a da ima, onda bismo znali šta treba uraditi i kad možemo konkurisati za evropsku prijestolnicu, dodao je Đulić.

Podrška propaloj politici

Na koncert se nadovezao i predsjednik Gradske organizacije SDP-a Edin Zagoričić.

– Riječ je o koncertu koji daje podršku propaloj politici procesuiranoj u Haagu i ne vidimo apsolutno nikakvu potrebu za tim. Mostar je grad bez izbora koji mora prema naprijed, a ne baviti se prošlošću i to onom najcrnjom. Ne vidimo problem u Thompsonu o kojemu je Evropska unija rekla sve, već u podršci propaloj ideologiji koja je sijala zlo. Najmanje važno je ko pjeva. On je samo jedna karika u tom lancu. Zašto nisu pozvali Olivera Dragojevića da pjeva, zapitao se Zagorčić, objašnjavajući zbog čega je svojevremeno SDP u Gradskom vijeću glasao protiv promjene naziva ulica.

– Tražili smo da se u paketu skinu sve ulice dokazanih zločinaca, ali Gradsko vijeće nije pristalo na takav aranžman i to je jedina istina. Dakle, ne trgovina, već sistemsko rješenje. U to vrijeme postojalo je šest općina, a za promjenu naziva trebalo je dvije trećine glasova u općinskim vijećima.

One su donesene da bi kasnija fuzija općina otklonila mogućnost promjena naziva, jer danas je ovdje samo za budžet lako dobiti dvije trećine glasova, dodao je predsjednik mostarskog SDP-a.

Osvruli su se članovi SDP-a i na današnji izgled grada, kazavši da je neshvatljivo da su na ulicama vidne tolike količine smeća i otpada, dok u gradu egzistira pet komunalnih preduzeća, predlažući niz prijedloga za čistiji Mostar.

(Kliker.info-Oslobođenje)