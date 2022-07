Schmidtova jasna poruku za bh. političare: Neka pripreme ideje, vidimo se u septembru

Govoreći o današnjim nametanju izmjena Izbornog zakona BiH, Christian Schmidt kaže kako su neka rješenja koja su se pojavila u medijima – bila na stolu, ali kako ništa od toga nije bilo finalno rješenje s kojim je planirao izaći. Prvenstveno razmišlja o provođenju presude „Ljubić“, a to je popunjavanje Doma naroda FBiH. Presudu je pročitao i dobro je shvatio – ali ne želi on biti taj koji će nametati rješenja i zato je dao priliku i rok domaćima političarima.

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt nametnuo je danas tehničke izmjene u Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i poručio da tako donosi paket transparentnosti koji garantuje slobodnu i fer izbornu kampanju.

U razgovoru za FTV, Schmidt je kazao kako će se političarima sastati za nekoliko sedmica: „Neka pripreme ideje, a mislim da ćemo u augustu ili septembru vidjeti. Nadam se da će neke stvari, poput blokade, biti riješene. A onda će i druge stvari biti riješene. Onda ćemo u odgovarajuće vrijeme donijeti odluku – orijentirat ću se šta je važno za građane. Ja sam optimist. Ja sam danas rekao da sam neko ko želi jasan razgovor, ali ne želim da se međusobno opterećujemo floskulama – sad je vrijeme da se djeluje“.

Između ostalog, kazao je kako finansiranje izbora bilo jako teško – jer vlada nije bila u stanju da donese valjan budžet: „I ja sam to morao uraditi, ali ja to ne želim. Ovo je vrlo jasna informacija – uradite svoj dio posla, svoje obaveze“.

Što se tiče današnjeg paketa izmjena, Schmidt slučaj osobe iz inozemstva koji se želio registrirati u Sarajevu za izbore, ali je njegovo ime već iskorišteno: „To želimo da promijenimo, potrebne su oštrije kazne za one koji prave gluposti kad je riječ o Izbornom zakonu“.

“Ako neko misli da može manipulirati glasovima birača – ovo je prijetnja – neka bude spreman da ja to neću dopustiti”, upozorava Schmidt.

Što se tiče garancija da će do dogovora političara doći – on je spomenuo činjenicu da nisu imenovane sudije u Ustavni sud. Podsjetimo, taj proces je blokirao predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, koji je i na američkoj crnoj listi.

„Ne mogu da se žalimo na HDZ, ali to je tačno. Je li riječ o finansiranju izbora, je li to bilo taktiziranje ministra Vjekoslava Bevanda ili je to pitanje koje sam ja otvorio – šta je sa sudijama, postoje ljudi i njih treba i nazvati kad je riječ o ovim temama, a ja ću to i raditi. Predsjednik Federacije će dobiti još jednu šansu da uradi svoj posao, a onda će dobiti dopis od mene – neka se pripremi za takvo nešto“, poručio je Schmidt.

(Raport)