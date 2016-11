SDP, DF i Naša stranka: Koaliranje sa SDA ne dolazi u obzir

Povodom medijskih članaka u kojima se tvrdi kako je prilikom konstituiranja Gradskog vijeća Zenice došlo do raspada bloka stranaka građanske i lijeve orijentacije, u zajedničkom saopštenju SDP-a, DF-a i Naše stranke navedeno je da, bez obzira na to što je prilikom izbora rukovodstva Gradskog vijeća u Zenici došlo do određenih nesporazuma, nema nikakve dileme da će vijećnici iz te tri stranke u narednom periodu djelovati zajednički i u jednom bloku u GV Zenice.

Ističu i da bilo koja vrsta koaliranja sa SDA ne dolazi u obzir.

– Tvrdnje kako je došlo do raspada “građanskog i lijevog bloka” je još jedna u nizu podvala koja dolazi iz redova stranaka i pojedinaca koji se pribojavaju pregovora i saradnje SDP-a, DF-a i Naše stranke. Ovo nije prvi put da su se ovakve priče pojavile od završetka izbora, i neće biti ni posljednji put, imajući u vidu da se naši razgovori nastavljaju, a tenzije unutar desnice rastu, saopšteno je.

Dodaju da je saradnja SDP-a, DF-a i Naše stranke već dovela do izbacivanja SDA iz vlasti u nekoliko općina, i da će se taj trend nastaviti u narednom periodu, a očekuju da će građanske stranke imati većinu i u Gradskom vijeću Sarajeva čime će spriječiti da SDA imenuje gradonačelnika Sarajeva.

