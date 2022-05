Savjet Mladena Ivanića : Dodiku je vrijeme za hladovinu, predugo je na suncu!

Gubitak predstojećih izbora u RS-u znači i Dodikov definitivni odlazak sa vlasti. Ko predugo vlada na način na koji je to radio Dodik, taj se teško vraća. Predugo je na suncu, njegova sunčanica je postala hronična, rekao je u intervjuu za Novu.rs Mladen Ivanić, počasni predsjednik PDP-a i bivši član Predsjedništva BiH.

Hoće li zaista birači na sukobe reagovati podrškom, obzirom na posljedice koje to ima po njih?

– Očigledno je da se za sada to politički isplati. Već 24 godine živimo u zemlji u kojoj nema apsolutno nikakvog dogovora i stiče se utisak da oni misle da su najjači. Vidjećemo na izborima da li je ta taktika ispravna, ali krajnje posljedice trpe ljudi. Niko ozbiljan ne želi u zemlju sa takvim liderima da ulaže, tako u BiH nema investicija i zapošljavanja, već samo odlaska ljudi. Dogovoreno ili bez dogovora, tim napadanjem oni sebi daju na značaju kao velikim braniocima nekog naroda i na taj način traže političku podršku. Njima dobro – narodu loše, ali dok narod trpi biće tako.

Usljed sve teže geopolitičke situacije, Evropa je više puta tražila od svih zemalja članica ili onih koje žele da se kandiduju da uvedu sankcije Rusiji. Bosna i Hercegovina to nije uradila, mislite li da čelnici BiH mogu donijeti takvu odluku u narednom periodu?

– Ovdje je nemoguće da jedan entitet uvede sankcije, a drugi ne. U ovakvom politčkom ambijentu ja ne očekujem mogućnost dogovora po tom pitanju. Učešće Rusije u ekonomiji BiH nije veliko, najviše bi se to odrazilo na Sarajevo zbog gasa, ali Dodik je tu bio više nego jasan, on sankcije neće uvoditi. Mislim da to prećutno odgovara i drugim partnerima iz Federacije jer im gas dolazi, a oni mogu da kažu “Mi bismo uvodili sankcije, ali Dodik ne da”. Dodiku taj ambijent isto odgovara, tako da se situacija neće mijenjati, a BiH neće uvodi sankcije Rusiji.

Nakon više mjeseci pregovora o novom Izbornom zakonu nije postignut nikakav dogovor. Ima li šanse da on bude donesen prije izbora?

– To je gotovo, izbori se raspisuju, a to je moguće samo sa postojećim Izbornim zakonom. Neće biti promjene Izbornog zakona, ostaće sadašnji do okončanja izbora. Najveći problem sa njim imaju predstavnici hrvatskog naroda, biće zanimljivo vidjeti kako će oni na to da reaguju. Izbora će biti, ne očekujem bojkot, ali zavisno od rezultata možemo odmah nakon njih očekivati nastavak priče o Izbornom zakonu. Ipak, mislim da ni u naredne četiri godine, a ni poslije, kad je u pitanju odnos Bošnjaka i Hrvata neće biti rješenja. Previše su oni ukopani u sopstvene pozicije da bi se pravio ikakav kompromis.