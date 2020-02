SDA utvrdila imena ministara u novoj Vladi KS : Hadžihafizbegović ponovo ministar kulture

Stranka demokratske akcije (SDA) je, saznaje Faktor, utvrdila kadrovska rješenja za ministarske pozicije u novom sazivu Vlade Kantona Sarajevo (KS), te preostaje još samo zvanična potvrda stranačkih organa prije nego što se ti prijedlozi upute u dalju skupštinsku proceduru.

Toj je stranci, prema ranijem dogovoru sa Demokratskom frontom (DF) i Savezom za bolju budućnost (SBB), pripalo sedam ministarskih pozicija u Vladi KS. DF-u će pripasti dvije, a SBB-u tri ministarske pozicije, piše Faktor.



Tako će, prema informacijama Faktora, novi ministar finansija biti Jasmin Halebić, koji je tu dužnost obnašao i u prošlom mandatu. Halebić je profesor na Ekonomskom fakultetu u Zenici, a do preuzimanja ministarske pozicije u prošlom mandatu je obnašao i dužnost dekana te visokoškolske ustanove.



Ministrica komunalne privrede i infrastrukture će biti Nihada Glamoč, bivša direktorica Sarajevogasa, koju je odlazeći saziv Vlade KS sa te pozicije smijenio u oktobru prošle godine.



Na čelu Ministarstva kulture i sporta bit će proslavljeni glumac Emir Hadžihafizbegović, dok će Ministarstvo pravde i uprave predvoditi Mersa Kustura, sekretar Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo.



Novi ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša će biti arhitekta Faruk Kapidžić, dok će resor saobraćaja voditi Adi Kalem, aktuelni predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići.



Brigu o boračkoj populaciji u KS će voditi Senad Hasanspahić, nekadašnji ministar komunalne privrede i infrastrukture u Vladi KS u periodu od 2015. do 2018. godine.



SBB će, podsjetit ćemo, imenovati novog ministra unutrašnjih poslova, a to će, kako je potvrdio predsjednik te stranke, biti Ismir Jusko, te ministre u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.



DF-u pripada pozicija ministra zdravstva i čelna pozicija u Ministarstvu privrede. Od ranije je poznato da će novi kantonalni premijer biti Mario Nenadić.



Sjednica Skupštine KS, na kojoj se izglasalo nepovjerenje prošlom sazivu Vlade KS, održana je 29. januara, a vlada dosadašnjeg premijera Edina Forte mora podnijeti ostavke do sredine ove sedmice.

