Schwarz-Schilling: „Srbi su danas najpametnijic, Bosance smo ostavili na cjedilu“

U intervjuu za “Deutschlandfunk” bivši visoki predstavnik u BiH Christian Schwarz- Schilling je govorio o političkom stanju u zemljama Zapadnog Balkana i perspektivi BiH na putu ka EU.

Njemački radio Deutschlandfunk je na svojoj internet stranici objavio opširan intervju sa Christianom Schwarz-Schillingom u kojem podsjeća na zasluge ovog sinologa i eksperta za kinesku diplomatiju, koji je u takozvanoj Kolovoj Republici bio ministar za telekomunikacije.

On je bio taj koji je dao dozvolu za osnivanje privatnih medijskih kuća (RTL, Pro7, SAT1 i drugih), kojima je želio smanjiti monopol državnih medija. Novinar Deutschlandfunka podsjeća kako je Schwarz-Schilling krajem 1992. godine demonstrativno napustio tu ministarsku poziciju.

“Stidim se što pripadam ovoj vladi”, rekao je on, bijesan zbog toga što je koalicija Demokršćana i Liberala, po njegovom mišljenju, učinila premalo da zaustavi ubijanje tokom raspada Jugoslavije. Smatrao je da je Njemačka bila obavezna da zaustavi ekspanziju Srbije na Balkanu i to u okviru NATO-a. A kao međunarodni medijator i visoki predstavnik u BiH kasnije je pokušavao pretvoriti BiH u funkcionalnu i održivu državu.

Prisjećajući se početka sukoba na Balkanu Schwarz-Schilling je rekao: “Raspad Jugoslavije u početku nije imao nikakve veze sa nama. To je bilo unutrašnjo-političko pitanje na Balkanu. No, Milošević je komunističku zamijenio etničkom ideologijom i rekao: Svaki dio zemlje gdje žive Srbi treba da postane srpski. Svi mi smo mislili da on to ne misli ozbiljno, ali je on to ustvari milsio vrlo ozbiljno. Mi tada nismo ništa uradili, iako smo na svojoj strani imali najjaču alijansu na svijetu – NATO.”

Schwarz-Schilling: Srbi su danas najpametniji

Na novinarsko pitanje o perspektivama za pristup zemalja nastalih raspadom Jugoslavije u članstvo Evropske unije, on je odgovorio:

„One su daleko od toga. Tu se uopšte ne može govoriti o vladavini prava. To je čisto politička stvar, i ta čisto politička stvar neće uspjeti, jer se zasniva na lažnim pretpostavkama. Morate sebi pretpostaviti šta to psihološki znači za sve te ljude. Bosance smo ostavili na cjedilu, nismo ih zaštitili, niti smo im dali oružje da se sami brane. Potom su oni dobili Dejton. Time su oni, koji su bili napadnuti i oni koje su namjeravali osvojiti, sada posljednji u redu za ulazak u EU.

Srbi su danas najpametniji. Oni imaju najbolju politiku, politiku koja je superiorna, i oni će biti pobjednici, kao što su to namjeravali u vrijeme Miloševića, ali sa katastrofalnim sredstvima. Danas to rade umješnom diplomatijom, mudro i istrajno. I ta istrajnost svojstvena igranju šaha, gdje znate da morate razmišljati, ne samo o sljedećem, već i o naredna dva, tri, četiri poteza, odgovornima u EU oduzima svaku radost.

Amerikancima je žao i oni kažu da je Balkan evropsko predvorje, a ne njihovo. Sigurno da možemo razumjeti sve strane, samo će predstavnici EU to osjetiti na svojoj koži, jer već danas imamo takvu situaciju da se ne može reći da je došlo do evropeizacije Bosne i zapadnog Balkana, nego da je došlo do balkanizacije Evrope. To bi mogao biti kraj priče ako se u jednom trenutku ne priberemo i pravilno ne riješimo ova pitanja u skladu sa našim vrijednostima u Bosni i Hercegovini i na zapadnom Balkanu”, rekao je Švarc-Šiling.

