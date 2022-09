Sead Đulić: Mostarski teatar mladih sve postigao bez marke budžetskog novca

Prema broju odigranih predstava, kako premijernih, tako i repriznih, te broju nastupa na festivalima i osvojenim nagradama među prvima je Mostarski teatar mladih.

Direktor Teatra Sead Đulić kaže da su objavili podatke šta su uradili u proteklih pet godina.

“Podaci su i nas malo iznenadili. Dakle mi smo za pet godina izveli 1416 predstava i drugih programa. Bili smo na 73 festivala, u Mostar smo donijeli 95 nagrada. Za to vrijeme smo napravili 31 premijeru, a na online platformama, naše predstave koje nudimo na našem Youtube kanalu vidjelo je preko 340.000 ljudi. Dakle to su podaci koji su značajni za mnogo veće teatre i za mnogo veće gradove. Onda pratimo u gradu da kada na nekom lokalnom nivou, neka školska grupa nešto napravi, što je u svakom slučaju vrijedno, ne potcjenjujem ništa, stižu čestitke od predstavnika vlasti, prave se prijemi kod gradonačelnika ili predsjednika Gradskog vijeća. Kad smo mi u pitanju apsolutna je šutnja. Naravno, pri tome valja reći da smo sve ovo uradili bez ijedne jedine marke budžetskog novca. Grad Mostar 0 KM, HNK-a 0 KM, Federacija BiH 0 KM, država BiH 0 KM. Tim je onda ovaj rezultat značajniji jer su sve te nagrade, sva ta priznanja došla za umjetničke rezultate, a ne za nešto drugo. I onda se naravno nametne pitanje jesmo li mi potrebni ovome gradu, u čemu je problem. Je li zato što se zovemo Mostarski? Imali bi novac vjerovatno da smo hrvatski, srpski ili bošnjački teatar. Ali mi smo naprosto mostarski, a biti u ovom gradu mostarski znači ne pripadati nikome.”

Pojašnjava da se finansiraju na više načina.

“Mi smo teatar koji nema fiksnu ulaznicu. Na naše predstave i programe se ne dolazi da moraš kupiti ulaznicu. Ima kasa i ako mlad čovjek može da ubaci nešto u kasu ubacit će, ako ne može ne smije se vratiti. Jer mi smo tu zbog njih. To kad se sve sabere dođe otprilike na isto kao i da naplaćujemo ulaznice, a mladi ljudi imaju osjećaj da dolaze u svoj dom. To je jedan vid. Imamo članarinu ali ne za one koji dolaze da rade, da se obučavaju. Kompletan rad sa djecom i mladima u Teatru je oduvijek besplatan. I treći je pišemo projekte, konkurišemo na razne fondove i ponekad prođemo. Ljudi cijene to što radimo. Sve je to skromno, ali dovoljno da preživimo.”

“Nastavit ćemo ono što smo radili i do sada, u kontinuitetu”, zaključio je Đulić.

