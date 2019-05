SDA odgovorila Dodiku: Alija Izetbegović nije ratni zločinac

Milorad Dodik potrudio se da odmah na djelu potvrdi riječi koje je jučer u Skupštini izrekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kada je govoreći o Srbima naveo da je to “narod koji ne vjeruje i ne voli stvarnost i istinu”,saopćeno je danas iz Stranke demokratske akcije(SDA).

Dodik ne samo da ne voli istinu i stvarnost, nego je sklon da izriče očigledne laži, poput one da je “SDA stajala iza ratnih zločina”. Bespredmetno je odgovarati na Dodikove laži o SDA i rahmetli Aliji Izetbegoviću i njegove izjave u stilu “šta bi bilo kad bi bilo”, poručuju iz SDA.

Kako javlja Fena ova stranka smatra da Dodikove izjave ne mogu promijeniti historijske činjenice i presude Haškog tribunala kojima su za genocid i ratne zločine presuđeni Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Biljana Plavšić, Momčilo Krajišnik i drugi.

Također, nikakvim optužbama Dodik ne može skrenuti fokus sa činjenice da je upravo on dodjeljivao odlikovanja tim ratnim zločincima i imenovao studentski dom po Radovanu Karadžiću. To više od svega govori ko stoji iza ratnih zločina i ratnih zločinaca. Civilizirani svijet to prepoznaje i nikakva relativizacija tu ne pomaže.

SDA je mišljenja da Dodiku neće pomoći ni ponavljanje neistina da “SDA vodi politiku protiv RS-a i srpskog naroda u cjelini”.

Politika SDA je jasna: zaštita interesa Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih naroda i građana na svakom pedlju njene teritorije. Jedini koji u ovom trenutku vodi politiku koja nanosi štetu RS-u i srpskom narodu u cjelini je upravo Milorad Dodik. Vrijeme je da to shvati i osiromašeni narod u RS-u, stoji u saopćenju.