Schmidtov izvještaj : Nacionalizam, aveti prošlosti i potkopavanje države

U medijima se prije nego ga je zvanično podnio pred Vijećem sigurnosti UN-a pojavio izvještaj visokog predstavnika u našoj zemlji Christiana Schmidta. U njemu Schmidt, između ostalog, navodi da vlasti RS-a rade na potkopavanju države BiH. Naveo je i da je upotrebom bonskih ovlasti morao reagovati u vezi sa Zakonom o imovini RS-a, a koji je NSRS usvojio po hitnom postupku. Visoki predstavnik se osvrnuo i na neusvajanje izmjena Izbornog zakona, navodeći da organizacija izbora ne smije doći u pitanje. Izborna reforma u BiH je nužna, ali ako je ne bude izbori se moraju održati prema važećem zakonu, pisao je visoki predstavnik Christian Schmidt. Izvještaj se podnosi svakih šest mjeseci, a 61. po redu trebao bi se 11. maja naći na dnevnom redu Vijeća.

Zasad još nije jasno hoće li Schmidt govoriti u New Yorku, nakon što su to prošle godine spriječile Rusija i Kina koje su spriječile i potvrdu njemačkog diplomate za novog visokog predstavnika u BiH.

Schmidt u izvještaju navodi da se BiH suočava s pojačanim prijetnjama njezinoj stabilnosti i integriretu, upozoravajući na politiku koju vodi vlast u Republici Srpskoj predvođena Miloradom Dodikom. Ocjenjuje kako zakoni koje usvajaju u RS-u s ciljem preuzimanja ovlasti koje pripadaju državi BiH potkopavaju mir i stabilnost.

“Ponavljam, kako sam to već učinio u izvještaju u studenom, da vlasti RS ozbiljno krše Daytonski sporazum”, napisao je Schmidt. No, istaknuo je kako su neprihvatljive i najave “teritorijalne reorganizacije” zbog izostanka dogovora o izbornoj reformi koje dolaze iz HDZ-a BiH. Time se aludira na “aveti trećeg entiteta” i takva retorika je destabilizirajuća i štetna po odnose među etničkim zajednicama u BiH, smatra on.

U dokumentu koji je dovršen 15. aprila dok su još postojale šanse za promjene izbornog zakona, Schmidt kaže kako je šteta što to već nije riješeno jer bi na taj način cijela zemlja dobila novi zamah u provedbi reformi. Sada je izvjesno da se problem neće moći niti riješiti “bez pritiska međunarodne zajednice”, rekao je visoki predstavnik koji smatra da sudionici pregovora moraju odustati od maksimalnističkih zahtjeva.

Ipak, provedba redovitih izbora ostaje obveza koja proistječe iz Daytonskog sporazuma i minimum je koji treba ispuniti svaka država koja pretendira na članstvo u EU.

“Izostanak dogovora ni na koji način ne dovodi u pitanje opće izbore u oktobru 2020. koji se trebaju održati po istim pravilima kao i 2018., no izostanak dogovora o izbornoj reformi postavit će više izazova a njihovu provedbu”, ocijenio je Schmidt.

(Kliker.info-FTV)