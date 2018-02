SDP BiH , DF-a, SBB i Naša stranka o prijedlogu CIK-a “Ovo je pokušaj državnog udara”!

Nakon što je SDA odbacila ptijedlog CIK-a o modelu popune Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, oglasile su se još četiri stranke (SDP, DF, SBB i NS koje također smatraju da je prijedlog CIK-a neprihvatljiv.

Riječ je o rješenjima o kojima bi članovi Centralne izborne komisije BiH trebali diskutirati u narednim danima, a koja bi trebala odrediti broj delegata iz svakog konstitutivnog naroda i reda ostalih u Domu naroda PFBiH.

“Vrlo smo rezolutni i tražimo da CIK odmah obustavi sve aktivnosti o pripremi i usvajanju odluke kojom bi se utvrdio broj delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH. Stava smo da je to protivustavni postupak i zato tražimo njegovu hitnu obustavu. Mi ćemo u što kraćem roku pripremiti što veći broj potpisa, ali i pokrenuti postupak za ocjenu spornog člana 10 koji omogućava ovakve postupke”, istaknula je na početku konferencije za medije Adisa Omerbegović – Arapović, potpredsjednica Saveza za bolju budućnost (SBB).

U nastavku, predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Nermin Nikšić govorio je o tome kako je ova vanredna sjednica održana jer je nedopustivo da su se pojedini članovi CIK-a postavili iznad pravnog sistema i Ustava BIH.

“U ovom slučaju oni su se podredili politici HDZ-a, kojom se uvode dodatne podjele u BiH. Pitanje je ko je ovlastio sedam ljudi u CIK-u da se ovako mogu ponašati, ali moram iskazati i svoje zadovoljstvo da su pojedini članovi danas na kolegiju CIK-a odbili da na narednu sjednicu uvrste ovakav prijedlog. Vrlo je indikativno da u trenutku do Europska komisija i Ambasada SAD-a pokušava privoliti političke aktere u BiH da intenziviraju rad na približavanju stavova o Izbornom zakonu da CIK to sve minimizira i povlači jedan ovakav potez. Naša je ocjena da je ovo, na neki način, i pokušaj državnog udara na BiH, ali mislim da će doći i vrijeme da se ovakve odluke preispituju, jer ovo nije ispravno”, istaknuo je Nikšić.

On je dodao i kako mu je “sasvim svejedno koji je razlog i ko je od koga u CIK-u ucjenjen na ovakve poteze”, te da očekuju od CIK-a da prekine ovakve aktivnosti. Također, uputio je i svojevrstan poziv Stranci demokratske akcije.

“Očekujemo da CIK hitno prekine ove aktivnosti, da se visoki predstavnik napokon uključi i zaštiti demokratske procese u BiH. Mi smo spremni da u nastavku u radikaliziramo naše određene poteze, jer ovo ne ide u smjeru koji je zasnovan na ustavu BiH. Čak smo spremni izaći i povući se iz rada parlamenata, jer je ovo pokušaj otimanja demokratije od građana BiH.

Još jedan od lidera političkih partija koji je podržao ovakvo rješenje jeste i Željko Komšić, predsjednik Demokratske Fronte (DF), koji je istaknuo svoje zadovoljstvo da je preovladao razum i da je održan ovakav sastanak o ovoj izuzetno važnoj temi.

“Koliko god u ovoj zemlji čuda možete očekivati, ipak od sedam ozbiljnih ljudi u CIK-u ja ovo nisam očekivao. Ko je ovo smislio, šta je radio i s kim dogovarao, to je nejasno, ali postoje neke indicije da je CIK to sve na sastanku s gospođom Krišto dogovorila. Očigledno je riječ o stvari koja je rađena “ispod žita”, jer ni predstavnici međunarodne zajednice nisu znali za ovo, a to im je tek sinoć prezentirano. Meni će biti izuzetno drago ako se ovo što mi danas radimo rezultira da ljudi u koji rade u institucijama u BiH se urazume i vrate se onom što treba da rade. Da ne pokušavaju svojom odlukom, njih sedam, mimo demokratski izabranih predstavnika da mijenjaju suštinu ne samo izbornog procesa, nego i ustavnog uređenja BiH”, istaknuo je Komšić.

Na kraju, prisutnima se obratio i lider Naše stranke Predrag Kojović, koji je istaknuo da je ovo politički nastavak rata u BiH.

“Mi smo reagirali jer je ovaj dokument imao za cilj napraviti od građana BiH građane drugog i trećeg rada. Ovo je možda najpodliji udar na onu državu kakvom mi vidimo BiH i on je okupio neobično društvo. Ovo zaista prevazilazi uskostranačka i etnička pitanja, te je to pitanje kakvu BiH zaista želimo. Tačnije, ovi ljudi žele da završe danas politikom ono što puškama i tenkovima nisu uspjeli devedesetih godina”, zaključio je Kojović.

(Kliker.info-SB)