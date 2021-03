Schwarzenegger priznao da je postao depresivan : Šta se dogodilo s mojim trbušnim pločicama?

Zbog zatvorenih teretana i češćeg grickanja velik broj ljudi uočio je povećanje tjelesne težine. Izgleda da ni popularni glumac Arnold Švarceneger (Schwarzenegger) osjeća potpuno isto.

– Dobio sam pet kilograma. Tokom online sastanaka nosim tamnu odjeću i osjećam se dobro, ali kad se navečer pogledam u ogledalo, vidim trbuh i proklinjem se: Arnolde, osvojio si 13 naslova u bodybuildingu. Guinnessova knjiga rekorda opisala te najsavršenijim čovjekom u historiji. Šta se dogodilo s trbušnim pločicama? Šta se događa? Ovo je depresivno – priznao je na Instagramu.

Iako ima 73 godine i nedavno je operisao srce, ne misli da ga to opravdava. Odlučio se podvrgnuti izazovu i do kraja mjeseca doći do 99 kilograma. Svoje pratitelje je pozvao da si također postave ciljeve.

-Svi doživimo neuspjehe, ali oni nisu trajni. Možeš ti to – dodao je te najavio da će početi izdavati bilten u kojem će dijeliti savjete kako se zdravo hraniti, trenirati i ostati pozitivan tokom pandemije.

(Kliker.info-Press)