SDA odgovorila Komšiću : Neka objasni šta je dogovorio sa Čovićem na tajnom sastanku u Širokom Brijegu !?

Komšić se ponaša kao da je on jedini čuvar i zaštitinik BiH, a sve one koji se ne slažu s njegovom ublehaškom politikom proglašava izdajnicima. To je nedopustiva uvreda za sve istinske borce, brojne zlatne ljiljane i patriote članove SDA.

Nije Komšićev cilj usvajanje izmjena Izbornog zakona, nego izazivanje nestabilnosti koja bi mogla nastupiti neusvajanjem penzionog i boračkih zakona kako bi na krizi gradio svoju predizbornu kampanju.

Sada kada mu stranka propada i kada se ponovo može kandidirati odlučio se za vrlo drzak i bezočan nastup a sve sa ciljem da sačuva privilegije koje mu je donijela politika. Ništa drugo ga očigledno ne zanima. Umjesto što optužuje SDA, Komšić bi trebao javnosti konačno objasniti šta je dogovorio sa Draganom Čovićem na tajnom sastanku u Širokom Brijegu uoči prošlih izbora i da li se od tada nešto promijenilo.

Politička karijera Željka Komšića samo u posljednjih 12 godine je građane ove zemlje koštala skoro milion maraka. Umjesto da je predano i odgovorno radio, Komšić im je, u pauzama između skijanja u najskupljim svjetskim zimskim centrima, nudio jedino demagogiju i politikanstvo od kojih niko nema koristi. Osim njega.

Zato bi i sada njegov najveći doprinos bi bio da iskoristi povoljne vremenske uslove, i po svom običaju, ode na skijanje. Komšiću preporučujemo i da se ubuduće, prije histeričnih istupa u javnosti po kojima je inače poznat, dobro smiri i popije jaku dozu apaurina, navodi se u saopćenju SDA.

(Kliker.info-Vijesti)