Schwarz-Schilling upozorava : Kvinta rizikuje haos u BiH ako ne reaguje na zaključke NSRS-a

Bivši visoki predstavnik u BiH Christian Schwarz-Schilling izjavio je u razgovoru za Klix.ba da bi ambasadori zemalja Kvinte, odnosno SAD-a, Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Italije, trebali odmah zasjedati i donijeti odgovarajuće mjere nasuprot zaključaka NSRS-a izglasanih sinoć.

Schwarz-Schilling za naš portal kaže da bi međunarodna zajednica predvođena ovim zemljama trebala odmah reagirati.



“Mislim da je konačno potrebna odlučna i efikasna reakcija. Uvijek sam upozoravao da Dodik ozbiljno misli u vezi s onim što izjavljuje i da se to ne može tek tako uzimati zdravo za gotovo. Ovi zaključci NSRS-a su rezultat toga što se nije ranije reagovalo kada je Dodik donosio neke slične zaključke”, rekao nam je ovaj njemački političar.



On eksplicitno tvrdi da se novim zaključcima derogiraju država i Ustav BiH.



Na upit kako bi izgledala konkretna reakcija međunarodne zajednice Schwarz-Schilling je kazao da su mehanizmi poznati.



“Amerika je već demonstriala kako to ide uvodeći sankcije kada je riječ o Dodiku koji je na crnoj listi. Nažalost EU ga pušta da radi šta hoće. Ali sada je zaista za očekivati da se odlučno postavi prema RS-u, prema NSRS-u, da povuče ove zaključke. Oni se kao takvi ne smiju tolerirati. Inače, imat će početak haosa s još opasnijim razvojem događaja u BiH”, kaže Schwarz-Schilling.



Kako navodi, OHR,pravno gledajući, može i sam reagirati, ali uzimajući u obzir okolnosti i razvoj događaja, to bi morao učiniti Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira (PIC).

Podsjetimo, NSRS je sinoć usvojio zaključke prema kojima, između ostalog,

obavezuje predstavnike RS-a u institucijama BiH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu.



Također, obavezuju se sve institucije RS-a da ne prihvataju i ne provode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke Visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH.

A.D. (Klix)