Schwarz-Schilling u Pressingu : Poštuju se ratni zločinci, pa gdje to još ima?

Christian Schwarz-Schilling, njemački političar, nekadašnji ministar u Vladi Njemačke i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini bio je gost Pressinga na N1. U uvodu je kazao da mu je Bosna i Hercegovina druga domovina, da je dugo boravio u BiH, da je posjećivao BiH i za vrijeme ratnih dejstava. Istakao je da međunarodna zajednica i dalje u BiH mora biti pomagač kako bi se razvijale institucije BiH.

“Jednostavno, to mi je druga domovina. Bio sam dugo u BiH. Tokom rata sam bio u BiH. Od 1993. fizički sam prisutan, dolazio sam u Sarajevo preko Igmana, dolazio sam preko blokade. BiH poznajem iz najgorih vremena, imam vlastitu sliku o BiH. Međunarodna zajednica mora pomoći, sami ljudi ne mogu da se suprotstave agresiji koja je zauzimala BiH. To je tačka u kojoj sam rekao da treba nešto učiniti. Odlučio sam da se angažujem kao predsjedavajući Komisije za ljudska prava i da se brinem o tom pitanju. Kada sam postao visoki predstavnik 2006. kada sam počeo sa tim poslom, vjerovao sam i smatrao da odgovornost treba da se da domaćim političarima, Bošnjacima, Hrvatima, Srbima i ostalim narodima. Tada sam se, priznajem, prevario, kada sam vjerovao da su ljudi shvatili i sazrjeli da znaju šta treba da se učini”, rekao je Schwarz-Schilling.

Ali u mnogim glavama je još čvrsto ostalo, skamenilo se to vrijeme rata, istakao je.

“Ta namjera da OHR prestane sa svojim radom – shvatio sam da je prerano, da su prerane takve odluke. Suviše je tada bilo ljudi, ratnih zločinaca, onih koji su zadržali mišljenje koje su imali tokom rata i koji su predstavnike drugih naroda smatrali neprijateljima”, dodao je.

U Pressingu je kazao da je potrebno je da se razvija odgovornost, ali međunarodna zajednica mora biti tu pomagač, kako bi se institucije razvijela.

Christian Schmidt, potencijalni nasljednik Valentina Inzka u OHR-u je njegov veliki prijatelj, kako je kazao.

“Možda ćete se iznenaditi, jutros sam razgovarao s njim. Mi smo dobri prijatelji. I on je bio u BiH u više navrata, po nalogu kancelarke, kod SSA sporazuma. Bio je uključen i neposredno u neke pregovore nakon mog perioda u BiH. Tada je određene stvari radio. Mogu reći da isto kao i ja gaji osjećanja za BiH i ljude tu. Mi ne želimo određivati ništa nikome, nego da pomognemo BiH, kojoj pomoć treba”, naveo je.

Šta mu je rekao – hoće li dobiti podršku PIC-a i Vijeća sigurnosti UN-a?

“Ne samo da će dobiti, ne samo da očekujemo, nego je dobio podršku. Ured kancelarke i Ministarstvo vanjskih poslova je vodilo razgovore, oni su obavljeni. Mogu vam reći da su razgovori obavljeni, ja sam jutros od mog prijatelja saznao da je to činjenica”, kazao je dodavši da Njemačka i SAD igraju zajedničku ulogu u BiH.

Bidenova administracija od ranije najavljuje aktivniju ulogu u BiH.

“Došli smo u situaciju da je to brzo išlo, Biden zna gdje je BiH i tokom rata je boravio u BiH nekoliko sedmica. Dao je izvršnu ekspertizu na koju tada nisu obratili pažnju nakon što je u Evropi bila loša politika prema SAD. Sada mi je drago što su SAD otvorile oči i uši kada su ove teme u pitanju”, rekao je.

“Ako BiH treba da napreduje, to mora da ima pozitivan odjek i u međunarodnoj zajednici. Ako se ove dvije nacije late posla – to će biti ispunjenje mog dugogodišnjeg zahtjeva. Bez SAD i Njemačke ove stvari se ne mogu uraditi”, dodao je.

Da li to znači da će Schmidtov zamjenik biti Amerikanac?

“To se može pretpostaviti. Prilikom moje posjete Sarajevu, zamjenik kojeg sam upoznao je empatičan čovjek koji želi da potjera razvoj naprijed. OHR ima dosta dobrih mlađih ljudi u politici, svi su sretni zbog promjene u SAD. U Njemačkoj smo ponovo pokrenuli tu inicijativu – i napredovali na njoj”, istakao je gost N1.

Christian Schwarz-Schilling, njemački političar, diplomata i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini rekao je da u Bosni i Hercegovini ne vlada normalno političko stanje, nego da je politika otišla u ekstremistiku fazu i podjelu zemlje. Pojedini političari žele sve ono što je Slobodan Milošević želio od početka, kako je kazao, podjelu BiH na tri dijela. Prisjetio se kako je pokušao smijeniti Milorada Dodika.

Upravo je gost N1 2007. godine pokušao smijeniti Milorad Dodika, ali mu Amerikanci to nisu dozvolili.

“Da. Pokušao sam. Ne mogu reći objašnjenje zvanično. Imali su problema sa Kosovom, pa nisu mogli otvoriti ‘novo gradilište’, da tako kažem. Tada je Dodik referendumom pokušao odvajanje RS. Rekao sam, ako bude nastavio govoriti o njemu – snosit će lične konsekvence. Tokom tadašnje kampanje to više nije spomenuo. Osam dana poslije izbora je došao sa tim pitanjem. U tom momentu sam rekao – ako to uradi, snosit će lične posljedice, viza, viznog režima, tokova novca i tako dalje”, prisjetio se Schwarz-Schilling u Pressingu na N1.

Jednom je kazao da Vučić koristi Dodika za destabilizaciju BiH i podržava ga u naumu da odcijepi Republiku Srpsku, iako javno podržava suverenitet BiH?

“Da, to zvanično kaže. Ali je čudno da njegove izjave, koje su u vezi sa BiH. Oni idu, vode pregovore, ali ne u Sarajevu, nego u RS. RS je uvijek ta koja državne zvaničnike želi i pokušava da bude domaćin ona tim posjetama. Druge zemlje moraju voditi računa o tome, da nije entitet taj koji vodi pregovore. Pregovori za BiH se mogu voditi samo u Sarajevu, to je put koji bi oni rado kročili”, istakao je u Pressingu njemački političar.

Komentarisao je i nedavne izjave Milorada Dodika o članici CIK-a, kao i Bakira Izetbetgovića o lošem narodu…

“Sami kažete, kakva je to situacija. Ne možemo reći da je to normalno stanje. To je ekstremistički. Politika je otišla u ekstremistiku fazu i podjelu zemlje. Oni žele ono što je Milošević htio od početka, podjelu BiH na tri dijela. Jedan dio Srbiji, jedan Hrvatskoj, i jedan dio bi pripao muslimanima. Nemoguće je sada tako nešto dopustiti, jer bi to bila pobjeda agresije. To nije moguće”, rekao je gost N1.

Istakao je da SAD sada vide te naume, te da su donijeli odluku da BiH mora krenuti putem normalnosti.

Srbija i Hrvatska sprečavaju napredak BiH, ne gledaju demokratske institucije – nego vide samo etničku situaciju.

“To im je autoritet. Zato žele i podjelu BiH. Ta podjela bi bila postizanje ratnih ciljeva. Ratni ciljevi se ne smiju naknadno sada postići, da se gubitnicima iz ratnog perida – dodijele ratni ciljevi. Oni bi time postigli svoj cilj. Zato se mora spriječiti tako nešto”, rekao je dodavši da je to osnovni cilj zapada i UN-a.

Međunarodna zajednica je ponovo usmjerila pažnju prema Bosni i Hercegovini – istakao je Christian Schwarz-Schilling u Pressingu na N1. Njemački političar, nekadašnji ministar u Vladi Njemačke i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini rekao je da je međunarodna zajednica dužna da odradi svoj dio posla, da bi BiH ponovo bila u plodonosnoj situaciji. Istakao je da jedna pravna država mora da poštuje sudske presude, predsude Ustavnog suda i druge.

“Međunarodna zajednica opet neposredno drži BiH, drži pažnju prema njoj. Ovo stanje, gdje zemlja nema šansi za razvoj, mladi emigriraju, ne mogu da izdrže život u BiH – to se može promijeniti samo ako se demokratske institucije pravne države poštuju, ako se poštuju zakoni, presude sudova, ako se provode te presude”, rekao je.

Ali presude se ne poštuju, političari to neće promijeniti?

“To je nemoguće stanje. Ne može pravna država ne poštivati sudske presude, to je za nas nezamislivo. Ako Ustavni sud donese presudu – ne može političar reći ‘šta me briga za to’. Zemlja koja je došla u ovakvu situaciju treba pomoć da izađe iz ovakve situacije. Potrebne su nove inicijative, koje će individui dati sva prava, a ne sve moguće nesreće. U ovakvoj situaciji vaša zemlja to sama ne može postići”, rekao je gost N1.

On je podsjetio da su Saveznici nakon II svjetskog rata bili u Njemačkoj, vršii denacifikaciju.

“Nije to bilo sve preko noći. Ovu katastrofu možete završiti samo ako međunarodna zajednice preuzme svoj dio odgovornosti. Njemačka ima najveće iskustvo kada je riječ o lošem izboru, loših zakona, vlada. Vrijeme nacizma je bilo strašno. Ne bismo to prevazišli da nam nisu pomogli saveznici, pogotovo sad”, rekao je i dodao:

“Gdje je ovakav interes danas u međunarodnoj zajednici, to je naš dio posla. Mi smo dužni da to uradimo, kada to uradimo – BiH će biti u situaciji da bude u plodonosnoj situaciji. Balkana se ne želimo odreći, jer bi bili gubitnici u svjetskoj historiji”, istakao je u Pressingu.

Ipak, u BiH ko negira genocid – završi u Predsjedništvu BiH. Širom BiH se postavljaju neonacistički simboli – ko će to promijeniti?

“Nećete valjda sami reći da je to normalna zemlja. Ako ratne zločince poštujete, ne trpiti nikakav zakon koji bi to osudio, koji bi ljude koji to mišljenje zastupaju, u skladu sa zakonskim propisima kaznili. Gdje to još ima”, kazao je.

“U Srebrenici ima ljudi koji kažu da to nije bio genocid. Ko tvrdi tako nešto – šteti zemlji, svjesno šteti zemlji, jer želi zadržati vlastite privilegije, da provodi egoističnu politiku, kako bi sami živjeli u blagostanju, bavili koruptivnim radnjama i radili na račun naroda. Zato su postojale bonske ovlasti. Moj prethodnik ih je koristio”, istakao je.

Schwarz-Schilling je kazao i to da u narodu se mnoge stvari mogu srediti, ali u političkim krugovima ne.

“Oni nastavljaju svoj rat, ali ne oružjem”, istakao je.

Da li će Christian Schmidt koristiti bonske ovlasti?

“On će sigurno koristiti bonske ovlasti, ali u korekciji zakona ako su loši. U smislu ukidanja blokada. Ako pokušavate ovu situaciju sa genocidom da zakonski regulišete, da takva situacija se ne veliča, da se ratni zločinci ne veličaju, da se ne polemiše o presudama, u takvim situacijama su potrebne bonske ovlasti”, kazao je gost N1.

(N1)