Savršen start kvalifikacija za EP: Zmajevi razbili Island, prvijenac fenomenalnog Dedića! (Video)

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine na savršen način započela je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, pošto je večeras u Zenici razbila Island (3:0).

Tako je idealan povratnički debi na klupi Zmajeva imao i Faruk Hadžibegić, a sada naš državni tim u sjajnom raspoloženju idu na megdan Slovačkoj, protiv koje igraju u nedjelju.

Bolji je rival BiH bila od samog starta utakmice, a prvu šansu je imala preko Ermedina Demirovića već u 4. minuti. Izašao je sam pred Runarssona, ali golman Islanda ga zaustavlja.

Novu šansu je Demirović imao u 9. minuti. U trku je šutirao glavom jako snažno, ali fenomenalno je odbranio Runarsson.

Do vodstva Zmajevi stižu u 14. minuti. Agilni Amar Dedić je odlično povukao loptu po desnoj strani, prevario čuvara i poslao je na ivicu peterca do Smaila Prevljaka. On je propušta do Radeta Krunića, koji sa šest metara pogađa za 1:0.

Nastavljena je dobra igra BiH i nakon gola. Kontrolisali smo utakmicu, ali čekalo se na priliku sve do 31. minute. Tada opet sjajni Dedić centrira, a šut glavom Siniše Saničanina brani golman gostiju.

U 35. minuti je bilo opasno pred golom Ibrahima Šehića. Finnbogasson je prihvatio jednu dugu loptu, ali na kraju je Saničanin uspio intervenisati u posljednji čas.

Do drugog gola BiH stiže u 40. minuti. Opet je fenomenalni Dedić probio po desnoj strani, centrirao do Prevljaka, čiji je šut izblokiran, ali na loptu narčava Krunić i postiže svoj drugi gol večeras za 2:0.

U 44. minuti smo vidjeli fenomenalan pokušaj Jusufa Gazibegovića. S lijeve strane je ušao u sredinu i raspalio po lopti, a krajnjim naporom to brani Runarsson.

Kontrolisala je BiH igru i u nastavku utakmice, te se ni u jednom trenutku nije dovela u pitanje pobjeda našeg tima.

U 63. minuti Zmajevi dolaze do trećeg gola, a fenomenalnu partiju je tada krunisao nevjerovatni Dedić. Ušao je s desne strane u sredinu i raspalio slabijom lijevom nogom s 20 metara, te matirao nemoćnog Runarssona! 3:0.

Bio je to za Dedića prvijenac u najdražem dresu, a nedugo nakon toga ga je Hadžibegić povukao iz igre i tom prilikom je ispraćen ovacijama.

Do kraja vrijedi samo istaknuti dobru šansu za Gudmundssona u sudijskoj nadoknadi, ali on nije bio precizan.

Završilo je 3:0.

Kvalifikacije za EP, 1. kolo:

Bosna i Hercegovina – Island 3:0 (Krunić 14’ 40’, Dedić 63’)

BiH: Šehić, Dedić (Hadžikadunić), Saničanin, Ahmedhodžić, Miličević, Gazibegović, Tahirović (Cimirot), Hadžiahmetović (Prcić), Krunić, Demirović (Bilbija), Prevljak (Kodro).

Island: Runarsson, Olafsson, Gretarsson, Magnusson, Palsson, Sigurdsson, Traustason, Haraldsson, Thorsteinson, Finnbogason i Gudmundsson.

